Comment acheter du Bitcoin au Royaume-Uni

L’un des problèmes avec le bitcoin est en fait de mettre la main sur le matériel. La plupart d’entre nous ne sont pas des mineurs de bitcoins, ce qui nous oblige à acheter de la crypto-monnaie avec des fonds fiduciaires. Si vous habitez au Royaume-Uni, il existe certaines options, même si nous ne pouvons actuellement pas utiliser de services comme Coinbase. Nous vous présentons ici les meilleurs moyens d’obtenir des bitcoins au Royaume-Uni.

À la dure

Pour tous ceux qui découvrent le bitcoin et le trading de devises en général, l’une des choses les plus ardues à faire est de s’inscrire auprès d’un échange de crypto-monnaie. Avec chaque échange, vous devez normalement sauter à travers des cerceaux pour prouver votre identité (ce qui signifie que le commerce anonyme est hors de question, à moins que vous ne soyez très doué pour falsifier les identités). Avant de commencer, assurez-vous d’avoir des scans d’une pièce d’identité avec photo (passeport ou permis de conduire) et plusieurs factures de services publics qui prouvent que vous habitez là où vous dites habiter.

Une fois que vous êtes enregistré et vérifié avec votre échange de choix, vous devrez ensuite obtenir les détails d’un virement SEPA ou international, que vous devrez ensuite copier dans le formulaire correspondant de votre compte bancaire en ligne. SEPA est l’abréviation de l’espace de paiement unique européen, qui est une initiative visant à accroître l’efficacité des paiements entre les personnes dans les pays membres de l’UE et de l’EEE. Tous les comptes bancaires britanniques ne prennent pas en charge correctement cette infrastructure (par exemple, HBoS ne le fait pas, mais HSBC le fait).

En ce qui concerne les échanges accessibles aux clients britanniques, Kraken et Bitstamp prennent tous deux en charge les paiements SEPA et les virements internationaux, tandis que BTC-e n’accepte que les virements internationaux. De tels transferts depuis les banques britanniques sont un peu chers – cherchez à payer 10 £ ou plus pour un transfert. Là encore, trouver une banque britannique qui vous donnera un compte avec la fonction de transfert SEPA dans le but d’échanger des bitcoins est une autre astuce. Un conseiller de HSBC m’a récemment dit que la banque avait une politique de refus catégorique de donner des comptes pour échanger des bitcoins.

Le moyen le plus simple

Si vous souhaitez suivre un processus un peu moins intimidant que de vous inscrire auprès d’un échange international, certains services basés au Royaume-Uni vous permettent de payer par virement bancaire (gratuit).

BitBargain

est un service basé au Royaume-Uni qui permet l’achat de bitcoins par virement bancaire au Royaume-Uni et d’autres services, notamment PingIT (par Barclays), le système de paiement instantané de Natwest, NoChex et plus encore. Il permet également l’achat et la vente de litecoin en plus du bitcoin. Dites simplement au site combien de devise vous souhaitez acheter et votre mode de paiement, et il vous mettra en relation avec les vendeurs.

Une fois qu’une offre a été acceptée par un vendeur, vous devez garder votre navigateur ouvert pour garder un œil sur le processus de va-et-vient entre vous et le vendeur qui signalera l’acceptation de l’offre et la réception du paiement – qui automatiquement vous remet les pièces numériques et conclut la transaction.

Il y a une certaine vérification à faire chez BitBargain UK, mais loin d’être aussi importante que les vendeurs doivent y aller. Il existe cependant un « bitrating » qui indique la probabilité que la personne avec qui vous avez affaire termine la transaction de manière fiable.

LocalBitcoins.com

permet également l’achat à distance de bitcoin, malgré la réputation du site de rencontres clandestines entre inconnus pour des échanges de cash-in-hand. Le processus des transactions en ligne via ce site est encore quelque peu prolongé avec des communications informelles entre l’acheteur et le vendeur nécessaires pour effectuer une transaction. LocalBitcoins agit en tant qu’entiercement tiers pour garantir la réussite de la transaction.

En revanche, Bittylicious rend les choses aussi simples que possible sans un équivalent britannique de Coinbase. Lors de votre première adhésion à Bittylicious, vous devrez ajouter ses coordonnées bancaires en tant que destinataire sur votre compte bancaire en ligne. Lors d’achats ultérieurs, il vous suffira de vous connecter, de coller votre adresse bitcoin et le montant que vous souhaitez. Ensuite, vous serez invité à envoyer le montant requis en livres sterling sur le compte bancaire de Bittylicious (qui envoie ensuite un paiement au vendeur qui a contribué le bitcoin à la vente). C’est tout ce qu’il y a à acheter chez Bittylicious – plus vous achetez (c’est-à-dire plus vous établissez de bons antécédents), plus la quantité de bitcoins que le site vous permettra d’acheter est importante.

Si vous souhaitez lire un guide plus général pour d’autres emplacements, consultez notre guide : Comment puis-je acheter du bitcoin ?