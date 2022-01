Comment accéder et utiliser le tableau de bord de confidentialité Android 12

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Comme nous le voyons souvent avec les téléphones Android, il y aura différentes conventions de dénomination et des méthodes légèrement différentes pour obtenir les mêmes informations en fonction de la marque de votre téléphone. Notre premier exemple est le Samsung Galaxy S21 avec son logiciel bêta ONE UI Android 12.

Pour trouver ce que vous cherchez, utilisez les instructions exactes, mais au lieu de chercher les mots Tableau de bord de confidentialité, vous serez à la recherche de Historique d’utilisation des autorisations. Vous ne verrez pas non plus le camembert coloré, mais tout ce que vous devez savoir sur ce que les applications de votre téléphone ont fait est tout de même là.

Pourquoi c’est utile

Source : Nick Sutrich / Android Central

Le tableau de bord de confidentialité est un endroit unique où vous pouvez voir à quelle fréquence les applications ont fait des choses que vous ne voudriez peut-être pas que « n’importe quelle ancienne application » puisse faire. Certaines autorisations, telles que l’emplacement ou l’accès au microphone, sont essentielles car elles peuvent être utilisées en temps réel pour espionner où vous vous trouvez ou ce que vous faites.

Avec le tableau de bord de confidentialité, vous pouvez voir que les applications ont accédé à votre emplacement (par exemple). Vous pouvez voir combien d’applications ont accédé à votre zone. Et d’un simple toucher, vous pouvez voir une liste des applications exactes qui ont accédé à votre position et quand elles l’ont fait. Un autre clic vous téléporte directement à l’endroit où vous pouvez révoquer cette autorisation pour cette application, afin que cela ne se reproduise plus jamais.

Android n’a jamais eu d’outil comme celui-ci auparavant. Apple vous a depuis longtemps montré une liste d’autorisations et d’applications, mais même iOS n’a pas un seul endroit aussi facile à utiliser chaque fois que vous souhaitez effectuer un auto-audit pour vérifier ce que font les applications de votre téléphone en arrière-plan.

Le tableau de bord de confidentialité n’est pas parfait, mais c’est déjà un outil génial que vous voudrez jeter un coup d’œil dès que votre téléphone disposera d’Android 12.

