Comment acheter un cardan : 6 étapes pour lisser la vidéo de votre appareil photo ou de votre téléphone

Les stabilisateurs de caméra, ou cardans pour la plupart des gens, sont monnaie courante dans les productions télévisuelles et cinématographiques haut de gamme depuis plus de 30 ans, mais ce n’est que récemment que la technologie est devenue populaire auprès des cinéastes et des amateurs en herbe.

Comme tant d’éléments de technologie grand public, cela est principalement dû aux progrès de la conception des capteurs et des moteurs. Cela signifie que ces choses sont désormais plus petites et, plus important encore, plus abordables que jamais, ce qui signifie que vous pouvez désormais réaliser des prises de vue d’action de style hollywoodien sans trembler ni endommager le solde bancaire.

Alors, qu’est-ce qu’un cardan ? Essentiellement, il s’agit d’un outil pour supprimer les secousses et stabiliser la vidéo en détectant et en neutralisant les mouvements indésirables à l’aide de capteurs et de moteurs avancés. Utilisant une technologie de base mise au point par nos ancêtres de la Grèce antique, un cardan moderne maintiendra un appareil d’enregistrement vidéo à un point fixe dans l’espace inertiel, malgré ce que l’opérateur fait avec ses bras.

Mais les cardans vont au-delà du simple lissage de la vidéo. Ils peuvent également ajouter un élément de créativité à n’importe quel projet, permettant à l’utilisateur d’imiter des manœuvres uniquement possibles auparavant avec le type de grues, de chariots et de chenilles que l’on trouve dans les studios hollywoodiens.

De belles prises de vue révélatrices, où la caméra se déplace en douceur de derrière un objet pour révéler le sujet, ainsi que des poursuites d’action à indice d’octane élevé et des prises de vue “Vortex” à la Christopher Nolan peuvent être facilement insérées dans une séquence vidéo maison afin de prendre votre contenu au niveau supérieur. Voici les six éléments à considérer lors de l’achat de votre premier cardan, que ce soit pour un appareil photo ou un téléphone.

1. Quel appareil photo possédez-vous ?

Les cardans d’aujourd’hui sont de toutes formes et tailles et sont conçus pour s’adapter à un certain nombre d’appareils, du smartphone dans votre poche ou de minuscules caméras d’action aux plates-formes et configurations de caméra de cinéma beaucoup plus haut de gamme. À moins que vous ne preniez vraiment votre vidéo au sérieux, il est probable que vous vous penchiez sur le côté consommateur du spectre, donc les petits cardans pour smartphones, les caméras d’action et les appareils photo sans miroir plus légers devraient être le point de départ.

Cela dit, beaucoup d’entre nous ont déjà investi dans un reflex numérique pour notre photographie. Les reflex numériques modernes et leurs objectifs respectifs peuvent être lourds, ce qui signifie quelque chose comme le Zhiyun Crane 2S (au-dessus, 399 $ / 479 £ / 740 AU $), qui a été conçu pour supporter une charge utile allant jusqu’à 3,2 kg, pourrait être celui si vous ‘ êtes déjà un photographe passionné qui cherche à faire le saut vers les images en mouvement. Quel que soit le cas, une règle générale est que plus la charge utile est élevée, plus votre cardan devra être gros et cher.

Mais si vous ne souhaitez pas utiliser votre appareil photo existant et que vous avez besoin de quelque chose de très simple à configurer, consultez le DJI Pocket 2 (349 $ / 339 £ / 599 $ AU). Il peut avoir un capteur relativement petit, ce qui le rend uniquement adapté à la prise de vue en b-roll sur des productions haut de gamme, mais il combine un minuscule cardan à 3 axes avec une minuscule caméra 4K intégrée. Il y a aussi un support pour un smartphone sur le côté, vous permettant d’utiliser efficacement le téléphone comme moniteur externe et d’avoir un contrôle total sur l’action.

