Comment acheter Cardano alors que ADA reteste le niveau de 2 $

Le prix Cardano ADA / USD a été durement touché mercredi, ainsi que le marché de la crypto-monnaie en général. Malgré la vente massive du prix de Cardano, la crypto-monnaie “ verte ” continue d’augmenter fortement pour 2021, étant entrée dans la nouvelle année à environ 0,18 USD.

Cardano a échangé aussi bas que 1,33 $ au cours des dernières 24 heures et a retesté le niveau de 2,00 $ jeudi matin. Alors que l’ADA n’a toujours pas atteint son sommet historique de 2,47 $, de nombreux nouveaux investisseurs examinent la valeur actualisée et se demandent comment acheter Cardano pour la première fois.

Comment et où acheter Cardano

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La plus grande question dans l’esprit de nombreux investisseurs est de savoir comment acheter Cardano et d’autres crypto-monnaies. Ne vous inquiétez pas, l’univers de la crypto-monnaie est encore un nouveau concept pour la plupart des investisseurs.

La réponse simple à la question de savoir comment acheter Cardano maintenant est via un courtier de crypto-monnaie fiable et réputé. C’est le même concept que d’exiger d’un courtier qu’il achète des actions dans une entreprise.

L’explosion de la demande de nouveaux investisseurs pour acheter des crypto-monnaies est une bonne chose, car elle oblige les courtiers à être plus compétitifs en termes de facilité d’utilisation et de prix. Notre équipe d’experts financiers a passé beaucoup de temps à évaluer quels sont les meilleurs courtiers en crypto-monnaie pour acheter Cardano et nous pouvons faire deux recommandations à coup sûr.

1. eToro

EToro existait avant la création de la première crypto-monnaie et a passé plus de 15 ans à se forger une réputation fantastique parmi ses utilisateurs. Aujourd’hui, eToro propose une suite complète de produits de trading, en particulier les crypto-monnaies.

La société est peut-être mieux connue pour inclure un élément social dans l’investissement, car les utilisateurs peuvent «suivre» des investisseurs experts sur sa plate-forme pour voir de première main comment les professionnels investissent. En tant que tel, il est fortement recommandé d’acheter Cardano sur eToro. Cliquez sur le lien ci-dessous pour acheter ADA sur eToro:

Inscrivez-vous ici>

2. Plus500

Plus500 est également un vétéran de l’industrie, ayant été en affaires depuis 2008. Plus500 est un courtier en contrat de différence (CFD), ce qui signifie qu’au lieu de posséder directement un actif, les investisseurs achètent un dérivé de l’actif.

Ne vous inquiétez pas, la valeur du dérivé fluctue avec le mouvement du prix de l’actif sous-jacent. En substance, si vous achetez Cardano sur Plus500 et que le prix de Cardano augmente, vos avoirs augmenteront également.

Il est recommandé d’acheter Cardano chez Plus500. Pour commencer à acheter Cardano maintenant sur Plus500, cliquez sur le lien ci-dessous:

Inscrivez-vous ici>

Cardano est une “ crypto verte ”

Vous ne savez pas ce qu’est Cardano? Ne t’inquiète pas, tu n’es pas seul. Cardano a été fondée par Charles Hoskinson, qui a cofondé ce qui est maintenant la deuxième plus grande crypto-monnaie après Bitcoin, Ethereum.

Cardano opère techniquement en tant que concurrent d’Ethereum et se qualifie de crypto-monnaie “ la plus durable sur le plan environnemental ”. Hoskinson affirme que le réseau Cardano n’utilise que 6 GWh d’énergie, soit moins de 0,01% de la quantité d’énergie consommée sur le réseau Bitcoin.

À une époque où de plus en plus de gens prêtent attention aux préoccupations durables, non seulement dans le monde des affaires mais aussi dans l’univers de la crypto-monnaie, des devises plus durables comme Cardano gagneront en popularité.

Cela fait de Cardano une crypto-monnaie attrayante à acheter aux niveaux actuels, en particulier pour les investisseurs à long terme qui cherchent à détenir potentiellement Cardano pendant des années, voire des décennies.

Le prix de Cardano peut-il augmenter?

Attribuer des objectifs de prix aux crypto-monnaies n’est jamais une tâche facile, en particulier pour les pièces déjà volumineuses. Dans le cas de Cardano, le prix de l’ADA a augmenté de 1 000% depuis le seul début de 2021. Cardano peut-il gagner 1 000% ou plus? C’est possible car la crypto-monnaie en est encore aux premiers stades de sa commercialisation en tant qu’alternative “ verte ” aux autres principales devises.

Les réseaux sociaux réagissent