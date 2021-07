Comment accélérer tout (sur votre Mac)

J’ai récemment vu quelqu’un d’assez jeune pour savoir mieux taper sur un MacBook Air. Ils ne pouvaient pas taper plus de quatre mots par minute. Cela m’a rendu triste parce que je fais beaucoup plus de travail en beaucoup moins de temps en tapant plus rapidement et avec plus de précision.

Quand j’étais au collège, les garçons ne pouvaient pas suivre de cours de dactylographie (ou d’économie ménagère), et les filles n’étaient pas les bienvenues dans les cours d’atelier – métal, bois ou automobile. Ainsi, avant d’acheter mon premier Mac, j’ai décidé d’apprendre à taper au clavier à l’aide d’un manuel d’instructions cartonné et d’une vieille machine à écrire électrique que ma femme avait à l’université. J’ai appris à taper 60 ou 70 mots par minute sans regarder le clavier et j’ai maintenu cette vitesse pendant trois décennies.

Étape 1 : Apprenez à taper plus rapidement

J’ai d’abord recommandé d’apprendre à taper plus vite pour augmenter la productivité en 1989 dans Dr. Macintosh (mon premier livre) et je l’ai recommandé régulièrement depuis. Pourquoi? Parce que si vous tapez soixante mots par minute (mots par minute), vous terminerez vos tâches d’écriture douze fois plus vite que de chasser et de picorer à cinq mots par minute.

En d’autres termes, l’amélioration de votre vitesse de frappe et de votre précision vous fera gagner du temps chaque jour pour toujours. Et plus vous tapez rapidement et avec précision, moins vous passerez de temps à corriger les fautes de frappe.

Le moyen le plus simple et le plus simple que je connaisse pour améliorer vos compétences au clavier est une application de formation à la dactylographie pour votre Mac, telle que Ten Thumbs Typing Tutor (25,99 $ sur www.tenthumbstypingtutor.com). Ou visitez le Mac App Store et téléchargez (ou achetez) l’une des innombrables applications d’instructions de frappe (recherchez la saisie).

Une autre option est un site Web gratuit d’instructions de frappe tel que TypingTest (gratuit sur www.typingtest.com), qui propose également des tests de vitesse de frappe gratuits afin que vous puissiez évaluer vos progrès. (Pour ce que ça vaut, je tape toujours environ 70 mots par minute avec une précision proche de 100%.)

Étape 2 : essayez un autre clavier

J’admets que je ne peux pas taper soixante-dix mots par minute sur un clavier Apple. Pour atteindre une telle vitesse, j’ai besoin de mon clavier Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 bien-aimé. C’est mon clavier de prédilection depuis plus d’une décennie, et j’essaie plus de claviers que l’ours moyen. Pour moi, rien d’autre ne s’est approché.

C’est un clavier « divisé » avec des touches plus grosses sous des doigts plus gros, ces touches offrant la quantité parfaite de « rebond ». De plus, il est doté d’un repose-poignet en similicuir intégré qui le rend très confortable pour une frappe prolongée.

Je vous préviens qu’il s’agit d’un clavier USB pour les PC Windows, donc bien que tout fonctionne comme prévu, ses touches Option ont des icônes Windows et ses touches de commande disent “Alt”.

Si vous pouvez vivre de telles bizarreries, le clavier Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 est le clavier le meilleur et le plus confortable que j’ai trouvé.

Flash info : Il semble que le clavier Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 que j’utilise depuis une décennie ne soit plus en production. Les prix ont grimpé en flèche, si vous pouvez même en trouver un (je les ai vus à plus de 300 dollars). Il m’en reste deux : celui que j’utilise tous les jours et un de rechange que j’ai acheté il y a quelques années, juste au cas où cela se produirait.

Il semble que son successeur soit le Microsoft Ergonomic Keyboard (59,99 $), qui ressemble presque exactement à mon bien-aimé Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000. J’en ai commandé un hier et je vous ferai savoir comment il se compare au modèle 4000 que j’aime dès son arrivée.