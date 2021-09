Comment acheter du NFT sur Binance : Guide complet

La place de marché NFT de Binance propose un grand nombre de jetons non fongibles pour ceux qui possèdent un compte sur la plateforme d’échange. Cependant, acheter du NFT sur Binance peut parfois être compliqué ; surtout si vous n’êtes pas à jour avec les changements et mises à jour qui sont ajoutés à la plate-forme.

Cependant, c’est un processus assez simple et rapide, mais avant de le faire, l’achat d’Ethereum (ETH) ou de Binance Coin (BNB) doit être effectué, car ce sont les 2 actifs les plus utilisés lors de la négociation avec un jeton non fongible dans la plateforme.

Comment déposer de l’argent pour acheter du NFT sur Binance

De toute évidence, pour exécuter l’achat d’un jeton non fongible, il est essentiel d’avoir des fonds sur Binance ; que vous pouvez ajouter à travers les multiples options qu’il propose, du P2P, de la carte de crédit/débit ou du dépôt bancaire.

Il est possible qu’en fonction de la localisation géographique de l’utilisateur, une méthode spécifique puisse être utilisée plus facilement qu’une autre ; bien que dans tous les cas, nous suggérons un financement avec une carte, car c’est plus rapide et plus sûr.

Une fois les fonds déposés, l’achat de l’un des cryptos avec lesquels il est fréquemment échangé sur la place de marché Binance doit être effectué ; ce sont généralement Ethereum, Binance Coin ou BUSD. Vous pouvez également les acheter directement avec une carte.

Cela peut être fait dans la zone de trading classique, vous ne choisissez alors que la paire à acheter ; que selon la devise initiale que vous avez achetée, cela pourrait être BNB / USDT, BNB / BUSD ou autre. Ensuite, il vous suffit de vous rendre dans la zone NFT qui se situe dans le menu supérieur de la version web de l’échange.

Apprenez à acheter sur la Marketplace

Une fois sur le marché des NFT, vous pourrez voir ceux qui sont à la mode, ainsi que le nombre d’utilisateurs qui les ont marqués dans les favoris, leur prix, la date limite des enchères, leur créateur et plus de détails. Cependant, si vous cherchez quelque chose de plus spécifique, vous pouvez aller à la zone du marché qui est situé dans la barre supérieure du Web.

Une fois à l’intérieur, vous verrez plus de NFT disponibles, ainsi que des filtres pour les classer par prix, date d’inscription, fin d’enchère, entre autres. Une fois cela fait, vous n’aurez qu’à choisir l’un d’entre eux et continuer.

Lorsque vous avez choisi le NFT qui vous intéresse, des informations plus détaillées le concernant seront affichées, telles qu’un historique des enchères, l’éducation aux enchères (le cas échéant), la dernière enchère, le type d’édition (limitée, de collection ou autre). Après avoir visualisé les détails et être sûr d’enchérir, il ne vous restera plus qu’à cocher le bouton qui se trouve sur le côté et qui dit : Acheter maintenant.

Enfin, lorsque le bouton est sélectionné Acheter maintenant Il ne reste plus qu’à confirmer l’opération dans le cas où il s’agit d’un achat. S’il s’agit d’une enchère, vous devez attendre que quelqu’un d’autre enchérisse ou qu’elle se termine ; De toute évidence, le dernier enchérisseur sera celui qui achètera le TVN.