2. De quelles fonctionnalités avez-vous besoin ?

La caractéristique la plus importante d’un cardan est sa stabilisation et vous pouvez acheter des cardan à un, deux ou trois axes pour vous aider à y parvenir. Les cardans à axe unique peuvent être utiles si vous avez seulement besoin de niveler l’horizon (par exemple, sur un drone FPV), mais ils n’ajoutent pas vraiment d’élément créatif à votre production. La plupart des cardans d’appareil photo ou de téléphone offriront une stabilisation à deux ou trois axes.

Les cardans à deux axes sont moins chers et un peu plus petits, mais le manque de stabilisation sur un axe (généralement l’axe d’inclinaison) signifie qu’il peut être difficile d’obtenir des résultats toujours fluides si vous faites, par exemple, des prises de vue en marchant. C’est pourquoi la plupart des cardans que nous recommandons offrent une stabilisation sur 3 axes. Ces mouvements corrects sur les trois plans ont tendance à offrir des fonctionnalités supplémentaires, telles que le suivi automatique, le panoramique pour les prises de vue en accéléré et l’assistance avec un certain nombre de prises de vue très stylisées, telles que le vortex (où la caméra roule efficacement) et les panoramiques rapides. .

En ce qui concerne les autres fonctionnalités du cardan, il est préférable de décider de ce dont vous avez besoin pour réaliser votre vision créative. Si c’est simplement pour réduire certains des tremblements induisant le mal des transports dans les images, certains des cardans les plus basiques (même un cardan mécanique non alimenté) seront le meilleur endroit pour commencer.

Mais si vous souhaitez contrôler à distance le cardan à l’aide de votre téléphone, vous en aurez besoin d’un (comme le Zhiyun Crane 2S ou le DJI RSC 2) doté d’une connectivité Bluetooth. De même, si vous souhaitez régler les paramètres sans utiliser votre téléphone, recherchez-en un doté d’un écran OLED (comme le DJI RSC2) ou même d’un écran tactile intégré, que vous pouvez trouver sur le Zhiyun Weebill 2.

3. Établissez un budget

Cela peut sembler génial de courir avec le DJI Ronin 2 (ci-dessus), mais vous aurez une facture de 8 399 $ / 6 499 £ / 10 999 AU $ pour ce modèle. En revanche, quelque chose comme le DJI OM 4 ne coûte que 149 $ / 139 £ / 239 AU $ et fonctionne avec la plupart des smartphones modernes. En utilisant uniquement ce kit et la puissance des capacités vidéo impressionnantes de votre iPhone, il est possible de capturer des séquences épiques avec un budget beaucoup plus serré.

De même, le Zhiyun Crane-M2 est conçu pour les débutants et ne coûte que 199 $ / 199 £ / 269 AU $, mais est compatible avec un certain nombre d’appareils photo, des modèles légers sans miroir aux smartphones et caméras d’action. Grâce à un certain nombre de modes de cardan, il est facile de réaliser diverses prises de vue professionnelles et créatives avec un minimum de connaissances et de temps de configuration. Pour les débutants, ce stade de tarification est un bon point de départ, que vous ayez besoin d’un cardan pour votre téléphone ou votre appareil photo.

4. Pensez à la taille et au poids

Tout comme les appareils photo, les cardans se présentent sous toutes sortes de formes, de tailles et de poids. Regardez vers le côté plus professionnel du marché et ils impliqueront probablement de grandes plates-formes qui doivent être tenues à deux mains et nécessitent une mallette de transport pour le transport. Gardez également à l’esprit qu’un cardan nécessite des piles pour alimenter le moteur électrique et les capteurs, ils peuvent donc ajouter du volume à votre sac de kit.

Des modèles comme le DJI RSC 2, la gamme Zhiyun Weebill-S ou Crane, et le Manfrotto MVG460 sont tous conçus pour se replier assez à plat afin de pouvoir être rangés dans un sac à dos (de préférence un avec des compartiments sûrs). Vous constaterez également que les poignées et les bases se dévissent du corps principal pour réduire encore plus la taille.

