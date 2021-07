Comment acheter, ce qu’il faut savoir, photos – WWD

Halsey fait équipe avec l’une de ses marques préférées pour sa dernière collaboration.

La musicienne et sa marque de beauté About-Face s’associent à la marque de mode Dickies pour une collection co-brandée de deux sacs à main en édition limitée qui rendent hommage aux styles bien connus de Dickies. La collection comprend un sac messager et un sac à dos compact qui sont tous deux fabriqués à partir d’un matériau en toile marron imperméable et arborent le logo About-Face conçu dans un lettrage gonflé rose et jaune.

“Dickies a toujours été mon choix”, a déclaré Halsey dans un communiqué. « Je porte littéralement mon sac à dos Dickies depuis toujours et c’est toujours mon sac préféré par rapport à tous les autres sacs. Avoir la chance de travailler avec la marque sur cette collection en édition limitée pour About-Face est un rêve devenu réalité.

La collection est lancée en conjonction avec la goutte à lèvres About-Face Blushing Beige, qui propose six nouvelles nuances des best-sellers Light Lock Lip Gloss, Paint-It Matte Lip Colour et Matte Fix Lip Pencil de la marque.

Halsey a lancé sa marque de beauté About-Face en janvier avec l’intention de célébrer « les nombreuses facettes et formes d’expression qui vivent en chaque personne ». Le musicien s’est associé à Dineh Mohajer et Jeanne Chavez, les fondatrices de marques de beauté comme Smith & Cult et Hard Candy, pour développer la ligne.

Le mois dernier, Halsey s’est associé au service d’abonnement beauté Ipsy pour son dernier lancement de Glam Bag X. Le musicien a organisé le sac de huit pièces avec des produits de beauté de marques telles que Fenty Beauty, Tatcha, Herbivore Botanicals, Glow Recipe, Beautyblender et About-Face.

Le prix de la collaboration Dickies de Halsey varie de 17 $ à 22 $ et sera disponible sur le site Web de Dickies à partir du 27 juillet.

