Comment accéder à l’université ?

04/06/21 à 21:21 CEST

Dans notre pays, et selon données de rapport intitulé L’université espagnole en chiffres, réalisée par la Conférence des recteurs des universités espagnoles, le taux d’accès aux études de premier cycle était de 47 % en 2016, un pourcentage inférieur à la moyenne de l’Union européenne, située à 53 % et inférieur à celui des pays de l’OCDE, situé à 54 %. En ce sens, et contre l’opinion populaire selon laquelle il y a trop d’étudiants universitaires dans notre pays, nous sommes en dessous de ce qui correspond aux pays développés. Mais comment pouvons-nous accéder à l’université? Quelles voies d’accès alternatives avons-nous?

Pour le savoir, on se rend sur le portail spécialisé en éducation Educaweb. Là, nous constatons que nous avons sept mécanismes différents pour accéder à l’université. Le premier d’entre eux, le plus courant, consiste en l’examen d’entrée des lycéens, également appelé sélectivité. Pour ce faire, il faut réussir toutes les matières du lycée et il est composé d’une phase générale et d’une phase de spécialisation. Le premier comprend des épreuves de langue et littérature espagnoles II, d’histoire de l’Espagne et de langue étrangère II, ainsi qu’une matière spéciale. La phase spécifique est facultative pour élever la note.

Deuxièmement, on trouve l’accès à l’université depuis le cycles de formation de niveau supérieur. Et dans ce cas, nous n’avons pas à passer le test de sélectivité. Ce sera la note moyenne du cycle de formation qui comptera pour l’accès. Cependant, les étudiants peuvent se présenter librement à la phase spécifique de la Selectividad pour améliorer leur note. Il est très important de prendre en compte, comme le souligne Educaweb, « que Certains cycles de formation ont une préférence d’accès sur d’autres en fonction de leur affectation aux filières universitaires du savoir“Cela pourrait faire une différence.

La troisième voie d’accès à l’université dans notre pays est réservée à ceux qui ont plus de 25 ans et qui souhaitent obtenir un diplôme. Concrètement, assurent-ils d’Educaweb, il s’agit de un test spécial pour ceux qui ont cet âge et ne répondent pas aux exigences des autres voies d’accès comme avoir réussi la sélectivité, avoir réussi un cycle supérieur ou avoir un diplôme universitaire. Car le diplôme universitaire est la quatrième voie d’accès. Ainsi, si vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire officiel, « vous pouvez postuler pour entrer en première année d’autres études universitaires sans passer aucun test ».

Et il y a trois routes d’accès. L’un d’eux est réservé aux personnes qui, ayant 40 ans et ayant une expérience professionnelle connexe, souhaitent poursuivre un diplôme universitaire. Dans ce cas, le nombre de places est limité. Un autre est axé sur ceux qui ont plus de 45 ans et qui n’ont pas de diplôme ou d’expérience de travail honorable. Il consiste en un examen d’entrée adapté. Un mécanisme pour garantir une formation permanente. Finalement, la route d’accès étrangère, ce qui nécessite de présenter les documents prouvant des études antérieures, ainsi que de remplir les conditions d’accès au diplôme dans le pays d’origine.