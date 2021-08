Comment acheter, ce qu’il faut savoir, photos – WWD

Frank Ocean est le dernier musicien à lancer sa propre ligne de mode.

Le musicien lauréat d’un Grammy a dévoilé vendredi sa nouvelle marque, appelée Homer. Elle est qualifiée de « marque de luxe américaine indépendante » et se lance avec une première collection de haute joaillerie et de foulards en soie. Homer travaille depuis trois ans.

La collection comprend des bijoux artisanaux en or 18 carats, en argent sterling recyclé, en émail peint à la main et en diamants cultivés en laboratoire. Les bijoux comprennent des bracelets et des colliers en chaîne, des breloques de type dessin animé et des boucles d’oreilles cloutées. Les foulards en soie se déclinent en plusieurs coloris vifs et présentent un motif « X ».

Selon la marque, Ocean s’est inspiré de ses « obsessions d’enfance » et de son « héritage en tant que fantaisie ». Il a également choisi le nom d’Homère car il “représente la gravure de l’histoire dans la pierre”.

La collection est présentée dans un catalogue créé et photographié par Ocean avec des images de campagne photographiées par son collaborateur fréquent Tyrone Lebon. Le catalogue peut être trouvé dans la vitrine de Homer à New York ou demandé via son site Web.

La première collection d’Homer ne sera disponible que dans la bijouterie de la marque, qui ouvrira ses portes le 9 août au 70-74 Bowery à Manhattan. Les clients peuvent se rendre sur le site Homer pour prendre rendez-vous pour visiter le magasin.

LIRE LA SUITE ICI :

Cher, Grimes, Normani et d’autres stars sélectionnées pour le calendrier Pirelli 2022

Théorie du design : comment Up Next Designer trouve la prochaine grande nouveauté dans la mode

Comment Rihanna a construit son empire de la mode et de la beauté en plein essor

Les grandes marques de mode participant aux Jeux olympiques d’été de Tokyo