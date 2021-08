Comment accéder et qu’est-ce que l’éditeur de stratégie de groupe dans Windows Home | La technologie

in

Si vous avez déjà entendu parler de l’éditeur de stratégie de groupe, mais que vous ne savez pas exactement ce que c’est ou que vous savez ce que c’est, mais que vous ne parvenez pas à le faire fonctionner dans Windows 10 Home, nous répondrons immédiatement à vos questions.

Sûrement le Éditeur de stratégie de groupe C’est l’une des parties les plus inconnues de Windows 10, bien qu’elle ait une importance beaucoup plus grande que vous ne pouvez l’imaginer au début.

On parle d’une partie Windows dans laquelle on peut personnaliser de nombreuses fonctions de l’ordinateur et de l’expérience que l’utilisateur aura du système d’exploitation.

Si nous parlons d’un environnement réseau, l’éditeur de stratégie de groupe utilisé pour tout, de tout ce qui concerne la personnalisation à la série de programmes qui peuvent être utilisés et avec lesquels vous pouvez interagir.

Mais pour l’utiliser, la première chose que nous devons faire est de savoir où il se trouve et comment l’activer, afin d’utiliser et de profiter de tout ce qu’il offre.

Activer l’éditeur de stratégie de groupe dans Windows 10 Pro ou supérieur

Si vous avez la version Windows 10 Home sur votre ordinateur, sachez que vous ne pourrez pas utiliser cet éditeur, bien que, comme vous le verrez plus tard, il existe un moyen de l’avoir. Mais allons-y par parties.

Dans un premier temps, seules les versions Windows 10 Pro ou supérieures peuvent bénéficier de cet éditeur, mais pour cela nous devons savoir comment il est activé, pour lequel nous devons effectuer les étapes suivantes :

Nous appuyons Windows + R et puis, dans la fenêtre qui apparaît, il faut écrire gpedit.msc Maintenant, nous devons naviguer vers Windows, Système 32 et trouve gpedit.msc Ensuite, nous faisons un clic droit sur gpedit.msc et sélectionnons Créer un raccourci. Ensuite, un signe apparaîtra qui nous indiquera que Windows n’a pas pu accéder à partir de là, nous demandant si nous voulons créer un raccourci, quelque chose auquel nous devons répondre que Oui. De cette façon, nous aurons déjà dit accès direct sur notre bureau, pour entrer dans l’éditeur de stratégie de groupe chaque fois que nous en avons besoin.

Comment activer l’éditeur de stratégie de groupe dans Windows 10 Home

Comme nous l’avons déjà mentionné, la version Home de Windows 10 n’a pas de moyen officiel d’activer l’éditeur de stratégie de groupe, mais nous pouvons y parvenir grâce à deux méthodes que nous avons à notre disposition.

Nous pouvons essayer les deux, puis nous en tenir à celui qui est le plus facile pour nous ou lire les deux et voir celui qui nous convient le mieux.

Utiliser Ajouter GPEDIT.com

Afin d’installer cet outil, nous devons effectuer quelques ajustements, en plus d’avoir installé NET Framework 3.5 ou supérieur.

Nous devons également télécharger le programme d’installation gpedit.msc et l’exécuter.

La première chose que nous devons faire est d’aller à C:WindowsSysWOW64 là pour copier deux dossiers appelés Stratégie de groupe et GroupPolicyUtilisateurs, en plus de copier également le fichier gpedit.msc

Ensuite, nous allons à C:WindowsSystem32 et nous collons les éléments que nous venons de copier. Maintenant, nous téléchargeons le fichier ZIP Ajouter Gpedit.msc de l’utilisateur Deviart Druger puis l’installer sur l’ordinateur. Nous devons vous rappeler que pour effectuer cette tâche, vous devez être enregistré dans DevianArt. Ensuite, nous devons entrer C:WindowsTempgpedit pour voir ce qui est installé.

Quelque chose qui peut provoquer une erreur est le nom d’utilisateur que nous avons dans Windows.

Si vous avez cette erreur, la résoudre est très facile.

Vous n’avez qu’à faire un clic droit sur x64.bat ou x86.bat (selon que votre système est en 64 ou 32 bits), puis cliquez sur Ouvrir avec et choisissez le bloc notes Windows 10. Maintenant, nous devons incorporer quelques guillemets où il est écrit% nom d’utilisateur%, c’est-à-dire qu’il devrait être comme suit “% Nom d’utilisateur%” Si nous continuons à obtenir une erreur, nous devons remplacer chaque% nom d’utilisateur% par “% userdomain & % username%”

Utiliser GPEDIT Enabler BAT

Si la méthode précédente n’a pas fonctionné ou si vous ne trouvez pas le fichier gpedit.msc, même après l’avoir installé, il existe un autre moyen d’avoir l’éditeur de stratégie de groupe dans Windows 10 Home.

Nous n’avons qu’à effectuer les étapes suivantes pour y parvenir :

Nous ouvrons le bloc notes et nous entrons le code que vous verrez ci-dessous, en enregistrant le fichier résultant avec le nom de Activer.bat@echo offpushd “% ~ dp0” dir / b% SystemRoot% ervicing Packages Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package ~ 3 * .mum> List.txtdir / b% SystemRoot% ervicing Packages Microsoft-Windows-GroupPolicy -ClientTools-Package ~ 3 * .mum >> List.txtfor / f %% i in (‘findstr / i. List.txt 2 ^> nul’) do dism / online / norestart / add-package : “% SystemRoot% ervicing Packages %% i “pause Une fois que nous avons créé ce fichier BAT il faut cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et lancez-le en tant qu’administrateur. maintenant le fichier va commencer à installer jusqu’à ce qu’il nous demande d’appuyer pour continuer, après quoi il se fermera.

Il est maintenant temps d’essayer d’ouvrir gpedit.msc à partir de la fenêtre d’exécution (Windows + r), car cela devrait fonctionner.

Normalement, la première méthode fonctionne, mais nous avons cette seconde pour ceux qui ont des problèmes.

Que pouvons-nous faire avec l’éditeur de stratégie de groupe ?

Nous avons un bon nombre de fonctionnalités à exploiter dans l’éditeur de stratégie de groupe. Nous pouvons dire que nous sommes confrontés à une sorte de registre Windows, mais dans lequel tout est plus sécurisé et le pourcentage de gâcher quelque chose est beaucoup plus faible.

Par exemple, nous avons une partie où nous pouvons configurer à la fois l’équipement et tout ce qui concerne l’utilisateur, dans lequel nous disposerons de plusieurs modèles administratifs pour gérer facilement une infinité de paramètres de ce type.

On peut aussi aller à Configuration ordinateur> Paramètres administratifs> Composants Windows> Mise à jour Windows pour gérer tout ce qui concerne cette section très importante pour Windows, en pouvant définir des paramètres déjà désactivés.

Mais tout ne reste pas ici dans les configurations que nous propose l’éditeur de stratégie de groupe, mais il existe d’autres variantes que chacun devrait expérimenter et voir laquelle d’entre elles correspond le mieux à ses besoins.

Désormais, cette partie de Windows 10 ne vous est plus inconnue et même si vous possédez Windows 10 Home vous pourrez l’avoir et profiter de toutes ses possibilités de configuration vers le système d’exploitation Microsoft.