Comment acheter et vendre du NFT ?

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Vous souhaitez acheter ou vendre des NFT (Non-fongible Tokens), mais vous ne savez pas comment procéder ? Laissez l’article vous aider avec une approche détaillée étape par étape.

Comment acheter NFT ?

Êtes-vous prêt à acheter du NFT ? Avant de penser à acheter du NFT, n’oubliez pas de considérer les points suivants :

Tout d’abord, vous devez décider quel marché est idéal pour acheter du NFT. Ensuite, déterminez quel portefeuille vous devez télécharger pour accéder à la plate-forme et acheter NFT.

De plus, il est également indispensable d’opter pour une crypto-monnaie avec laquelle il faudrait financer le wallet. Vous devez savoir si les NFT que vous souhaitez acheter peuvent être vendus à un certain moment ou non.

Veuillez noter que tous les NFT ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes. Supposons que vous vouliez opter pour les packages NBA Top Shot, alors que devez-vous faire ? Vous devrez visiter le site Web de NBA Top Shot et ouvrir un compte.

Ensuite, vous devrez ouvrir un portefeuille Dapper. Choisissez une option de devise fiduciaire appropriée ou un stablecoin USDC pour financer le portefeuille Dapper.

Ensuite, vous devez passer par une période d’attente. Quand il y a une annonce qu’un paquet de cartes est abandonné, vous pouvez essayer de l’acheter. Vous devez le faire rapidement avant que quelqu’un d’autre ne les obtienne.

Lorsqu’il s’agit de vendre des NFT insuffisants, l’art et les baisses de paquets sont devenus extrêmement populaires. Ils répondent aux besoins des acheteurs, qui cherchent sérieusement à acheter du NFT.

Voulez-vous aller pour l’art et pack drops? Ensuite, vous devrez vous inscrire et créer un compte et le financer à l’avance. Sinon, il y a une forte probabilité que quelqu’un d’autre achète du NFT une fois qu’il baisse.

Sachez que beaucoup de gens s’attendraient à de l’art et des forfaits. Par conséquent, ce n’est qu’une question de quelques secondes et vous verrez que le processus de vente est terminé. Cela signifie que vous devez tout préparer à l’avance avant d’acheter NFT.

Comment vendre du NFT ?

Vous souhaitez vendre vos NFT ? Ensuite, vous devrez aller dans votre collection et les trouver. Cliquez ensuite sur les NFT et recherchez l’option “vendre”.

Cliquez dessus et vous serez redirigé vers la page des tarifs. Vous devez alors énoncer clairement les conditions générales de vente de NFT.

Vous devez également décider si vous souhaitez vendre vos NFT à un prix spécifique ou si vous souhaitez passer aux enchères.

Certaines des crypto-monnaies les plus populaires pour lesquelles NFT peut être vendu incluent Ether et d’autres jetons ERC-20.

Ensuite, visitez OpenSea et localisez l’image de la collection sur la plate-forme. Vous trouverez l’option “Modifier” à côté de l’image de la collection.

Il est temps de signer le message en exploitant la puissance de votre portefeuille. Vous souhaitez localiser la fonction à programmer en royalties ? Ensuite, il vous suffit de faire défiler vers le bas pour obtenir l’option. Maintenant, optez pour le jeton ERC-20 que vous souhaitez recevoir en vendant votre NFT.

La meilleure partie est que les redevances permettent aux créateurs de jetons non fongibles de recevoir des commissions lorsqu’une nouvelle personne achète l’actif. Cela signifie qu’il s’agit d’un cycle continu d’achat et de vente de NFT. Par conséquent, les artistes et les développeurs de contenu peuvent en faire une source de revenus passifs à vie. Le crédit, c’est pour les contrats intelligents !

Veuillez noter que vous devrez peut-être payer des frais lorsqu’il s’agit d’inscrire vos NFT sur un marché. Les frais sont prélevés pour compléter la procédure générale. Bien que toutes les plateformes ne vous demanderont pas des frais, vous devez vous y préparer au moment du NFT.

Quelques marchés populaires pour acheter et vendre du NFT

Vous connaissez maintenant le processus d’achat et de vente étape par étape de NFT. Il est temps d’apprendre à connaître quelques marchés bien connus pour y arriver. Par conséquent, certains des meilleurs marchés NFT de leur catégorie incluent OpenSea, SuperRare, Foundation, Rarible et Nifty Gateway.