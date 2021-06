Comment accéder et utiliser le tableau de bord de confidentialité Android 12

in

Le tableau de bord de confidentialité est un endroit unique où vous pouvez voir à quelle fréquence les applications ont fait des choses que vous ne voudriez peut-être pas que « n’importe quelle ancienne application » puisse faire. Certaines autorisations, telles que l’emplacement ou l’accès au microphone, sont essentielles car elles peuvent être utilisées en temps réel pour espionner où vous vous trouvez ou ce que vous faites.

Avec le tableau de bord de confidentialité, vous pouvez voir que les applications ont accédé à votre emplacement (par exemple). Vous pouvez voir combien d’applications ont accédé à votre position. Et d’un simple toucher, vous pouvez voir une liste des applications exactes qui ont accédé à votre position et quand elles l’ont fait. Un autre clic vous téléporte directement à l’endroit où vous pouvez révoquer cette autorisation pour cette application, afin que cela ne se reproduise plus jamais.

Android n’a jamais eu un tel outil auparavant. Apple vous a longtemps montré une liste d’autorisations et d’applications, mais même iOS n’a pas un seul endroit aussi facile à utiliser chaque fois que vous voulez faire un peu d’auto-audit pour vérifier ce que les applications installées sur votre téléphone pourraient être prêt à.

Le tableau de bord de confidentialité n’est pas parfait, mais c’est déjà un outil génial que vous voudrez jeter un coup d’œil dès que votre téléphone disposera d’Android 12.

