Comment accueillir 2022 avec la télévision espagnole ?

Univision Près de 2021 avec Univision.

Univision célébrera la fin de l’année avec une programmation spéciale pleine d’amour, de musique et de culture pour toute la famille. Tout d’abord, la célèbre auteure-compositrice-interprète Natalia Jiménez créera une atmosphère avec son concert « Natalia Jiménez, México de mi corazón, volume II » à 22h, suivi de « Feliz 2022 con el Gordo y la Flaca » à 23h sur Univision.

« Natalia Jiménez, Mexico of my heart, tome II » – 22h00 Est / Pacifique

Ce concert unique emmènera les téléspectateurs dans une tournée de lieux fabuleux à Guanajuato, au Mexique. Ana Bárbara, Banda MS, Joss Favela et Gerardo Ortiz rejoindront le célèbre chanteur espagnol pour chanter des chansons populaires régionales mexicaines. Le spécial comprendra également des segments dans lesquels Natalia parlera de son amour pour le Mexique.

« Happy 2022 with El Gordo y la Flaca » – 23h00 Est / Pacifique

L’émission d’information sur le divertissement primée aux Emmy® d’Univision « El Gordo y la Flaca » terminera l’année avec une émission spéciale mettant en vedette des célébrités préférées des fans et des performances musicales mémorables.

Animée par les populaires Lili Estefan et Raúl de Molina, la joyeuse célébration « Happy 2022 con el Gordo y la Flaca » se déroulera d’un océan à l’autre, de Miami et New York à Los Angeles et même au Mexique. Le spectacle de la Saint-Sylvestre comprendra :

Prestations musicales : Farruko et ses « Pepas » à succès ; Yotuel et Beatriz Luengo avec leur hymne « Patria y vida » ; Chiquis avec son plus récent single, « Anyone » ; et Elvis Crespo avec un medley avec beaucoup de rythme.

Entretiens exclusifs : Clarissa Molina s’entretiendra avec la superstar de la musique régionale mexicaine Christian Nodal, qui parlera franchement de tout le bien et du mal de 2021, et même de son projet de se marier en 2022.

Participations spéciales : L’acteur très apprécié Gabriel Soto et les artistes musicaux populaires Carlos Vives, Mau & Ricky, Nacho, Calibre 50, Gloria Estefan, Guaynaa, CNCO, Banda Los Recoditos et bien d’autres se joindront à la célébration.

Au vu de la vague de COVID-19 qui a frappé les États-Unis, il existe toujours des options pour profiter d’une très bonne programmation à la maison et en famille, comme celle proposée par Univision sur ses écrans, comme moyen de clôturer une année. comme 2021, et recevoir avec les meilleures énergies jusqu’en 2022, avec l’idée que non seulement ce sera mieux, mais qu’il viendra aussi plein de santé et des meilleures énergies pour tout le monde.