Les mini cardans pour smartphones et caméras d’action sont beaucoup plus petits et peuvent facilement être pliés et rangés dans un petit sac à dos, un sac ou même une poche profonde. Le cardan pour smartphone Smooth-Q3 extrêmement intelligent de Zhiyun, par exemple, est minuscule, mesurant seulement 45 x 154 x 180 mm lorsqu’il est plié et pèse 340 g, mais il dispose d’un flash intégré et d’une application d’accompagnement qui simplifie la maîtrise des prises de vue de qualité professionnelle.

5. Tenez compte du temps d’installation

L’un des aspects les plus délicats de la possession d’un cardan, en particulier ceux conçus pour les appareils photo sans miroir et reflex numériques plus grands, est la configuration. Vous ne pouvez pas simplement ouvrir la boîte, attacher une caméra et commencer à filmer, car ils nécessitent un équilibrage minutieux pour garantir que les moteurs ne sont pas surchargés et ne grillent pas prématurément.

Certes, il existe des applications (comme celle de DJI ci-dessus) et des didacticiels vidéo pour vous aider, mais cela nécessite toujours du temps et une bonne dose de patience pour bien faire les choses. Les unités d’entrée de gamme pour smartphones et caméras d’action ont tendance à être beaucoup plus simples, car il s’agit généralement de procéder à une configuration et d’un équilibre rapides, puis de les laisser pour toutes les utilisations futures.

Plus le cardan est complexe, plus vous aurez de chances d’avoir à faire de petits ajustements à chaque fois que vous allez tirer, c’est donc quelque chose à garder à l’esprit. Cela dit, si une configuration rapide est une priorité, recherchez un modèle – comme le Zhiyun Crane 2S ou le DJI RSC 2 – doté de mécanismes de verrouillage pour chaque axe, afin que vous puissiez équilibrer chacun d’eux à la fois.

Les cardans modernes ont également de nombreux modes intégrés pour obtenir divers effets de tournage, et ceux-ci prennent également du temps à maîtriser. Faire la différence entre un mode Pan Follow et un mode POV, par exemple, déterminera quel axe reste verrouillé et finalement comment la caméra se comporte. Après tout, un cardan moderne à trois axes prendra en charge les fonctionnalités de panoramique, d’inclinaison et de roulis, généralement avec un mode pour en prioriser un ou deux.

Le cardan pour smartphone Zhiyun Smooth-Q3 susmentionné (ci-dessus) utilise une application de support pour prendre la plupart du travail acharné pour obtenir de superbes photos, car les utilisateurs peuvent interagir avec l’écran du smartphone, verrouiller et suivre les sujets et même zoomer l’appareil photo du téléphone entrée et sortie (selon modèle) à l’aide d’un interrupteur à bascule sur le côté.

6. Combien de temps avez-vous besoin de photographier ?

Tout ce qui est équipé de moteurs électriques et de capteurs nécessitera une source d’alimentation et cela se présente généralement sous la forme de batteries rechargeables. Les cardans plus professionnels, tels que ceux des appareils photo sans miroir et reflex numériques plus lourds, utiliseront souvent des unités de batterie amovibles, de sorte que ceux qui effectuent des tournages professionnels plus longs peuvent conserver des ensembles de rechange et les échanger si nécessaire.

Les modèles grand public, comme ceux des caméras d’action et des smartphones, ont tendance à utiliser des batteries rechargeables intégrées, qui sont plus petites et durent moins longtemps. De plus, vous devrez le brancher sur une prise pour recharger.

Cela dit, la gamme DJI RSC 2 et la gamme Crane de Zhiyun offrent une autonomie de 12 à 14 heures. Prenez cela avec une pincée de sel si vous utilisez beaucoup de fonctionnalités sur de longues périodes de temps, mais elles sont conçues pour durer de longs tournages sans laisser tomber les opérateurs.

Il convient également de noter que certains des modèles les plus professionnels peuvent également alimenter l’appareil photo et d’autres accessoires via leurs batteries intégrées, offrant une plus grande tranquillité d’esprit que votre caméra vidéo ne va pas mourir soudainement au milieu du tournage.

