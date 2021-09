Comment accéder à l’oeuf de Pâques Android 12

in

Pour en revenir à Android 2.3, Google a inclus un œuf de Pâques dans chaque version d’Android jusqu’à Android 12. Vous le trouverez sur n’importe quel téléphone Android, et c’est souvent un petit jeu amusant à jouer. Android 12 ne fait pas exception, et vous pouvez le trouver au même endroit que la plupart des autres œufs de Pâques Android. Nous allons vous montrer comment le localiser et comment déverrouiller l’image finale.

Comment accéder à l’œuf de Pâques Android 12

Le processus de localisation de l’œuf de Pâques Android 12 est très simple.

Ouvrez Paramètres, faites défiler vers le bas et appuyez sur A propos du téléphone. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Version Android.

Robinet Version Android trois fois très rapidement.

Source : Adam Doud/Android Central

Cela ouvrira le jeu qui précède l’œuf de Pâques Android 12. Il s’agit d’un cadran d’horloge en forme d’engrenage ou de cercle avec un bord dentelé. À l’intérieur du cadran de l’horloge se trouvent une aiguille des heures bleue et une aiguille des minutes grise. Initialement, ils seront pointés vers la position 11h00 avec l’aiguille des minutes pointant vers le haut et l’aiguille des heures pointant vers le haut et vers la gauche.

Partout où vous appuyez à l’intérieur du cadran de l’horloge, l’aiguille des minutes y sautera et se déplacera en cercle avec votre doigt. Vous pouvez déplacer l’aiguille des minutes à tout moment et l’aiguille des heures se déplacera en conséquence. Pour déverrouiller l’image finale, déplacez votre doigt dans un cercle pour régler l’horloge sur 12h00 (les deux aiguilles pointant vers le haut). Lorsque vous relâchez les aiguilles de l’horloge dans cette position, l’image finale de l’œuf de Pâques sera révélée.

L’image finale est le nombre “12” dans un gros point de polka violet. Autour de ce point se trouvent des centaines de petits pois de différentes tailles et couleurs. Les couleurs vont du gris foncé au bleu très clair. Malheureusement, les points eux-mêmes ne peuvent pas être déplacés. Les versions précédentes des œufs de Pâques Android incluaient des éléments mobiles dans l’image finale. Ce n’est pas le cas ici. Cependant, chaque fois que vous ouvrez l’œuf de Pâques, les autres pois seront dans des positions différentes, vous obtenez donc un nouveau design à chaque fois.

Ce ne sont pas les œufs de Pâques les plus excitants de tous les temps, mais nous avons apprécié de jouer un peu avec les aiguilles de l’horloge avant d’arriver à l’image finale. Au moment d’écrire ces lignes, il s’agit de l’œuf de Pâques associé à la cinquième version bêta d’Android 12, il est donc possible que l’œuf de Pâques ait plus de fonctionnalités dans la version finale. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si tel est le cas.

