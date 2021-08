Pour paraphraser Tom Jones, il n’est pas rare que quiconque fasse un grand album – même deux grands albums – qui ne se vendent pas. Il n’est pas rare que cet artiste disparaisse après le flop de ces albums. Ce qui est inhabituel, c’est quand ces albums sont redécouverts, faisant de l’artiste une star internationale environ quatre décennies après les faits. C’est pourquoi l’histoire de Sixto Rodriguez est si inspirante.

À la recherche de l’homme de sucre

Grâce au documentaire primé de 2012 Searching For Sugar Man, l’histoire de Rodriguez est désormais familière. Les DétroitL’auteur-compositeur-interprète basé à Los Angeles sort deux albums sur le label Sussex Records basé à Los Angeles en 1970 et 1971, respectivement, qui se retrouvent ensuite en Afrique du Sud en tant qu’importations longtemps après que les versions américaines aient été supprimées. Des milliers d’exemplaires sont piratés et la musique touche une corde sensible, notamment parce que les sentiments antiracistes de certaines paroles se traduisent bien dans le mouvement anti-apartheid. Même l’activiste anti-apartheid Steve Biko possédait apparemment des copies, et vous ne pouvez pas demander une meilleure approbation que cela. Pourtant, personne ne sait qui ou où est Rodriguez. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles il était mort de manière spectaculaire, et quelques fans se sont mis à découvrir la vérité…

Une redécouverte

Puis le regretté réalisateur suédois Malik Bendjelloul arrive et documente les efforts de deux fans du Cap pour retrouver Rodriguez. Il n’est bien sûr pas mort, il vit simplement tranquillement dans la région de Detroit, où il est probablement le seul résident sans téléphone portable ni connexion Internet. Rodriguez vient en Afrique du Sud pour un spectacle triomphal, qui fournit le point culminant émotionnel du film de Bendjelloul Searching For Sugar Man.

Pour la plupart du monde, cependant, la redécouverte de Rodriguez se produit à cause du film lui-même. Le réalisateur s’est judicieusement concentré sur certaines chansons tout au long du film, s’assurant que les plus mémorables soient entendues plus d’une fois. “Sugar Man” et “I Wonder” traitaient des sujets toujours d’actualité du trafic de drogue et de la jalousie sexuelle, et quiconque voyait le film repartirait avec ces chansons en tête.

Un album bande-son bien choisi (combinant des chansons des deux albums studio, Fait froid et Venant de la réalité, plus quelques prises) cartographiés dans le monde entier. Le film a remporté l’Oscar du meilleur documentaire en 2013 et Rodriguez a effectué une tournée nationale au cours des années suivantes, jouant le matériel du début des années 70 à un public qui ne l’avait jamais entendu la première fois.

Éclipsé dans les années 70

Mais si Rodriguez était si bon, pourquoi ses records ont-ils d’abord échoué ? Une explication possible est que son label, Sussex, avait simplement les mains pleines : leur artiste vedette était Dennis Coffey, le grand guitariste de Motown qui frappait alors avec des instrumentaux solo tout en produisant Rodriguez sur le côté (d’où la saveur psychédélique-soul des albums de Rodriguez ). Mais le label venait de signer un autre artiste soul, largement acoustique, qui avait peut-être un peu plus de potentiel de star : Bill Withers. Ou peut-être parce que le monde de la pop en 1971 était trop un embarras de richesse ?

Pour la musique noire, ce fut l’année de deux changeurs de jeu : celle de Marvin Gaye Ce qui se passe et Sly et la pierre de la famille Il y a une émeute en cours. Les rockeurs avaient Qui est le suivant et les Rolling Stones’ Doigts collants à prendre, et le monde de l’écriture de chansons était sur le point d’être secoué par un arriviste pas si jeune nommé David Bowie. Dans un climat d’éclat de mur à mur, les auditeurs étaient susceptibles de saluer un poète de rue comme Rodriguez avec un genre de haussement d’épaules. Une composition brillante n’était plus suffisante pour garantir un public, il suffit de demander Nick Drake (si vous pouviez), Judee Sill ou Arthur Lee, dont les chefs-d’œuvre passaient également sous le radar.

