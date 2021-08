Comment aborder chaque choix de première ronde

in

Ne soyez pas cette personne au repêchage qui attend la pleine minute et trente secondes ou quoi que ce soit et y réfléchit, seulement pour prendre le choix évident n ° 1 au total en Christian McCaffrey. Dès que le brouillon commence, prenez-le et passez à autre chose.

Après ça, quand même ? Je pense à cela comme à un repêchage de 12 équipes, donc les prochains choix que vous obtenez sont les n ° 24 et 25. D’ici là, un tas de bons RB ont disparu et Travis Kelce fait partie d’une autre équipe.

Je n’aime pas certains de ces RB de niveau intermédiaire, et vos quatrième et cinquième rondes sont loin. Je suis donc à peu près sûr que je prendrais un récepteur large ici comme Justin Jefferson, AJ Brown ou Keenan Allen… et puis cela devient une question de ce que vous aimez faire. Croyez-vous que David Montgomery continuera ce qu’il a fait à la fin de l’année dernière ? Pensez-vous que Miles Sanders sortira d’un grand pack d’Eagles RB?

Ou : Prenez-vous un deuxième WR et ne vous souciez-vous pas de la position pendant une longue période ?

Voici l’itinéraire que j’envisage fortement : George Kittle et Darren Waller pourraient être là. Avec un récepteur large profond comme d’habitude, vous pourrez trouver un WR2 plus tard. Vous ne pouvez pas trouver un grand talent de TE alors.