Comment Aaron Rodgers a-t-il fait lors de sa première nuit en tant qu’hôte invité? (SONDAGE) ⋆ 10z viral

Jeopardy! A accueilli son dernier hôte invité lors de sa diffusion du lundi 5 avril alors que le footballeur et champion des célébrités Aaron Rodgers entrait dans le rôle recherché du jeu télévisé.

Après le décès de l’hôte légendaire Alex Trebek en novembre 2020, Rodgers est le cinquième hôte invité à prendre le relais, après Ken Jennings, Mike Richards, Katie Couric et le Dr Mehmet Oz. Bien que ce soit un défi de taille à remplir en ce qui concerne l’opinion publique, Rodgers a fait de son mieux lors de sa première nuit.

Tout comme la série l’a fait avec Couric et Oz, le séjour de deux semaines de Rodgers verra des fonds collectés pour un organisme de bienfaisance de son choix, les gains totaux du gagnant de chaque épisode étant jumelés et reversés à la cause. Rodgers travaille pour soutenir la North Valley Community Foundation, qui sert à maximiser l’impact des organisations à but non lucratif.

Dans le tour Final Jeopardy de l’épisode, le concurrent Scott a décidé de devenir ridicule avec sa réponse, en écrivant: «Qui voulait frapper ce panier?» faisant allusion aux racines de Green Bay Packer de Rodgers. Le moment a définitivement pris Rodgers par surprise alors qu’il laissait échapper un petit rire. Regardez la blague amusante ci-dessous:

En attendant l’arrivée des futurs hôtes invités Anderson Cooper, Savannah Guthrie, Dr Sanjay Gupta, Bill Whitaker et Mayim Bialik, nous rassemblons quelques-unes des premières réactions des fans au premier épisode de Rodgers.

Quelques téléspectateurs ont tellement aimé Rodgers qu’ils espèrent qu’il deviendra un animateur à plein temps.

Aaron Rodgers devrait héberger Jeopardy à temps plein un jour pic.twitter.com/mapBIGqbgM – Lily Zhao (@LilySZhao) 5 avril 2021

Je veux vraiment qu’Aaron Rodgers soit le prochain hôte de Jeopardy à temps plein. Il pourrait faire ça et jouer au football simultanément – Sir Yacht🛥️ (@SirYacht) 6 avril 2021

Plus de fans ont fait écho à ce sentiment, louant le sportif pour ses compétences sur la scène du jeu télévisé.

Aaron Rodgers l’a-t-il tué sur Jeopardy ou est-ce juste moi qui pense ça? Apprécié. – GBP Daily (@GBPdaily) 5 avril 2021

Aaron Rodgers a absolument tué son apparence de Jeopardy – James Despo (@ jdespo08) 6 avril 2021

Aaron Rodgers héberge plutôt Jeopardy. Le meilleur jusqu’ici. – Dean Lopata 🤨 (@DLoIndustries) 6 avril 2021

Rodgers avait le soutien total de sa fiancée et de l’actrice de Big Little Lies Shailene Woodley qui l’a fait vibrer dans une jolie vidéo via ses histoires Instagram, qui ont fait le tour sur Twitter:

🎥 | Shailene Woodley et Aaron Rodgers veulent que vous regardiez Jeopardy ce soir! (via Instagram Stories) pic.twitter.com/kpewjrdLET – Mises à jour de Shailene Woodley (@PlanetShailene) 5 avril 2021

Cela dit, certains téléspectateurs ont noté l’approche silencieuse de Rodgers, suggérant qu’il y avait place à amélioration, mais rien de si mal qu’il ne puisse pas facilement réparer.

Aaron Rodgers: assez solide en tant qu’hôte de Jeopardy! Un peu soporifique parfois et les producteurs voudront peut-être qu’il atténue le bruit de la vallée centrale. Mais il a le mélange d’autorité et de charme facile à vivre que le rôle exige. Tout ce que regarder des films d’Alex a porté ses fruits. – Steven Zeitchik (@zeitchikWaPo) 6 avril 2021

Aaron Rodgers n’était pas un mauvais animateur ce soir… Je pense qu’il a besoin d’un petit coach de discours et de diction et il sera parfait – mia 🌸 cette amie des soins de la peau (@MIYOKOMIA) 6 avril 2021

Après l’épisode Jeopardy de ce soir, on a l’impression que la grande superstar de la NFL, Aaron Rodgers, a besoin de parler un peu plus fort. Mais la question dans le Final Jeopardy était certainement un moment troll. – PurpleGaga27 (@ PurpleGaga27) 6 avril 2021

Un autre spectateur n’a pas pu s’empêcher de se sentir déçu par l’apparence de Rodgers, accusant un manque d’énergie.

Je viens de regarder les débuts d’Aaron Rodgers en tant qu’hôte invité de Jeopardy. Étonnamment décevant compte tenu de la difficulté avec laquelle il s’est préparé. Trop cool. Blasé. Batterie faible. Jamais semblé excité. Montrez l’élan perdu. Mais cloué tous les in et out. Alors peut-être qu’il se mettra à l’aise et montrera plus de personnalité. – Skip Bayless (@RealSkipBayless) 6 avril 2021

Bien que ces fans aient des opinions bien arrêtées, nous aimerions vous entendre. Dites-nous ce que vous avez pensé de la première nuit de travail de Rodgers dans le sondage ci-dessous. N’hésitez pas à développer vos réflexions dans la section des commentaires et restez à l’écoute pendant que Rodgers continue d’héberger des invités cette semaine sur le jeu télévisé bien-aimé.

Péril!, Weeknights, Vérifiez vos annonces locales