Ce que le film a raté

Mais comme de nombreux téléspectateurs l’ont souligné, le film s’est trompé sur une chose. Il était peut-être obscur, mais Rodriguez n’a pas été complètement ignoré au fil des ans. Ses chansons ont été reprises dès 1977, la première artiste à le faire étant Susan Cowsill, l’ancienne enfant star (et futur membre de Continental Drifters) qui commençait alors une carrière solo. “I Think Of You” de Rodriguez était la face A du single “The Next Time That I See You” de Cowsill, mais il n’a pas bien réussi. En raison de son intérêt, cependant, le partenaire musical et mari actuel de Cowsill, l’as batteur de la Nouvelle-Orléans Russ Broussard, faisait partie des tournées post-retour que Rodriguez a effectuées avec un groupe d’accompagnement.

Il est également vrai que la découverte internationale de Rodriguez a commencé bien avant le tournage du film. Cela a vraiment commencé en Australie, où il a tourné avec succès derrière un album de compilation, Rodriguez At His Best. Il s’agit de l’album le plus souvent contrefait en Afrique du Sud, où Rodriguez a fait sa première tournée en 1998, mettant fin à ces rumeurs de mort. Quand il a joué là-bas pour le documentaire, c’était donc en grande partie pour un public qui savait déjà qu’il était de retour. Pendant ce temps, aux États-Unis, les albums de Rodriguez ont été réédités pour la première fois par le label de collection Light In The Attic, trois ans avant la sortie du film.

Sagesse d’une autre époque

Il est vrai, cependant, que presque personne en Amérique n’a entendu Rodriguez avant la sortie du film : une de ces bizarreries qui rendent la culture pop si fascinante. Soudain, les auditeurs ont eu la chance de découvrir une œuvre du début des années 70 et de l’entendre fraîche, sans aucune association nostalgique.

Le mélange typique de folk et de soul de Rodriguez était peut-être considéré comme discret au moment de leur sortie, mais sonnait maintenant plus familier. Ce n’était pas un hasard si Dave Matthews avait repris “Sugar Man”. Les avertissements de l’auteur-compositeur de Détroit sur le racisme et la corruption politique (ainsi que les coups portés à la culture hippie qu’il a pris dans des chansons comme “A Most Disgusting Song”) étaient peut-être de vieilles nouvelles en 1971, mais au moment de sa redécouverte, ils ont joué comme des paroles de sagesse d’une autre époque.

Toujours à la recherche

Rodriguez a ensuite effectué une tournée aux États-Unis avec Les garçons de la plage‘ Brian Wilson en 2015 – deux des génies les moins prévisibles de la musique sur le même projet de loi – et a joué sporadiquement depuis lors, le plus récemment au milieu de 2018. En tournée, l’auteur-compositeur-interprète a minimisé son propre catalogue en faveur de certains vraiment mélodies de couverture de grande envergure.

Il a tout fait depuis Grand recueil de chansons américain standards (“On The Street Where You Live”), aux pépites de l’ère hippie de The Doors et Jefferson Airplane, à des choix sortis de nulle part comme “My Eyes Adored You” de Frankie Valli et “Redneck Wonderland” de Midnight Oil. La dernière chanson qu’il a jouée à ce jour, au Royal Albert Hall de Londres, en 2018, n’était autre que celle de Tennessee Ernie Ford « Seize tonnes ».

Alors que de nombreuses légendes musicales se contentent de s’appuyer sur leurs plus grands succès, force est de constater que le Sugar Man est toujours à la recherche de quelque chose – inspiration créative ou album de reprises ? Il est peut-être temps pour un autre film…

Les deux sorties phares de Rodriguez dans les années 70, Cold Fact et Coming From Reality, ont été rééditées en vinyle et peuvent être achetées ici.