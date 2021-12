Comment acheter des cartes amiibo Animal Crossing Série 5

Nintendo a annoncé les amiibo de la série 5 spécialement conçus pour Animal Crossing: New Horizons vers la fin de son Animal Crossing Direct d’octobre 2021. La série 5 comprend 48 nouvelles cartes, présentant à la fois de nouveaux rendus de PNJ dans New Horizons ainsi que de nouveaux villageois introduits dans la mise à jour 2.0. Les séries précédentes comptaient 100 cartes, donc en collecter moins de la moitié sera beaucoup plus facile qu’avant. Si la collection vous intéresse, voici comment vous pouvez commencer !

La série 5 est sortie le 5 novembre 2021, aux côtés de la mise à jour gratuite 2.0 et du DLC payant Happy Home Paradise. Les joueurs peuvent utiliser des cartes amiibo à l’installation Photopia sur Harvey’s Island pour appeler les villageois et les PNJ au Roost Café situé dans le musée, pour construire des maisons de vacances dans l’archipel Happy Home Paradise et pour inviter les villageois au camping de leur île.

Amiibo Animal Crossing Combien y en a-t-il dans un pack ?

Bien qu’il y ait 48 cartes dans la nouvelle série, les packs de cartes vendus en Amérique du Nord comprennent six cartes. Ceux vendus en Europe et au Japon comprennent trois. Peu importe où vous achetez des cartes authentiques, une carte sera une carte PNJ holographique, tandis que les autres sont des cartes de villageois mates.

Les cartes de chaque pack sont sélectionnées au hasard. Vous devrez continuer à acheter ces packs jusqu’à ce que vous ayez récupéré les 48. Ou, alternativement, vous pouvez trouver le pack complet de 48 cartes via un tiers, tel qu’Amazon, mais méfiez-vous des cartes faites maison.

Amiibo Animal Crossing Combien coûtent-ils ?

Chaque paquet de six cartes coûte 6 $. Jusqu’à présent, des pages ont été mises en ligne sur le site de Best Buy, Target, Walmart et Nintendo. Bien que les pages n’aient pas toujours de stock, nous vous tiendrons au courant lorsque des réassorts auront lieu. Vous pouvez également acheter le mini pack complet de 48 cartes sur des sites tels que Amazon susmentionné pour un prix beaucoup plus élevé.

Mais notez qu’il ne s’agit pas de vraies cartes amiibo ; ce sont des cartes NFC tierces qui ont la même fonction que les amiibos. Les prix de ces packs complets semblent commencer à environ 49 $. Encore une fois, avant d’acheter, assurez-vous de lire les cartes faites maison.

Amiibo Animal Crossing Avec quels jeux sont-ils compatibles ?

Il convient de noter que les cartes amiibo Animal Crossing de la série 5 seront ne pas travaillez avec Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer sur Nintendo 3DS, ou Animal Crossing: amiibo Festival sur Wii U.

La numérisation de cartes amiibo incompatibles dans un jeu qui ne les prend pas en charge peut provoquer le plantage de votre jeu et/ou la corruption des données de sauvegarde. Utilisez uniquement cette série d’amiibo avec Animal Crossing: New Horizons sur la Nintendo Switch.

Animal Crossing amiibo Puis-je acheter des cartes faites maison ?

Si vous achetez des cartes amiibo sur le marché de l’occasion, méfiez-vous des personnes qui vendent des cartes amiibo maison, qui sont généralement imprimées sur du plastique PVC sous la forme d’une carte amiibo et comprennent une puce NFC contenant les données amiibo de votre villageois.

Bien que les amiibo faits maison fonctionnent techniquement sur votre île, vous ne voulez pas tomber dans le piège d’une arnaque où vous payez des prix de scalper pour quelque chose qui n’est même pas authentique. Après tout, certains amiibo peuvent être assez chers à acheter d’occasion, vous voulez donc toujours faire le meilleur achat.

Collectez les tous

Les cartes amiibo Animal Crossing sont un excellent moyen d’améliorer votre jeu. Et si vous êtes un collectionneur de nature, c’est amusant de continuer à acheter des packs jusqu’à ce que vous les ayez tous récupérés ! Continuez à consulter les sites des détaillants pour voir quand ils se réapprovisionnent, ou achetez-les tous d’un seul coup via un site tiers. Méfiez-vous simplement des cartes faites maison qui viennent avec des prix de scalper. Sinon, profitez de votre nouvelle collection !

Tout est dans les cartes

Cartes amiibo Animal Crossing (série 5)

Donnez vie à votre île avec les amiibo !

La cinquième série de cartes amiibo Animal Crossing est enfin arrivée ! Utilisez ces cartes pour inviter des villageois et des PNJ comme Isabelle à divers endroits de votre île. Sortez avec des amis ou invitez des villageois à venir s’installer sur votre île ! Ces cartes enrichiront à coup sûr toute expérience Animal Crossing.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.