Comment acheter des pièces Shiba Inu (SHIB)

Bien qu’il partage de nombreuses similitudes avec dogecoin, à savoir son thème Shiba Inu, une offre extrêmement importante et un jeton à très faible coût, la pièce shiba inu vise à fournir à ses détenteurs beaucoup plus d’utilité que ce qui est actuellement disponible avec doge. Pour commencer, le projet a lancé son propre échange décentralisé ShibaSwap où les détenteurs de crypto peuvent échanger SHIB contre une gamme d’autres jetons répertoriés, un peu comme Uniswap ou Balancer. Sur cette base, la pièce shiba inu comprend également deux autres jetons ERC-20 – connus sous le nom de BONE et LEASH – qui offrent une utilité supplémentaire, notamment une gouvernance et une réserve de valeur pour les détenteurs.

Share