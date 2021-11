Comment acheter des billets pour regarder l’Angleterre jouer, combien coûtent-ils et quelles autres équipes se sont qualifiées ?

L’Angleterre a scellé sa place à la Coupe du monde en enregistrant sa plus grande victoire dans un match international compétitif en battant Saint-Marin 10-0.

Harry Kane a marqué quatre buts en première mi-temps pour devenir le meilleur buteur anglais en une seule année civile et dirigera les Three Lions au Qatar.

Angleterre

L’Angleterre a déjà réservé ses billets pour le Qatar

L’équipe du manager Gareth Southgate pourrait également être rejointe par les pays d’origine, le Pays de Galles et l’Ecosse, mais les deux nations doivent se qualifier via les barrages.

Les fans anglais n’ont pas de tels soucis et peuvent commencer à préparer leurs projets de voyage dès maintenant et talkSPORT.com a tous les détails sur la façon dont…

Coupe du monde 2022 : quand et où

Le tirage au sort des phases de poules de la Coupe du monde devrait alors avoir lieu en avril 2022.

Le tournoi débutera le Lundi 21 novembre 2022 avec le Qatar titulaire lors du premier match au stade Al Bayt d’Al Khor.

La phase de groupes se déroulera jusqu’au vendredi 2 décembre, le premier des matchs à élimination directe commençant le lendemain samedi 3 décembre.

La finale se déroulera ensuite au Lusail Iconic Stadium de 80 000 places à Lusail le dimanche 18 décembre.

. ou concédants de licence

La France a battu la Croatie 4-2 pour remporter la Coupe du monde en 2018 Coupe du monde 2022 : comment acheter des billets

Les fans peuvent obtenir des billets sur le site Web de Fifa.com.

L’admission générale pour les supporters n’est pas encore disponible, mais le site officiel de la FIFA a affirmé que les informations seraient mises à disposition «en temps voulu».

Certains packages d’hospitalité pour les matchs de la phase de groupes ont commencé à 700 £ par billet et ont déjà été mis en vente via la FIFA et ses partenaires.

Les supporters anglais peuvent se donner la meilleure chance possible d’obtenir des billets pour regarder les Three Lions en rejoignant le England Supporters Club.

Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais les billets les plus abordables pour la Coupe du monde 2018 étaient de 80 £ avec les fans les plus chers à plus de 800 £.

Document à distribuer – .

La Coupe du monde 2022 aura lieu au Qatar Coupe du monde 2022 : Equipes qualifiées

Alors que la liste complète des 32 participants ne sera pas confirmée avant mars, un certain nombre de nations ont déjà obtenu leur place au Qatar pour l’année prochaine.

Hôtes

L’Europe :

BelgiqueCroatieDanemarkAngleterreFranceAllemagneSerbieEspagneSuissePays-Bas

Amérique du Sud: