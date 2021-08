Comment accéder à ma messagerie Movistar ou Telefónica et comment recevoir des e-mails sur mon mobile et mon PC | La technologie

in

Il y a quelques années, Telefónica / Movistar a offert ses propres comptes de messagerie, et ils étaient aussi populaires qu’aujourd’hui ceux de Gmail ou de Microsoft.

Mais Telefónica a fermé le service en 2013. Depuis lors Vous ne pouvez plus créer de comptes @ movistar.es, @ telefonica.net ou @ infonegocio.com, bien qu’il soit possible de continuer à les utiliser normalement, si vous en avez créé un à l’époque.

Avez-vous un compte de messagerie Movistar ou Telefonica.net ? Nous allons voir comment pouvons-nous le récupérer si vous avez perdu le mot de passe, et comment le configurer pour continuer à recevoir des e-mails sur mobile et PC.

Depuis que Telefónica a annulé le service il y a près d’une décennie, Les applications de messagerie Movistar n’existent plus, il n’est pas non plus possible d’y accéder à partir des applications actuelles de l’entreprise.

Le moyen d’accéder au Courrier Movistar ou alors Courriel Telefonica.net en 2021 c’est à travers messagerie Web sur n’importe quel appareil, ou en configurant un compte de messagerie dans Gmail, Windows Mail ou similaire. Nous allons vous expliquer comment cela se fait.

Comment accéder à la messagerie Movistar

Mon compte est-il toujours actif ?

La première chose que nous allons faire est Vérifiez si le compte @ movistar.es, @ telefonica.net ou @ infonegocio.com que vous possédez fonctionne toujours. Il est possible que vous l’ayez annulé à l’époque, ou s’il est inactif depuis de nombreuses années, que Telefónica l’ait fait lui-même.

Le moyen le plus simple de vérifier si le compte fonctionne est via webmail ou webmail, le service de messagerie Telefónica / Movistar accessible depuis une page Web, qui fonctionne toujours. Vous pouvez le faire à la fois depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette.

Son adresse est Correo.movistar.es. Entrez sur ce site en cliquant sur le lien, pour accéder au Messagerie Web Movistar :

Entrer l’adresse e-mail (Il doit se terminer par @ movistar.es, @ telefonica.net ou @ infonegocio.com) et le mot de passe que vous avez enregistré, et vérifiez s’il vous permet d’entrer.

Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, consultez les étapes suivantes.

je ne peux pas envoyer de courrier

Le mot de passe peut être correct et Courrier Movistar Je vous laisse accéder à votre compte, mais lorsque vous allez envoyer un email, un message apparaît indiquant que ce n’est pas possible :

Cette erreur se produit car Vous n’avez pas changé votre mot de passe depuis longtemps.

La solution est donc Crée un nouveau mot de passe. Appuyez sur l’icône avec les trois lignes horizontales, entrez dans Paramètres et choisissez Modifier le mot de passe.

Vous devrez entrer l’actuel et en choisir un nouveau. Quittez la session, redémarrez-la avec le nouveau mot de passe et vous pourrez envoyer du courrier.

je ne me souviens plus du mot de passe

Le problème le plus courant lorsque vous souhaitez accéder à un ancien Compte Movistar ou Telefonica.net, c’est que vous ne vous souvenez pas du mot de passePourquoi ne l’écrivez-vous pas, ou vous l’avez oublié.

À récupérer le mot de passe du Movistar Mail, vous devez le faire depuis le webmail.

Par conséquent, allez sur Correo.movistar.es et appuyez sur Je ne peux pas accéder à mon compte. Dans la nouvelle fenêtre de Récupération de mot de passe qui apparaît, entrez votre email et cochez la case Je ne suis pas un robot :

Pour récupérer le mot de passe, vous devez prouver que vous êtes le propriétaire du compte, et cela n’est possible qu’avec les données de récupération que vous avez incluses au moment où vous avez créé le compte de messagerie Movistar ou Telefonica.net.

Ces données sont une autre adresse e-mail ou un numéro de portable.

Afin de récupérer le mot de passe, Movistar vous enverra un lien vers l’e-mail alternatif que vous avez ajouté à votre compte, ou un SMS sur votre mobile :

Vous recevrez un message avec un lien, et en cliquant dessus, vous pouvez choisir un nouveau mot de passe.

