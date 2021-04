Comment 90 Day Fiance: Heureusement, la nouvelle avant-première de Ever After a pu confirmer les rumeurs de rupture de Mike et Natalie

De toute évidence, nous n’avons pas le contexte complet du Fiancé de 90 jours: Happily Ever After? scène, ni si elle racontera vraiment toute l’histoire. Il est possible que Natalie Mordovtseva ait pu faire une autre prédiction audacieuse alors qu’elle n’en savait vraiment rien, ou que la situation était différente de la façon dont elle la présentait. Avec deux allégations maintenant que Mike aurait peut-être parlé à des femmes sur Internet, entre autres, il sera intéressant de voir si les deux se séparent vraiment d’ici la fin de la saison pour tout cela.