Comment accélérer votre connexion Internet en basculant sur le réseau 5 GHz de votre routeur depuis Windows 10 | La technologie

Si vous avez besoin d’un moyen d’augmenter la vitesse de votre connexion Internet, vous pouvez essayer de passer de la bande 2,4 GHz à 5 GHz, car c’est peut-être la solution que vous recherchiez. Il nous suffit de savoir si votre ordinateur est compatible et, bien sûr, de savoir comment vous connecter, deux choses que nous allons vous dire tout de suite.

En ce qui concerne la vitesse, il existe une différence, palpable par tout type d’utilisateur, entre le deux bandes dans lequel notre routeur peut fonctionner.

La 2,4 GHz On peut dire que c’est celui que nous avons utilisé toute notre vie jusqu’à celui de 5 GHz, offrant plus de vitesse, mais une couverture plus limitée.

Voyons ce que sont les deux bandes WiFi, comment savoir si notre ordinateur est compatible et comment changer Windows 10 pour qu’il se connecte et ainsi profiter de tous ses avantages.

Différences entre le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz

Les différences entre les deux bandes reposent sur deux paramètres spécifiques : d’une part, il y a la couverture ou la portée du signal et d’autre part la vitesse ou la bande passante atteinte.

La bande 2,4 GHz comprend 14 chaînes au total, bien qu’ils ne soient pas tous présents dans tous les pays, chacun d’eux ayant une largeur de 22 mégahertz.

Si on parle de vitesse, cette bande 2,4 GHz est capable d’atteindre 60-70 Mbps dans des conditions idéales, c’est-à-dire que le routeur soit de haute qualité, que le signal soit excellent et sans aucun type de perte ou d’interférence.

Quant à gamme de signal de cette bande, on peut la considérer comme bonne, bien meilleur que le 5 GHz, dont nous allons parler maintenant, grâce au fait qu’il utilise des fréquences plus basses.

Si nous parlons de la bande 5 GHz, nous devons commencer par le fait qu’elle a 24 canaux qui ne se chevauchent pas, chacune ayant une largeur de 20 MHz.

La vitesse que le réseau 5 GHz peut atteindre est nettement supérieure à 2,4 GHz, car nous pourrions atteindre des vitesses d’environ 867 Mbps, ce réseau est donc la meilleure option lorsque vous avez de la fibre.

Le problème avec ce réseau est qu’il a une portée plus petite, car, lorsqu’il émet à haute fréquence, sa pénétration dans les murs ou les meubles n’est pas entièrement efficace et c’est pourquoi votre couverture semble rancunière.

Vérifiez si nous pouvons utiliser la bande 5 GHz avec Windows 10

Nous devons nous assurer que notre ordinateur peut utiliser la bande 5 GHz, car sinon, nous ne pourrons pas le configurer pour cela, il est donc préférable de le savoir à l’avance pour ne pas perdre de temps.

La façon de faire cette vérification est la suivante :

La première chose est d’ouvrir le Invite de commandes, mettre en place cmd.exe dans la partie saisie de la barre des tâches. Une fois à l’intérieur, nous devons écrire une commande pour qu’elle n’affiche pas d’informations. netsh wlan show pilotes S’il est déjà écrit, il suffit d’appuyer sur la touche Entrer. Maintenant, nous devons jeter un œil aux données qui apparaissent à l’écran. Si nous voyons, dans les types de radios, 802.11g, 802.11n et 802.11b c’est qu’il admet seulement 2,4 GHz. Mais si parmi tous les types de radios qui apparaissent nous avons 802.11a ou 802.11ac, alors notre ordinateur prend en charge la bande 5 GHz.

Vous pouvez donc passer à la bande 5 GHz dans Windows 10

Quelque chose que nous pouvons vous conseiller, c’est qu’avant d’apporter des modifications que nous allons apporter, il est pratique que vous écriviez comment était la configuration d’origine et qu’elle a fonctionné pour vous en cas d’erreur de quelque type que ce soit.

De cette façon, vous pouvez revenir à la configuration qui ne vous a pas posé de problèmes au cas où il y aurait un incident dans le processus. Bien qu’il ne doive pas peser absolument, il vaut mieux être prudent.

Le processus que nous devons effectuer est le suivant, beaucoup plus simple qu’on pourrait le croire au départ :

On clique avec le bouton droit de la souris sur le Bouton Start et puis nous allons Administrateur de l’appareil. On peut aussi utiliser un raccourci qui est très simple, puisqu’en appuyant sur la touche Windows + X, la même liste déroulante apparaîtra que dans le cas précédent, où il faut sélectionner Administrateur de l’appareil. Passons maintenant au menu Regarder puis on sélectionne Afficher les appareils cachés. Avec cela, nous nous assurons que Windows affiche tous les pilotes, qu’ils soient cachés ou non. C’est le moment d’élargir la liste des Adaptateurs réseau, en cliquant sur l’onglet qui a cette section sur le côté gauche.

Les répéteurs WiFi sont faciles à installer, aident à éliminer les points morts et augmentent la vitesse de votre connexion Internet actuelle sans avoir à dépenser beaucoup.

Ensuite, nous devons trouver quel est notre adaptateur réseau et cliquer avec le bouton droit de la souris pour ensuite cliquer sur Propriétés. De tous les cils qui sortent il faut chercher celui qui met Options avancées et, par conséquent, appuyez dessus pour entrer à l’intérieur. À ce moment, nous devrons rechercher, parmi toutes les options qui composent le Rubrique propriété, l’un en particulier appelé Bande préférée (Bande préférée). Lorsque nous aurons appuyé, nous verrons comment sur le côté gauche, dans le Options de valeur, nous avons une liste déroulante. Dans cette liste déroulante, nous sélectionnons 5G d’abord. Quand c’est fait, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Accepter et les changements prendront effet.

Désormais, lorsque le système recherche un réseau, il le fera toujours en premier dans les 5 GHz, pour passer à 2,4 GHz s’il n’arrive pas à se connecter au premier. C’est un bon moyen de toujours s’assurer d’avoir la ceinture la plus rapide en premier.

Il est vrai que le handicap du réseau 5 GHz avec sa portée limitée, peut être un frein selon certains foyers où ce réseau est incapable de fonctionner correctement. Mais est-ce que le différence de vitesse d’une bande à l’autre nous fait sérieusement envisager de profiter de toutes les vertus de la 5G.

Si vous ne pouvez pas tirer le meilleur parti de la bande 5 GHz, n’abandonnez pas et recherchez un répéteur de signal WiFi pour que cette bande atteigne où vous le souhaitez. Ceci est important, surtout si vous avez la fibre, car vous devriez avoir la vitesse de connexion la plus proche de ce que vous payez et dans n’importe quel cas de la maison.