Si vous n’avez pas saisi ces informations à ce moment-là, Movistar ne peut pas savoir si vous êtes le propriétaire légitime du compte et vous ne pourrez pas y accéder.

La seule solution est appelez le 1004 de Movistar et expliquez-leur le problème. En utilisant des méthodes d’identification alternatives, vous pourrez prouver qu’il s’agit de votre compte, et ils vous y donneront accès.

De combien d’espace courrier ai-je ? Combien puis-je envoyer ?

Les comptes de messagerie Movistar et Telefonica.net n’ont que 2 Go d’espace. Ce n’est pas suffisant, donc si vous comptez les utiliser, supprimez souvent les anciens messages, sinon vous n’en recevrez plus.

Les e-mails que vous envoyez peuvent inclure des pièces jointes, mais ils ne peuvent occuper que un maximum de 145 Mo.

Compte POP3 ou IMAP ?

Ensuite, nous verrons comment gérer un compte Email Movistar à partir d’une application Email.

Nous devrons choisir entre utiliser le protocole POP3 ou IMAP. Le résultat est le même (recevoir et envoyer des e-mails), vous pouvez donc choisir celui que vous voulez. Mais il y a des différences :

POP3: les e-mails sont supprimés du serveur lorsque vous les téléchargez et ils ne sont pas synchronisés entre les appareils.

IMAP: Les emails que vous téléchargez ne sont pas supprimés du serveur (vous devez le faire manuellement depuis le webmail), et ils sont synchronisés entre plusieurs appareils. Un autre avantage est que vous pouvez organiser vos e-mails dans des dossiers.

Étant donné que la taille du courrier Movistar est très petite, seulement 2 Go, il est recommandé d’utiliser POP3, car lorsque vous téléchargez les e-mails, ils sont supprimés du serveur, et il y a donc de l’espace libre pour en recevoir plus.

Mais vous pouvez choisir IMAP sans problème.

Comment configurer Movistar Mail dans Windows 10 Mail

Étant donné que les applications de messagerie Movistar ne fonctionnent plus, vous devez utiliser un gestionnaire de messagerie tiers.

Tout le monde peut le faire, comme Thunderbird, Gmail, etc. Les étapes de configuration sont similaires dans l’ensemble.

A titre d’exemple, voyons Comment configurer un compte Movistar / Telefonica.net dans Windows 10 Mail.

Ouvrez l’application Mail de Windows 10. Appuyez sur l’icône Nut (Paramètres), entrez Gérer les comptes et choisissez Ajouter un compte. Entrez tout ce qu’il propose, sélectionnez Autre compte POP, IMAP :

Entrez l’adresse e-mail, le nom qui apparaîtra dans l’adresse de retour et le mot de passe.

Courrier Windows 10 il configurera automatiquement les paramètres de messagerie POP ou iMAP nécessaires pour que tout fonctionne.

À partir de maintenant, Vous pouvez recevoir des e-mails de votre compte Movistar ou Telefonica.net sur votre PC.

Si, pour une raison quelconque, le compte ne fonctionne pas et que vous ne recevez pas de courrier, vous devrez probablement modifier les paramètres.

Cliquez avec le bouton droit sur le compte et choisissez Paramètres du compte. Ensuite, modifiez les paramètres de synchronisation de la messagerie et les paramètres de boîte aux lettres avancés.

Ici, vous devez saisir les informations suivantes :

Serveur de courrier entrant

Si vous voulez utiliser le protocole POP3 (voir point précédent), vous devez utiliser l’un de ceux-ci, selon le type d’email que vous avez :

pop3.telefonica.net pop3.movistar.es pop3.infonegocio.com

Le port est le 110.

Si vous utilisez IMAP:

imap.telefonica.net imap.movistar.es imap.infonegocio.com

Le port est 143.

