Comment acheter des actions d’Apple en Inde alors que la société à la capitalisation boursière la plus élevée approche les 3 000 milliards de dollars

La capitalisation boursière d’Apple approche le cap historique de 3 000 milliards de dollars. Actuellement, une action d’Apple se négocie autour de 179,84 $ pour une capitalisation boursière de près de 2,94 billions de dollars. Les actions d’Apple sont négociées sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole boursier AAPL et en INR, le prix de l’action Apple est d’environ Rs 13 425.

Le cours de l’action Apple atteindra une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, au moment où il franchira 182,85 dollars et deviendra la première entreprise à atteindre la capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars. La part d’Apple a augmenté de près de 35% depuis le début de l’année et de 47% au cours de la dernière année.

L’offre publique initiale d’Apple a eu lieu le 12 décembre 1980. Apple est devenue publique le 12 décembre 1980 à 22,00 $ par action. L’action s’est divisée cinq fois depuis l’introduction en bourse, donc sur une base ajustée en fonction de la division, le prix de l’action de l’introduction en bourse était de 0,10 $.

Certains des produits récemment lancés par Apple incluent l’iPhone 13 Pro, l’iPhone13, l’Apple Watch Series 7, et les nouveaux iPad mini et iPad, sans parler de ses accessoires comme l’Apple Watch et les AirPods. L’actualité autour du lancement d’un produit de réalité augmentée pourrait changer la donne, au fur et à mesure que cela deviendra une réalité sur le marché.

En octobre 2021, la société avait annoncé les résultats financiers de son quatrième trimestre de l’exercice 2021 clos le 25 septembre 2021. La société a enregistré un chiffre d’affaires record de 83,4 milliards de dollars pour le trimestre de septembre, en hausse de 29 % par rapport à l’année précédente, et un bénéfice trimestriel par action diluée de 1,24 $.

Il est possible de détenir des actions Apple depuis l’Inde en ouvrant un compte de trading étranger auprès d’une société de courtage internationale. En plus de remplir les formalités KYC, vous devrez vous soumettre au processus LRS pour adhérer aux règles de la RBI sur les changes. Une fois le compte ouvert, ce qui pourrait se produire dans moins d’une semaine, on peut acheter des actions Apple ou acheter des actions américaines de premier plan via la voie de l’investissement fractionné, même pour un montant aussi bas que Rs 500.

Les analystes et les investisseurs mondiaux surveillent de près plusieurs domaines de l’entreprise, notamment les prochaines ventes d’iPhone pour les vacances, les casques AR et VR, les flux de trésorerie, les rachats d’actions, entre autres. À l’approche de 2022, Apple devrait rester une action américaine à méga-capitalisation préférée à détenir dans son portefeuille et un choix de premier plan pour 2022. Même s’il y a des baisses et des corrections dans l’action à court et moyen terme, elle peut être utilisée comme une opportunité d’ajouter les actions dans le portefeuille à long terme.

