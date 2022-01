Comment a évolué la culture de Cali en 2021 ?

2021 a été une année atypique pour la Colombie, après les mesures de biosécurité et de soins adoptées par la pandémie de Covid-19, la Sultana del Valle del Cauca est devenue l’un des épicentres des manifestations sociales qui ont été activées au cours de ce premier semestre. Ces éléments ont eu un impact direct sur la vie, la culture et les arts des habitants et des visiteurs de Cali.

Après les mobilisations sociales, la ville a commencé à préparer un élan culturel commun afin de parvenir à une réactivation économique pour impacter la majorité des habitants à travers des activités numériques et physiques.

La culture était l’un des secteurs les plus en mouvement à travers des stratégies des secteurs public et privé qui, grâce aux festivals et programmes développés par l’administration publique locale et divers gestionnaires culturels, avaient pour objectif d’impacter le plus d’artistes possible et d’offrir un programme d’événements pour tous les goûts.

Six festivals organisés par le Sous-secrétariat à la promotion et aux arts du ministère de la Culture, parient sur le renforcement du secteur culturel qui, après deux ans de pandémie, est revenu à la présence, reconnaissant la diversité des communautés dans les territoires, soulignant la visibilité des activités et des personnages qui les sous-tendent.

XXVII Rencontre Nationale et Internationale de Danses Folkloriques Mercedes Montaño. Entre juillet et août, plusieurs des scènes les plus importantes du théâtre telles que Jorge Isaacs, Enrique Buenaventura et Los Cristales, ont ouvert leurs portes afin que plus de 706 artistes locaux, 48 ​​invités et 2 150 participants en personne aient eu l’occasion de renouer avec les danses latino-américaines.

Puis, en août, le VI version du Festival International de Théâtre de Cali sous la devise La scène renaît. Il y a eu 17 jours d’art et de théâtre, au cours desquels des œuvres locales, nationales et internationales ont été présentées en personne. Cet événement, consolidé comme l’un des plus importants pour la scène, s’est tenu dans différentes salles et espaces culturels ; 25 groupes locaux ont participé, 5 nationaux, 5 internationaux et 14 Caleñas, qui ont marqué un processus d’accompagnement et de décentralisation dans plus de six communes et 72 fonctions avec 10 358 spectateurs.

À la mi-novembre, le XIIIe Festival International du Film de Cali, un scénario qui a permis aux citoyens de découvrir la diversité et la richesse de la production cinématographique locale, nationale et internationale. Cette version présentait une sélection de productions audiovisuelles innovantes et inspirantes, accompagnées d’un processus de formation et d’appropriation audiovisuel inclusif et participatif, dans une perspective de renforcement du cinéma indépendant et du tourisme, promouvoir la culture cinématographique dans Santiago de Californie

Cette rencontre avec le septième art a touché plus de 3 000 personnes ainsi que 250 personnalités et managers ; avait 44 projections dans la salle, avec 22 projections extérieures décentralisées dans divers lieux de vulnérabilité possible tels que Siloé, Son de Oriente Teatrino, École polyvalente, Potrero Grande, Nuevo Amanecer, Santa Clara, San Luis, San Antonio, Loma de la Cruz, Hormiguero, San Benito et Charco Azul, 6 exposants et artistes locaux ; 3 compétitions nationales locales ; 480 garçons et filles en projections pour l’enfance ; 3 événements de réunion et de divertissement; 3 concerts de groupes locaux, un Congrès national des étudiants en cinéma, un séminaire de recherche, une salle des producteurs et un laboratoire de scénario pour les projets locaux.

Et la musique dans la capitale mondiale de la salsa ?

Du 25 au 28 novembre, la Sultana a été le théâtre de la XVIe Festival Mondial de Salsa, qui s’est tenue dans le Parc Caña, un espace dans lequel l’écosystème de la salsa composé de danseurs, de danseurs, de la vieille garde, d’enfants, de chanteurs, de compositeurs, de musiciens, de mélomanes, de collectionneurs, d’artisans, d’universitaires, de chercheurs et du secteur de la gastronomie californienne qui font vivre la salsa dans notre ville .

Le projet a touché plus de 1 654 artistes, dont 70 % étaient des enfants et des jeunes ; De plus, 78 écoles de danse et 12 orchestres en ont bénéficié, 26 causeries, 7 conférences, 2 vitrines, 8 hommages, 23 ateliers et différents événements dans des parcs, restaurants, musées, universités, entre autres espaces culturels de la branche ont été organisés. Au total, ce sont plus de 40 mille spectateurs en face à face et virtuels qui, pendant 4 jours, ont vibré du meilleur de la salsa de Cali.

Cela a également permis de créer une stratégie de renforcement pour impacter le secteur en fin d’année, avec la certitude de dynamiser l’offre culturelle et artistique, pour laquelle plus de 430 artistes de 35 écoles de salsa et 7 orchestres de salsa ont circulé dans des espaces publics stratégiques. de la ville.

Nous sommes pacifiques, nous sommes unis !