Par exemple, si vous avez un compte Movistar et que vous souhaitez utiliser POP3, les données que vous devez saisir dans le courrier entrant sont : pop3.movistar.es:110:1

Serveur de courrier sortant (SMTP)

Ces informations sont les mêmes, que vous utilisiez POP3 ou IMAP. Cela dépend du type d’e-mail que vous avez :

smtp.telefonica.net smtp.movistar.es smtp.infonegocio.com

Le port est le 25

Par conséquent, dans la zone Serveur de courrier sortant (SMTP), si vous avez Movistar, saisissez : smtp.movistar.es:25:1

Movistar n’utilise pas de courrier crypté, alors essayez le reste des options par défaut. Si vous obtenez une erreur, décochez la case SSL requis pour les messages entrants.

Avec cela, votre Movistar Mail devrait déjà fonctionner sous Windows 10.

Comment configurer Movistar Mail sur Android

À configurer le Movistar ou Telefonica.net Mail sur Android les étapes sont similaires.

Gardez à l’esprit que chaque version et chaque couche d’Android peut changer un nom ou une étape, nous allons donc donner des indications générales.

Accédez aux paramètres sur votre mobile Android. Entrez Comptes et Synchronisation. Il peut également être appelé Utilisateurs et comptes, ou similaire.

Appuyez sur Ajouter un compte. Vous devrez sélectionner Personne (IMAP) ou alors Personnel (POP3), selon le type que vous voulez :

A titre d’exemple, créons un compte de messagerie IMAP.

Nous introduisons adresse e-mail et mot de passe. nous demandera un serveur de messagerie. Selon le type de compte :

telefonica.net movistar.es infonegocio.com

Si c’est Movistar, nous vous présentons movistar.es

Cliquez sur Suivant, et nous devrions déjà avoir configuré le compte. Nous pouvons recevoir et envoyer des e-mails depuis Gmail.

Si pour une raison quelconque les e-mails n’arrivent pas, ou si vous ne pouvez pas les envoyer, vous devez entrer paramètres de compte avancés, et saisissez les informations suivantes, selon le type de compte :

Serveur de courrier entrant

Si vous voulez utiliser le protocole POP3, vous devez utiliser l’un d’entre eux, selon le type d’e-mail dont vous disposez :

pop3.telefonica.net pop3.movistar.es pop3.infonegocio.com

Le port est le 110.

Cryptage : aucun

Si vous utilisez IMAP:

imap.telefonica.net imap.movistar.es imap.infonegocio.com

Le port est 143.

Cryptage : aucun

Par exemple, si vous avez un compte Movistar et que vous souhaitez utiliser POP3, les données que vous devez saisir dans le courrier entrant sont : pop3.movistar, port 110

Serveur de courrier sortant (SMTP)

Ces informations sont les mêmes, que vous utilisiez POP3 ou IMAP. Cela dépend du type d’e-mail que vous avez :

smtp.telefonica.net smtp.movistar.es smtp.infonegocio.com

Le port est le 25

Cryptage : aucun

Comment configurer Movistar Mail sur un iPhone / Mac

Ces systèmes comportent des mesures de sécurité supplémentaires dans le contrôle du courrier et nécessitent des étapes de configuration spécifiques et plus complexes.

À configurer Movistar Mail sur les appareils Apple, vous avez une explication détaillée avec des écrans dans l’aide de Movistar.

Entrez le lien, appuyez sur Paramètres et choisissez Paramètres iPhone ou Paramètres Mac Suivez attentivement les étapes.

Comment transférer un e-mail Movistar vers un autre e-mail

Maintenant que vous avez récupéré votre Compte de messagerie Movistar ou Telefonica.net, Vous ne voudrez peut-être pas l’utiliser indépendamment, mais les e-mails arrivent toujours sur ce compte.

Le plus pratique est les transférer vers un autre compte. C’est-à-dire que tout le courrier qui vous parvient à pepito@movistar.es, recevez-le à pepito@gmail.com, par exemple.

Pour ce faire, vous devez entrer votre compte via Correo.movistar.es. Appuyez sur l’icône Options (les 3 lignes horizontales parallèles à droite).

Dans le menu qui s’ouvre, appuyez sur Paramètres. Entrez Mail et sélectionnez l’option Renvoi automatique.

Dans la case qui apparaît, entrez simplement l’e-mail auquel vous souhaitez que tous les e-mails qui parviennent au compte Movistar ou Telefonica.net soient envoyés, et le tour est joué !

Nous avons vu comment accéder à ma messagerie Movistar ou Telefónica et comment recevoir des e-mails sur mon mobile et mon PC.