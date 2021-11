Comment a été enregistré The Squid Game ? Dans les coulisses amusant et dérangeant à la fois | Divertissement

Si vous avez aimé la série coréenne qui a battu des records d’audience sur Netflix, vous avez de la chance puisqu’ils viennent d’annoncer qu’il y aura sûrement une deuxième saison et ils viennent de sortir une vidéo de plus de 12 minutes avec des vidéos derrière les caméras pendant le tournage .

Ça ne fait aucun doute que Le jeu du calmar Cela a marqué des jalons sur Netflix et c’est une série dont tout le monde parle.

La superbe photographie des plans, ces scènes sanglantes et l’envie de survivre en font une série très addictive qui a atteint le cœur des utilisateurs du monde entier.

Si vous avez séjourné avec veux voir plus En attendant l’arrivée de la deuxième saison déjà confirmée, une vidéo a été publiée sur YouTube sur la chaîne Still Watching Netflix

Si vous aimez voir comment la série a été faite Ou voulez-vous voir le casting d’acteurs interagir en dehors de leurs personnages, cela vaut la peine de vérifier.

Si vous êtes fan des personnages Jung Ho-yeon (Kang Sae-byeok) et Lee Yoo-mi (Ji-yeong), qui incarnent ces personnages presque emo, sans bonheur apparent, vous apprécierez de les voir rire.

Il est clair que vous pourrez avoir une vision plus complète de comment différentes scènes ont été enregistrées, comment se passent les épreuves, comment chaque moment de la série a été organisé avec cette vidéo.

De l’arrivée à Netflix En février dernier, le Squid Game a généré plus d’un milliard de valeur pour l’entreprise et c’est un chiffre très important qui adoucit également quelque chose de plus lorsque la production a coûté 21,4 millions de dollars.

Quoi qu’il en soit, il est clair que nous allons voir une deuxième saison de cette série en 2022 et en attendant, nous pouvons jeter un oeil à cette vidéo des coulisses.