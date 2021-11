Comment acheter Skyrim Anniversary Edition et le prix de mise à niveau spécial

La date de sortie de l’édition anniversaire de Skyrim est demain et Bethesda a annoncé son prix de mise à niveau spécial et comment l’acheter.

Bien que les rééditions répétées soient devenues une blague fatiguée, cette fois, c’est pour célébrer le dixième anniversaire du jeu. Il viendra avec du contenu du Creation Club jamais vu auparavant, et cela rendra votre retour dans le nord de Tamriel différent, en particulier sur PlayStation.

Il sera bientôt lancé et son coût a été entièrement révélé.

Où acheter l’édition anniversaire de Skyrim ?

Vous pourrez acheter l’édition 10e anniversaire de Skyrim sur le PSN, Microsoft ou Steam le 11 novembre.

Il n’est répertorié dans aucun des magasins au moment de la rédaction, mais vous pourrez acheter la mise à niveau numérique ou le package complet auprès d’eux à la date ci-dessus. En ce qui concerne les versions physiques, la FAQ de Bethesda indique qu’il y en aura une pour PS4 et Xbox One uniquement avec les fans nécessitant un code pour échanger le contenu du Creation Club.

Cependant, malgré ce que dit la FAQ, aucune copie physique ne peut être trouvée à la vente au moment de la rédaction.

Combien coûte la mise à niveau de Skyrim Anniversary Edition ?

La mise à niveau de Skyrim Special Edition vers l’extension 10th Anniversary coûte 15,99 £.

Si vous ne possédez pas la version spéciale sortie en 2016, vous devrez simplement acheter la version 10e anniversaire pour son plein prix de 47,99 £. Encore une fois, il sera disponible au format numérique sur PlayStation, Xbox et PC.

Pour PlayStation, cela devrait être similaire à la mise à niveau de Death Stranding Director’s Cut. Si vous avez une PS5 sans disque et que vous possédez Skyrim Special sur disque, vous devrez acheter la version complète.

Mise à jour gratuite

Le 11 novembre verra également la sortie d’une mise à jour gratuite pour la version spéciale, que vous choisissiez de mettre à niveau ou non.

Cette mise à jour ajoutera quatre contenus Creation Club au jeu :

Mode de survie à la pêche Saints curieux et séducteurs rares

Si vous jouez sur PS5 et Xbox Series X, la mise à jour gratuite fournira également des visuels améliorés et des temps de chargement plus rapides.