Du 16 au 19 décembre, l’Unité sportive d’Alberto Galindo a organisé la XXVe Festival de musique du Pacifique Petronio lvarez, qui était chargé de tradition, de résilience et d’inspiration. Ses rythmes musicaux, sa cuisine typique, ses boissons traditionnelles, sa mode, son esthétique afro et ses habitants, ont une fois de plus démontré comment les valeurs culturelles, sociales et économiques d’une région se sont consolidées dans le même espace et le même temps.

Pour faire de cet événement une réalité, le ministère de la Culture a investi 5 067 461 037 $, une valeur qui a touché plus de 1 200 artistes, 173 exposants et a eu la participation de plus de 125 000 participants.

Cet espace a également généré des dynamiques d’inclusion et de résilience, rendant un hommage particulier et un accent particulier à toutes les personnes qui, pour différentes raisons liées à la violence, ont quitté ce monde terrestre. Ces scénarios de conscience collective ont été les plus applaudis, permettant la génération de catharsis dans le public et la ville.

Et si vous passiez par le cinquième ?

La Foire de Cali 2021 a été réalisée sous la devise Joie qui inspire, avec un bilan de six jours de fête, de rencontre, de paix et de culture qui ont représenté pour la municipalité un revenu approximatif de 400 milliards de pesos.

D’après les chiffres de Corfecali, la Foire a eu 63 événements, 208 orchestres sous contrat et plus de 40 000 personnes ont été touchées directement et indirectement, parmi lesquelles des musiciens, des danseurs, des artisans, des communicateurs, des transports, de la logistique, entre autres qui ont stimulé l’offre de jour et de nuit.

Autres événements dans la cité créative des arts

D’autres événements de grand et moyen format ont également contribué à la réactivation culturelle/économique de la ville créative des arts, ainsi nommée par l’UNESCO. Certains ont été générés par l’autogestion et d’autres comme des projets collaboratifs qui ont permis de rompre avec l’enfermement physique et émotionnel que la ville a connu.

Le deuxième semestre a été rempli de différents événements dans la ville, l’un d’entre eux a su enrichir les dialogues entre les États-Unis et Cali à travers le XIIIe édition du Festival Blues & Folk qui a célébré la musique racine à travers le blues, le folk et d’autres formes musicales locales avec des influences du rock, du jazz, de la soul et des rythmes africains et urbains. Grâce à ses concerts et son programme éducatif gratuit, le festival a favorisé les échanges culturels à travers différentes rencontres entre des musiciens internationaux, nationaux et locaux et la communauté en général, auxquels environ plus de 1 500 personnes ont participé entre ses événements numériques et physiques.

Mi-octobre, les champs CDU de l’Universidad del Valle ont reçu une nouvelle version du Festival International Universitaire de Rock Alternatif FIURA, qui, avec sa devise Redémarrez votre système laissez sortir la musique indépendante faite en Cali, Colombie, Mexique et Chili.

Entre le 21 et le 31 octobre, le Salon international du livre de Cali 2021 a reçu plus de 200 000 personnes lors d’un événement qui a misé sur la réactivation artistique, culturelle et économique du marché de l’édition et l’appel de la communauté de Cali autour du livre, de la lecture, de la connaissance, de la mémoire et de la culture.

Les visiteurs ont pu profiter de plus de 500 événements, il s’agit de la foire avec le plus de contenu du pays : 144 virtuels via des plateformes numériques et 358 en face à face dans les 3 138 mètres carrés de tentes, où 33 837 livres ont été vendus. De son côté, dans les événements virtuels qu’a eu cette édition, FIL Cali comptait près d’un million de reproductions qui ne cessent de se multiplier sur ses plateformes.

En revanche, le 6 novembre, Cali a connu un concert inédit dans la nouvelle version du Festival de tatouage de Cali Eh bien, les micros ont été ouverts pour les gros paris pour la ville et bien que la pandémie ait arrêté ce rêve auparavant, la situation sociale de Cali les a encouragés à travailler pour exalter les paroles urbaines. Les présentations de Alcolirykoz symphonique en compagnie de Junior Zamora, Ali AKA Mind, Niko RST, Dj Mike Style et ses amis, Seven Onthemic, Melmak 69, Dj Jhon Carvajal ils ont fait vibrer les scènes comme l’un des événements les plus mémorables et reconnus de 2021.

Les premiers jours de décembre, des artistes de Cali, Valle del Cauca et du Pacifique ont eu l’opportunité de participer à la cinquième version du Mouvement des Entreprises Culturelles et Créatives MEC 2021, dans lequel les arts et les idées contemporains avaient leur centre dans la Sultane à travers des conférences d’affaires, des réseaux, des présentations et des projections de petits bureaux, articulant un écosystème qui s’est développé au fil du temps et qui a permis à cet espace de devenir le plus pertinent pour les connexions nationales et internationales pour l’économie orange.

Ce sont les bilans de certains des événements culturels et artistiques les plus pertinents qui ont stimulé l’offre et la réactivation de la ville, bien qu’il n’y ait toujours pas d’agenda fixé pour 2022, certains événements portent derrière eux des fantômes juridiques, comme le Foire de Cali, tandis que d’autres poursuivent des processus de dialogue articulé entre les secteurs de l’entrepreneuriat public, privé et culturel, pour reconnaître les visages, les voix, les traditions et les personnages de Cali dans une nouvelle saison.