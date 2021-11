Comment acheter Floki Inu: 4 façons d’acheter le Floki Inu Crypto maintenant

Les nouvelles qui propulsent la frénésie des pupcoins ne ralentissent tout simplement pas. La semaine dernière a vu Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) dépasser Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Bien que cela n’ait pas duré, cela a marqué un moment important pour les marchés de la crypto-monnaie alors que les investisseurs ont vu le jeton moins connu dépasser la crypto qu’il a été créé pour détruire. Pendant ce temps, le nouveau venu Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) poursuit sa quête pour détrôner les deux. Cela s’est poursuivi au cours de la nouvelle semaine alors que les prix de FLOKI continuent de grimper, ravissant son armée numérique. Pour ceux qui n’ont pas encore adhéré au phénomène, quelques questions demeurent. Où acheter Floki Inu ? Et que devez-vous savoir sur la façon d’acheter Floki Inu si vous le souhaitez ?

Source : Shutterstock

Comment acheter Floki Inu dès maintenant

Les fans de Floki travaillent actuellement dur pour que le jeton soit répertorié sur l’échange populaire Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) en faisant circuler une pétition. Bien que cela simplifierait certainement les choses, il n’y a aucune garantie que les pouvoirs en place soient à l’écoute.

Cependant, il existe encore plusieurs options pour acheter Floki Inu en ce moment.

Depuis son lancement, l’équipe Floki a travaillé dur pour permettre aux nouveaux investisseurs d’acheter facilement Floki Inu. Comme nous l’avons signalé, son site Web propose des liens pour acheter Floki sur trois échanges populaires: Uniswap, PancakeSwap et le plus récemment ajouté Gate.io. Comme l’a signalé Benzinga, Gate.io offre l’expérience la plus simple et la plus rapide aux nouveaux investisseurs.

Pour rendre les choses encore plus faciles, Floki fait la promotion de vidéos qui montrent aux utilisateurs comment acheter le jeton.

Options compliquées et simples

CoinJournal a récemment recommandé une approche qui emmène les investisseurs sur une route venteuse. Le processus consiste à acheter Pièce Binance (CCC :BNB-USD), puis l’envoyer à un portefeuille compatible tel que Trust Wallet ou MetaMask. À partir de là, les investisseurs se connecteraient à SushiSwap, un échange décentralisé, et échangeraient des BNB contre FLOKI. Dans un didacticiel similaire pour l’achat de FLOKI via Uniswap, les investisseurs apprennent comment échanger Ethereum (CCC :ETH-USD) pour Floki.

Cela semble-t-il compliqué ? Il est. Heureusement, Floki est devenu au moins un peu plus facile à acheter.

Grâce à un nouveau partenariat avec Gardien, les investisseurs potentiels peuvent utiliser une variété de devises fiduciaires pour acheter Floki Inu. Cela signifie également que les investisseurs peuvent utiliser leurs cartes de débit et de crédit pour acheter des jetons. Selon l’équipe, cela rend l’accès à leur communauté numérique un peu plus accueillant.

Quelle est la prochaine étape pour Floki

L’équipe de Floki a travaillé dur pour offrir aux investisseurs autant d’options d’achat que possible. Même s’il n’est pas répertorié trop tôt sur Coinbase, il est probable que d’autres options viendront. Gate.io La directrice du marketing Marie Tatibouet a récemment déclaré à InvestorPlace qu’elle croyait en l’avenir des pièces meme, citant le pouvoir des communautés derrière elles. Cela pourrait aider d’autres échanges à prendre la décision d’adopter FLOKI.

Les rédacteurs demandent également que Floki soit répertorié sur Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE), l’application de trading qui a contribué à populariser l’investissement auprès de la génération Y. Nous avons tous vu ce qui peut arriver lorsque les communautés Reddit sont enthousiasmées par un phénomène de marché.

Bien que beaucoup de choses à propos de ce jeton restent incertaines, il continue de grimper et son armée numérique continue de susciter le battage médiatique derrière lui. Quiconque sait comment acheter Floki Inu devrait le surveiller de près.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.