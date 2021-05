Comment aborder le stock SNDL après son énorme plongeon

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) a été incroyablement volatile, mais que pouvons-nous attendre d’autre d’un stock de penny de cannabis? Après avoir rallié 740% de son plus bas de 2021 à son plus haut en février, l’action Sundial a plongé de plus de 70% à ses niveaux de négociation récents.

Cela représente-t-il un risque élevé ou une opportunité?

Eh bien, les investisseurs doivent comprendre quelque chose dès le départ: l’action SNDL est risquée. Il y a rarement une telle chose comme «un sou en sécurité». Il se négocie à un prix inférieur à 1 $ pour une raison. Ajoutez à cela le fait qu’il nage dans les eaux volatiles de l’industrie du cannabis et le cadran solaire le rend encore plus spéculatif.

Mais comprenons autre chose. Je ne critique pas les actions spéculatives. En fait, j’aime les participations spéculatives à certains moments. Après tout, l’action SNDL a gagné plus de 700% en quelques semaines. Alors, qu’importe si ce n’est pas l’entreprise de la plus haute qualité au monde. Si nous pouvons retourner un actif à plusieurs centaines de pour cent en quelques semaines, c’est tout ce qui compte vraiment.

La question est de savoir si le stock de cadran solaire peut le faire à nouveau?

Répartition du stock SNDL

L’élan du cadran solaire est complètement lié à l’espace du cannabis. Cela signifie garder un œil sur Croissance de la canopée (NYSE:CGC), Cannabis Aurora (NYSE:ACB), Aphria (NYSE:APHA), Tilray (NASDAQ:TLRY) et d’autres.

Malheureusement, Sundial est basé au Canada. Non pas qu’il y ait quelque chose qui cloche avec le cannabis canadien, bien sûr. Cependant, la véritable dynamique réside dans les entreprises qui sont soit basées aux États-Unis, soit exposées aux marchés américains.

De plus en plus d’États légalisent le cannabis, à la fois à des fins médicales et récréatives. Une grande partie de la thèse optimiste réside également dans le fait que le gouvernement fédéral a finalement décriminalisé la marijuana. Il semble qu’il s’agisse davantage d’un scénario «quand» et non «si», bien que d’autres mesures – comme une réponse à la pandémie du nouveau coronavirus – soient clairement une priorité.

Pourtant, si les États-Unis continuent de prendre ces mesures, les sociétés de cannabis exposées aux États-Unis seront celles qui verront le plus grand impact.

Maintenant, il est possible que les entreprises canadiennes profitent également de cet élan, que cela soit mérité ou non. Si tel est le cas et que les actions de cannabis entament une autre forte reprise, alors les actions de SNDL peuvent probablement se ressaisir.

Un regard sur les actions de l’entreprise montre qu’elle se trouve dans une position un peu plus précaire. Il est en dessous du support près de 92 cents, tout en s’échangeant en dessous de la plupart de ses principales moyennes mobiles. La seule mesure notable est supérieure à sa moyenne mobile de 200 jours.

Cette mesure était auparavant un soutien fin janvier avant que le titre ne commence son rallye explosif. Pour l’instant, on espère qu’il sera à nouveau pris en charge si le stock SNDL le teste.

Pour être négociable, nous avons besoin soit d’un creux potentiellement plus profond, soit d’un type de rotation plus élevé. Une rotation hebdomadaire ou mensuelle à la hausse pourrait lancer la fête, mais une clôture au-dessus de 1,00 $ pourrait également le faire.

À la baisse, une baisse vers 58 cents pourrait trouver certains acheteurs. Mais ne soyons pas trop agressifs. Après tout, c’est un jeu de spécifications et nous avons besoin que les techniques travaillent en notre faveur, pas contre nous.

Conclusion sur les producteurs de cadrans solaires

N’oublions pas qu’à son plus bas, l’action SNDL changeait de mains à 13 cents en octobre. J’adorerais voir les traders faire un gros retour dans celui-ci, mais ce n’est pas un stock set-it-and-forget-it. Si le soutien ne tient pas et que l’élan ne revient pas, le cadran solaire pourrait facilement plonger.

Sundial est basé à Calgary et opère sous plusieurs marques, dont Top Leaf, Sundial Cannabis, Palmetto et Grasslands. Elle produit et distribue des produits inhalables tels que des fleurs, des pré-rolls et des vapos.

Cependant, la société a connu des difficultés de croissance, ses deux précédents rapports trimestriels sur les résultats montrant des baisses de revenus de 27,4% et 61%, respectivement. Il n’a pas non plus connu une année de flux de trésorerie disponible positif au cours des trois dernières années, mais ne dispose que de 60 millions de dollars de liquidités.

Du côté positif, la société a levé des capitaux l’an dernier et restructuré une partie de sa dette. En outre, les analystes prévoient une croissance des revenus de 11,5% cette année et une croissance de plus de 30% l’année suivante. En outre, ils prévoient des opérations presque rentables au cours de chacune des deux prochaines années. Cela peut donc atténuer les inquiétudes concernant la situation des flux de trésorerie de Sundial.

Quoi qu’il en soit, je ne suis pas un taureau sur l’action SNDL tant que l’industrie n’a pas le vent en poupe. Ensuite, cela vaut la peine d’être pris en considération.

