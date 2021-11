VUDU a récemment annoncé que son application de streaming VUDU est désormais prise en charge sur les appareils de réalité virtuelle ou de réalité virtuelle Oculus Quest 1 et Oculus Quest 2 de Facebook, ce qui signifie que les utilisateurs d’Oculus peuvent désormais accéder au contenu du magasin de films et de télévision VUDU. Mais comment commencer ? Voici ce que vous devez faire pour accéder à Vudu sur votre appareil Oculus.

Comment accéder à Vudu sur votre appareil Oculus

Le magasin de films et de télévision VUDU donne aux utilisateurs accès à une tonne de contenu nouveau et classique, y compris une belle sélection de films en streaming en 3D. Afin de profiter de la variété de contenu disponible via VUDU sur votre appareil Oculus, vous devez télécharger l’application de streaming VUDU. Heureusement, il n’y a que quelques étapes que vous devrez suivre. Les voici:

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Appuyez sur le Accueil Oculus bouton sur le contrôleur tactile. Sélectionnez le Boutique icône. Appuyez sur le Chercher bouton en haut à droite du Store.

À l’aide du clavier du casque, tapez VUDU et frappe le bleu Entrer clé.

Source : Michael Hicks / Android Central

Télécharger et Ouvert l’application VUDU. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez Mon VUDU et S’identifier. Vous recevrez un code. Retirez le casque et allez à vudu.com/start sur ton ordinateur.

Entrer le code à six chiffres, puis créez un compte ou connectez-vous avec vos informations d’identification existantes.

Une fois que vous avez téléchargé l’application de streaming VUDU et que vous vous êtes connecté, vous devriez avoir accès à une tonne de contenu disponible à la location ou à l’achat dans le magasin de films et de télévision VUDU. Vous trouverez également une sélection d’émissions et de films gratuits sur VUDU, auxquels vous pouvez accéder dès maintenant.

En plus de profiter de l’application de streaming VUDU, vous pouvez également envisager de faire passer votre expérience de réalité virtuelle au niveau supérieur en consultant les meilleurs accessoires Oculus Quest 2 disponibles sur le marché.

Contenu nouveau et classique

Magasin de films et de télévision Vudu

Un autre hub pour le streaming de contenu

Le magasin de films et de télévision de Vudu facilite la location ou l’achat de médias nouveaux et classiques à diffuser directement depuis votre appareil Oculus. Téléchargez l’application pour faire passer votre expérience de réalité virtuelle au niveau supérieur avec un accès à une tonne de séries télévisées classiques et de nouveaux films.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Complétez votre bibliothèque virtuelle

Ce sont les meilleurs jeux disponibles sur l’Oculus Quest 2

Les jeux Oculus Quest 2 sont améliorés avec les derniers graphismes et vous permettent de profiter d’expériences VR sans connexion. Mais les jeux Oculus Store peuvent coûter cher, vous ne voulez donc pas gaspiller votre argent. Voici les meilleurs jeux disponibles dans vos genres préférés.

Faites le nous savoir

Sondage : avez-vous annulé votre commande de Pixel 6 ?

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont d’excellents téléphones, mais ils ne sont pas parfaits. Avec certains des bugs qui affectent les appareils, nous voulons savoir si nos lecteurs ont eu froid aux yeux et ont annulé leurs commandes.