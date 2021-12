Comment acheter Dogecoin en Inde, investir dans Bitcoin parmi les 10 principales tendances de recherche de crypto-monnaie en 2021

L’année a été marquée par une augmentation massive de l’adoption de la cryptographie dans le pays, des rapports affirmant qu’il pourrait y avoir des millions d’investisseurs cryptographiques en Inde. Image représentative

Comment acheter Dogecoin en Inde et comment investir dans Bitcoin figuraient parmi les 10 principales tendances de recherche sur Google en 2021. Google India a publié le rapport « Year in Search 2021 » qui révèle les sujets et les requêtes les plus recherchés par les Indiens. tout au long de l’année.

Bitcoin est la crypto-monnaie la plus populaire, suivie de milliers d’autres pièces. Selon les données disponibles au moment de la rédaction de ce rapport sur Coinmarketcap aujourd’hui (mercredi 8 mars 2021), Bitcoin était la première crypto-monnaie par capitalisation boursière et au prix de 50 432,93 $. Dogecoin a été classé 11e et au prix de 0,1798 $.

Fait intéressant, « Comment acheter Dogecoin en Inde » était la 6e requête « Comment faire » la plus recherchée en 2021. « Comment investir dans Bitcoin » était la 9e requête la plus recherchée. « Comment vérifier le statut d’attribution des IPO » (classé 8e) était la seule autre requête « Comment faire » liée à la finance dans le top 10.

Elon Musk (classé 5e) était parmi les personnalités les plus recherchées en Inde. Musk est largement reconnu pour avoir popularisé Dogecoin en Inde et dans le monde. Certaines autres personnalités les plus recherchées sur Google cette année étaient Neeraj Chopra, Aryan Khan, Shehnaaz Gill, Raj Kundra, Vicky Kaushal, PV Sindhu, Bajrang Punia, Sushil Kumar et Natasha Dalal.

L’année 2021 a vu une augmentation massive de l’adoption de la cryptographie dans le pays, des rapports affirmant qu’il pourrait y avoir des millions d’investisseurs cryptographiques en Inde. Le nombre d’échanges cryptographiques opérant en Inde a également proliféré ces derniers mois. Cependant, il n’y a pas de données officielles disponibles à ce sujet car le gouvernement n’a pas commencé à suivre le secteur. Les activités de trading et d’investissement cryptographiques sont actuellement menées par le biais d’échanges privés centralisés et décentralisés.

Selon un rapport de Nasscom, environ 6,6 milliards de dollars ont été investis dans des actifs numériques par plus de 15 millions d’investisseurs de détail en Inde. Jusqu’à 75 % des

Les investisseurs en actifs numériques en Inde ont entre 18 et 35 ans.

Pendant ce temps, les incertitudes politiques concernant les crypto-monnaies en Inde ne sont pas encore levées. Le gouvernement devrait présenter un projet de loi visant à réglementer les transactions de crypto-monnaie et les échanges de crypto-monnaie lors de la session d’hiver du Parlement en cours.

Il a été signalé que le gouvernement pourrait demander au SEBI, le régulateur des marchés boursiers et des matières premières, de superviser les crypto-monnaies et de réglementer les échanges de crypto-monnaies opérant en Inde. Le prochain projet de loi pourrait également supprimer l’utilisation du mot « monnaie pour la cryptographie » et légaliser l’utilisation des « actifs cryptographiques » uniquement.

