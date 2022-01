L’application Samsung TV Plus est un service de diffusion en continu gratuit financé par la publicité qui permet aux utilisateurs d’accéder à plus de 190 chaînes organisées aux États-Unis, couvrant les sports, les actualités, le divertissement, etc. Voici comment accéder à l’application Samsung TV Plus sur votre téléviseur Samsung.

Comment accéder à l’application Samsung TV Plus sur votre téléviseur Samsung

Le moyen le plus courant d’accéder à l’application Samsung TV Plus consiste à utiliser les téléviseurs intelligents Samsung commercialisés depuis 2016. Une connexion Internet est également requise. Si votre téléviseur intelligent répond à ces exigences, voici les étapes à suivre pour accéder à l’application Samsung TV Plus sur votre téléviseur Samsung.

Allumez votre Téléviseur Samsung.

Source : Andrew Myrick / Android Central

Utilisez la barre d’applications située en bas de l’écran de votre téléviseur pour accéder au Application Samsung TV Plus.

Source : Andrew Myrick / Android Central

Clique sur le Application Samsung TV Plus pour entrer dans l’expérience.

Source : Andrew Myrick / Android Central

L’application Samsung TV Plus doit être située à l’extrême gauche de l’écran dans une position fixe, plutôt que mélangée avec l’application tierce. Il convient également de souligner que, alors que l’application Samsung TV Plus n’était auparavant disponible que sur les téléviseurs intelligents Samsung, Samsung a lancé une version Web de l’application Samsung TV Plus. Il a également obtenu la prise en charge de la diffusion pour Chromecast avec les appareils Google TV en 2021.

Contenu sur Samsung TV Plus

Samsung TV Plus fonctionne de la même manière que des services tels que Pluto TV et le niveau gratuit de Peacock TV, offrant une variété de chaînes proposant un contenu similaire. Parmi les chaînes actuellement proposées sur Samsung TV Plus figurent NBC News Now, USA Today, TV Land Sitcoms, The Walking Dead Universe, VICE, Unsolved Mysteries, Fear Factor, Pac-12 Insider, Bon Appétit et QVC. De nouvelles chaînes sont également occasionnellement ajoutées à l’application.

Les utilisateurs ont également la possibilité de supprimer toutes les chaînes qu’ils préfèrent ne pas voir. Pour ce faire, sélectionnez Liste des chaînes, puis sélectionnez Modifier les chaînes. À partir de là, sélectionnez les chaînes à supprimer en les cochant et en sélectionnant Supprimer.

Bien que Samsung TV Plus ne prenne plus en charge le contenu acheté ou loué dans l’application, les utilisateurs ont toujours la possibilité d’accéder aux films et aux émissions précédemment achetés dans l’application Fandango Now. Les utilisateurs peuvent également améliorer leur expérience de streaming en associant leur compte Fandango à Movies Anywhere ou en accédant au contenu acheté via les applications Google Play Movies & TV et VUDU.

Essayez-le gratuitement

Téléviseur Samsung

Diffusez vos favoris gratuitement

Samsung TV Plus propose plus de 160 chaînes organisées avec le meilleur des séries nouvelles et classiques. Vous trouverez du contenu couvrant les actualités, les divertissements et plus encore.

