Comment accorder un accès à la localisation approximative aux applications dans Android 12

Android 12 apporte un changement assez important aux utilisateurs et aux développeurs avec l’emplacement approximatif des applications individuelles sur votre téléphone Android. Auparavant, lorsque vous accordiez l’accès à l’emplacement, vous ne pouviez autoriser qu’un paramètre à l’échelle du système. À partir de là, vous pouviez modifier le paramètre individuellement, mais cela nécessitait de creuser dans les paramètres du téléphone.

Généralement, la différence est un emplacement précis qui vous place à quelques mètres de votre emplacement réel, tandis qu’un emplacement grossier ressemble plus à quelques centaines de mètres. Nous avons ici une explication de la différence entre un réglage d’emplacement grossier et un emplacement précis. Il vous donne également un peu plus de détails techniques sur ce qui se passe et ce qui est utilisé.

La possibilité de définir la précision de votre emplacement est importante car toutes les applications n’ont pas besoin de savoir où vous vous trouvez au compteur. Des applications comme Google Maps, Geocaching et Pokemon Go nécessitent un emplacement précis pour vous dire où vous êtes et où aller. D’autres, comme la météo ou les applications de shopping, n’ont pas besoin de connaître votre emplacement précis pour vous dire s’il pleut ou quel magasin est le plus proche de chez vous. Alors, sans plus tarder, voici comment faire ce changement.

Comment accorder un accès à la localisation approximative lors du téléchargement d’applications pour la première fois dans Android 12

Pour commencer, téléchargez et ouvrez une application depuis le Play Store. Dans cet exemple, nous utilisons Accuweather.

Lorsque vous ouvrez l’application, il vous sera demandé d’accorder l’accès à la localisation. Appuyez sur le cercle intitulé Approximatif. Appuyez ensuite sur le paramètre que vous souhaitez en dessous (nous vous recommandons Lors de l’utilisation de l’application).

Si une application requiert votre position précise, vous verrez une invite vous demandant de Changer d’emplacement précis. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le Conserver l’emplacement approximatif option, passer à un emplacement précis Seulement cette fois, ou alors Conserver l’emplacement approximatif.

La plupart des applications continueront d’utiliser l’emplacement approximatif et il est possible de modifier ce paramètre ultérieurement, comme décrit ci-dessous.

Comment accorder un accès à la localisation approximative pour les applications déjà téléchargées

Ouvert Paramètres. Robinet Lieu. Appuyez sur une application pour modifier le paramètre de localisation.

Basculez le Utiliser un emplacement précis changer.

C’est ça. Une fois que vous avez défini cela, cette application ne fera que réduire votre position à quelques centaines de mètres. C’est assez proche pour vous dire le temps qu’il fait dans votre région, mais pas assez pour savoir où vous habitez. La confidentialité devient une partie de plus en plus importante de la conversation sur smartphone. Ce paramètre vous permet d’utiliser les fonctionnalités de localisation des applications populaires sans révéler votre position aux annonceurs et autres tiers. Nous apprécions vraiment cette possibilité d’affiner vos paramètres de localisation et d’améliorer un peu plus votre confidentialité.

