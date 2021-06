Comment abordera-t-il la sortie de Régé-Jean Page? 10z viral

Regé-Jean Page ne fait peut-être pas partie du casting de Bridgerton Saison 2, mais Simon Basset ne sera pas oublié.

Phoebe Dynevor, qui joue Daphne sur le hit Netflix, a expliqué comment la sortie de Page aura un impact sur la deuxième saison.

Comme vous vous en souviendrez, Daphne et Simon étaient très ensemble à la fin de la saison 1 de Bridgerton, le couple accueillant un fils nouveau-né dans le monde.

“Je pense qu’il sera certainement beaucoup évoqué”, a expliqué l’actrice lors d’une conversation avec The Wrap.

« Je pense que nous verrons le bébé. Et nous allons juste nous concentrer davantage sur [Daphne’s] relation avec la famille Bridgerton.

Comme indiqué précédemment, la saison 2 de Bridgerton se concentrera sur la recherche de l’amour d’Anthony Bridgerton.

« C’est définitivement différent », a déclaré Dynevor à propos de la deuxième manche.

«Et je l’ai déjà dit, mais je pense que les fans qui ont lu les livres et connaissent les livres sont conscients que chaque saison se concentrera sur le voyage d’un frère différent.

“Et cela pourrait être un peu plus un choc, mais une surprise pour les fans qui aiment tellement l’histoire de Daphné et Simon. Mais je pense que c’est honnêtement la joie de la série à long terme, de voir ces différentes histoires d’amour se dérouler.

Les fans de Bridgerton du monde entier ont été stupéfaits lorsqu’il est apparu que Page se retirait de la série.

“Chers lecteurs, alors que tous les regards se tournent vers la quête de Lord Anthony Bridgerton pour trouver une vicomtesse, nous disons adieu à Regé-Jean Page, qui a si triomphalement joué le duc d’Hastings”, a révélé un message de Lady Whistledown.

“La présence de Simon à l’écran nous manquera, mais il fera toujours partie de la famille Bridgerton”, a-t-il poursuivi.

“Daphne restera une épouse et une sœur dévouée, aidant son frère à naviguer dans la prochaine saison sociale et ce qu’elle a à offrir – plus d’intrigue et de romance que mes lecteurs peuvent être en mesure de supporter.”

Page a révélé par la suite que la beauté du rôle était qu’il avait un début, un milieu et une fin clairs.

«C’est un arc d’une saison. Cela va avoir un début, un milieu, une fin – donnez-nous un an », a déclaré Page à Variety.

“[I thought] « C’est intéressant », car cela ressemblait alors à une série limitée. Je peux entrer, je peux apporter ma contribution, puis la famille Bridgerton continue. »

Bridgerton a été un énorme succès pour Netflix et a été renouvelé jusqu’à la saison 4, tandis qu’un spin-off a été commandé.

La nouvelle saison mettra en vedette les nouveaux membres de la distribution Simone Ashley (Éducation sexuelle), Charithra Chandran, Shelley Conn (Charlie et la chocolaterie), Calam Lynch (Dunkerque, Derry Girls), Rupert Young (La reine blanche) et Rupert Evans.

Ils rejoignent Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Ruby Barker (Marina Thompson), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton) , et Ruby Stokes (Francesca Bridgerton).

Le casting est complété par Will Tilston (Gregory Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), Bessie Carter (Prudence Featherington), Harriet Cains (Philipa Featherington), Polly Walker (Lady Portia Featherington), Ben Miller (Lord Featherington), Kathryn Drysdale (Geneviève Delacroix), Sabrina Bartlett (Siena Rosso), Martins Imhangbe (Will Mondrich) et Lorraine Ashbourne (Mme Varley).

