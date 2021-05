Comment acheter la loterie de Noël 2020 en ligne?

Le 22 décembre, le Loterie de Noël 2020, dans lequel 2 408 000 000 d’euros de prix seront distribués. Et, comme les années précédentes, vous avez deux bonnes options pour obtenir un dixième et ne pas manquer l’occasion de tenter votre chance: aller dans un établissement physique ou acheter en ligne. Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, acheter la loterie de Noël en ligne Il est présenté comme la meilleure option pour éviter les foules et les attentes inutiles.

The Golden Witch en ligne

Les principales administrations de loterie ont déjà des billets disponibles sur Internet. Aussi, si ce 2020 en raison de la restrictions anti-Covid Vous ne pouvez pas vous rendre dans une administration dans laquelle les années précédentes vous aviez l’habitude d’acheter vos billets, vous pouvez les acheter de chez vous, rapidement et facilement.

Par exemple, la Golden Witch, l’une des administrations les plus célèbres d’Espagne, vous permet de choisir vos fins ou de choisir un nombre au hasard. En juste 24-48 heures vous recevrez les billets à votre adresse.

La Manolita en ligne

L’administration de la loterie La Manolita, au cœur de Madrid, est la plus célèbre de notre pays. Ces dernières années, on estime qu’il se vend près de 70 millions de dixièmes, et depuis sa création, il n’a distribué ni plus ni moins que 76 Fat Christmas. Les étapes à suivre pour acheter des billets pour la loterie de Noël sont les suivantes:

Choisissez le «Concours – Noël». Sélectionnez “Dixièmes différents aléatoires” ou “Dixièmes égaux aléatoires”. (En raison de la proximité du tirage au sort, seuls les numéros peuvent être choisis au hasard). Cliquez sur le nombre de dixièmes. Cliquez sur «Confirmer la commande» pour finaliser l’achat.

Loteries d’État et jeux de hasard

Sur le site officiel de Loteries d’État et jeux de hasard Vous pouvez également acheter la loterie de Noël en ligne. Le processus est très simple: choisissez le cinq chiffres, par exemple, 17609, et sélectionnez le nombre de dixièmes que vous souhaitez acheter (de 1 à 10).

Si vous préférez la chance de décider de votre chance, cliquez sur «figure automatique». Cliquez ensuite sur «Suivant» pour finaliser l’achat, et le tour est joué!

Conseils à considérer

Avant d’acheter la loterie de Noël en ligne, il y a une série de conseils qui doivent être connus. Il y a des administrations qui envoient vos billets à votre domicile, tandis que d’autres vous remettent un reçu d’achat qui comprend le numéro acheté. Eh bien, dans le second cas, sachez que le validité du reçu d’achat c’est exactement le même que le dixième sur papier. Si vous touchez un prix, seul vous en tant qu’acheteur ou personne autorisée pouvez le récupérer.

Tu devrais aussi regardez l’url du site. Il doit toujours commencer par “https” pour avoir la sécurité requise.

Ce 2020, l’option en ligne est plus forte que jamais. Si tu ne veux pas aller à l’administrationL’acquisition de vos billets via Internet est très simple.