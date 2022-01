Amazon a récemment facilité l’accès aux fonctionnalités les plus utilisées sur votre appareil Amazon Fire TV en lançant le panneau de raccourcis Alexa. Les nouvelles fonctionnalités ont commencé à être déployées à la mi-décembre 2021 et permettent de consulter facilement le contenu actuellement enregistré dans votre bibliothèque ou de consulter la météo de votre région, entre autres fonctionnalités. Dans cet esprit, nous avons rassemblé ce guide pratique qui explique comment accéder au panneau de raccourcis sur les appareils Amazon Fire TV.

Comment accéder au panneau de raccourcis sur les appareils Amazon Fire TV

Le panneau de raccourcis Alexa est l’une des dernières fonctionnalités à déployer sur les appareils Amazon Fire TV, y compris les clés Amazon Fire TV. Bien que le nouveau panneau de raccourcis fonctionne de la même manière que l’écran de raccourci d’accès rapide, qui est lancé en maintenant le bouton Accueil enfoncé, il existe quelques différences clés. Voici comment accéder au panneau de raccourcis sur les appareils Amazon Fire TV via votre télécommande vocale Alexa.

Appuyez et relâchez le Bouton Alexa ou microphone en haut de votre télécommande Fire TV.

Le panneau de raccourci comportera des boutons pour Maison intelligente, météo, bibliothèque, et Des nouvelles.

Source : Keegan Prosser / Android Central Sélectionnez celui-ci raccourci vous souhaitez utiliser et commencer.

Le panneau de raccourcis doit apparaître dans le tiers inférieur de votre écran, peu importe ce que vous faites sur votre Fire TV, que vous soyez dans une application, que vous naviguiez sur l’interface Fire TV ou dans les paramètres de Fire TV.

Comment utiliser le panneau de raccourcis Alexa

Comme mentionné ci-dessus, le panneau de raccourcis Alexa comprend quatre options au choix : Smart Home, Weather, Library et News. Il convient de souligner que le tableau de bord Smart Home a récemment été remanié sur les appareils Amazon Fire TV, ce qui signifie qu’il peut sembler légèrement différent de ce à quoi les utilisateurs sont habitués. Actuellement, le tableau de bord Smart Home vous permet d’accéder et de contrôler tous les accessoires de maison intelligente que vous avez synchronisés avec votre compte Amazon, y compris les lumières intelligentes, les prises et les caméras de sécurité.

La sélection du raccourci Météo affichera la carte de prévision standard d’Alexa pour l’emplacement que vous avez configuré dans vos paramètres Fire TV. Le raccourci Météo est également le seul à ne pas vous éloigner de l’écran ou de l’application Fire TV que vous visualisez à ce moment-là. Au lieu de cela, une barre apparaît en bas de votre écran et affiche la température actuelle, ainsi que les prévisions météorologiques actuelles de la semaine.

Pendant ce temps, choisir le raccourci Bibliothèque vous amènera à votre hub de visionnage Prime Video, et cliquer sur le raccourci News lancera l’application Fire TV News.

