Comment acheter avant la fermeture de la marque – WWD

Les fans de KKW Beauty ont encore une chance de s’emparer des best-sellers de la marque avant qu’elle ne ferme temporairement à la fin du mois.

Kim Kardashian West a révélé le 7 juillet qu’après environ quatre ans de gestion de sa marque KKW Beauty, elle fermerait temporairement ses portes afin de se renommer avec “de nouvelles formules plus modernes, innovantes et emballées dans un nouveau look élevé et durable”.

Bien qu’il ait été supposé que le changement de marque était dû au divorce de Kardashian West avec Kanye West, une source proche de la marque et le fondateur ont confirmé que le changement de marque n’avait “rien à voir avec la suppression du” W “de KKW” et que West a même joué un rôle rôle dans le changement de marque.

Avec un peu plus d’une semaine avant la fermeture du site Web de KKW Beauty le 1er août à minuit, la marque propose toujours bon nombre de ses produits les plus vendus à 20 à 75% de réduction. Ici, WWD explique comment acheter les best-sellers de KKW Beauty avant la fin du mois.

Kits Poudre Contour & Highlight

Kardashian West a lancé KKW Beauty en tirant parti de son maquillage profilé bien connu. Elle a élargi ses kits de contours pour inclure divers produits, y compris les kits de contour et de surbrillance les plus vendus, qui comprennent deux teintes de contour mates, deux teintes de surligneur chatoyantes et un pinceau de contour double face. Le kit est au prix de 31,20 $ sur le site Web de KKW Beauty.

Coffrets Crème Contour & Highlight

Un autre produit de contour à succès, le Crème Contour & Highlight Set propose deux bâtons crémeux à double extrémité, l’un destiné au contour et à la sculpture et l’autre à l’éclaircissement. Les ensembles sont offerts en quatre teintes : clair, moyen, beige et foncé profond. L’ensemble est disponible à 19,20 $ sur le site Web de KKW Beauty et à 16 $ sur le site Web d’Ulta Beauty.

Rouges à Lèvres Nude Crème

La gamme de 11 rouges à lèvres nude de la marque est disponible sur le site Web de KKW Beauty au prix de 10,80 $ pièce. La formule comprend une liste d’huiles et d’extraits de plantes qui créent un fini crémeux.

Mascara Noir

Un nouvel ajout à l’assortiment de la marque, le mascara noir KKW Beauty, donnerait aux cils volume, longueur et définition. Le produit est disponible pour 9 $ sur le site Web d’Ulta Beauty.

Fond de Teint Corps

Le fond de teint pour le corps de KKW Beauty était un produit controversé lors de sa sortie, mais est devenu un favori parmi de nombreux clients. Le produit, qui se décline en neuf teintes, est au prix de 27 $ et est disponible sur les sites Web de KKW Beauty et Ulta Beauty.

Palette d’ombres à paupières au cacao mat

Les sites Web de KKW Beauty et Ulta Beauty proposent encore quelques palettes de fards à paupières, dont la Matte Cocoa Eye Shadow Palette, qui comprend 10 nuances nude. Le produit est au prix de 27 $.

Ensemble lèvres nude

KKW Beauty propose toujours l’un de ses ensembles de lèvres. Le Nude Lip Set comprend un rouge à lèvres mat, un crayon à lèvres et un brillant à lèvres et est au prix de 22,80 $ sur le site Web de la marque.

