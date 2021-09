Comment acheter un ordinateur : tout ce qu’il faut considérer

Un bon ordinateur peut complètement changer votre productivité. Un ordinateur adapté à vos besoins effectuera des tâches rapidement sans prendre trop de temps à charger, tout en offrant une expérience de frappe confortable et un facteur de forme adapté à votre style de vie.

Bien sûr, il existe des centaines de modèles informatiques, et ils ne sont pas tous créés égaux. En tant que tel, il est important de considérer tous les aspects d’un ordinateur avant de l’acheter, afin que vous sachiez que vous en obtenez un qui répond à vos besoins. Mais même faire cette recherche peut prendre des heures.

Nous avons fait le travail pour que vous n’ayez pas à le faire. Voici tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un ordinateur.

Processeur

Le processeur Apple M1 alimente les MacBooks ARM et autres ordinateurs Mac. Source de l’image : Apple Inc.

Pensez au processeur de votre ordinateur comme à son cerveau. Le processeur, ou CPU, est essentiellement la puce principale à l’intérieur d’un ordinateur qui indique à tous les autres composants quoi faire et quand.

Les vitesses des processeurs sont mesurées en GHz ou gigahertz. Plus la vitesse est rapide, moins il faut de temps à un processeur pour effectuer une tâche. La plupart des processeurs modernes ont également plusieurs cœurs, ce qui signifie qu’ils peuvent gérer plusieurs tâches simultanément.

Les sociétés de processeurs les plus courantes pour les ordinateurs de nos jours sont Intel et AMD. Cela dit, Apple a commencé à construire ses propres processeurs et Qualcomm fournit des processeurs pour certains ordinateurs Windows.

Habituellement, les ordinateurs de bureau peuvent offrir des processeurs plus puissants que les ordinateurs portables. C’est parce que les ordinateurs de bureau peuvent fournir plus d’énergie sans avoir à se soucier de la durée de vie de la batterie.

RAM

La mémoire vive, ou RAM, a un impact considérable sur le nombre de choses que votre ordinateur peut faire à la fois. Lorsque vous ouvrez un fichier ou une application, il est chargé dans la RAM de l’ordinateur jusqu’à ce que vous le fermiez ou que vous n’en ayez plus besoin. Lorsque vous considérez le fait que vous pouvez avoir plusieurs ou plusieurs applications et fichiers ouverts à la fois, il devient clair pourquoi plus de RAM est préférable.

La plupart des personnes qui souhaitent simplement naviguer sur le Web, consulter leurs e-mails et effectuer des tâches de base peuvent probablement s’en tirer avec 8 Go de RAM, bien que la mise à niveau vers 16 Go ne fasse pas de mal si elle respecte le budget. Ceux qui ont des charges de travail plus exigeantes devraient envisager un ordinateur avec 32 Go de RAM si possible.

Espace de rangement

Sony explique comment étendre le stockage SSD sur PS5. Source de l’image : Sony

Alors que la RAM d’un ordinateur est essentiellement sa mémoire à court terme, le stockage est sa mémoire à long terme. Plus vous disposez d’espace de stockage, plus vous pouvez stocker de fichiers et d’applications sur votre ordinateur. Cela peut ne pas avoir d’importance pour ceux qui diffusent leur musique et leurs vidéos et dépendent du stockage en nuage pour leurs fichiers. Mais si vous aimez conserver les fichiers enregistrés localement sur votre ordinateur réel, ou sur votre jeu, alors plus de stockage est préférable.

Les ordinateurs les plus basiques ont généralement 128 Go de stockage. Si vous souhaitez conserver des fichiers sur votre ordinateur actuel, nous vous recommandons de passer à au moins 256 Go ou plus.

Il existe également différents types de stockage. La plupart des ordinateurs modernes utilisent un stockage à semi-conducteurs, qui est plus rapide et plus fiable qu’un disque dur à disque rotatif traditionnel.

Graphique

Un GPU, ou unité de traitement graphique, gère essentiellement tout ce que vous voyez sur votre écran. La plupart des processeurs ont en fait un GPU intégré à la puce, et ces GPU intégrés sont généralement plus que suffisamment puissants pour gérer l’affichage d’éléments de base tels que des pages Web et des vidéos. Mais dès que vous commencez à faire des choses comme des jeux plus lourds, la conception graphique et le montage vidéo, vous voudrez peut-être penser à un GPU dédié sur votre ordinateur.

Les GPU haut de gamme proviennent de NVIDIA et d’AMD, et ils ont tous deux repoussé les limites des performances graphiques de ce que vous pouvez obtenir des graphiques d’un ordinateur.

En règle générale, les graphiques d’un ordinateur portable ne sont pas aussi puissants que ceux d’un ordinateur de bureau. Les ordinateurs de bureau ont plus de place pour une carte graphique plus grande qui offre un meilleur refroidissement et plus de puissance. Cela dit, les ordinateurs portables peuvent toujours offrir des performances graphiques plus que suffisantes pour la plupart.

Ports

Dell XPS 13 9310 Ports Source de l’image : Christian de Looper pour .

Selon les types d’accessoires et de périphériques que vous souhaitez utiliser avec votre ordinateur, vous devrez penser aux ports. Voici un aperçu rapide de certains des ports les plus populaires.

Ethernet : Permet à votre ordinateur de se connecter à Internet via une connexion filaire.

USB-A : Le connecteur USB rectangulaire classique. Les ports USB-A peuvent utiliser différentes normes USB, avec des vitesses différentes. Ceux-ci vont de l’USB 1.0 à l’USB 4, mais les ports USB 4 utilisent généralement la norme de connecteur USB-C.

USB-C : Un connecteur différent pour la norme USB. Souvent, les ports Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4 utilisent également la norme de connecteur USB-C.

Prise casque 3,5 mm : Un petit connecteur circulaire que vous utilisez pour écouter de l’audio, généralement avec un casque.

HDMI : Un connecteur vidéo qui peut transporter un signal vidéo vers un écran. Il existe quelques normes HDMI différentes et, parfois, HDMI utilise un port plus petit appelé Mini HDMI.

DisplayPort : Un connecteur vidéo un peu moins courant qui prend en charge des écrans jusqu’à 16K, avec la dernière norme.

Emplacement pour carte SD : Un emplacement pour la carte SD, couramment utilisé dans les appareils photo. Vous permet de transférer rapidement et facilement des fichiers entre les appareils.

Emplacement pour carte MicroSD : Un emplacement pour la carte MicroSD plus petite, couramment utilisée dans les téléphones, certains appareils photo, etc.

Taille et poids

Si vous achetez un ordinateur de bureau qui vivra principalement sur ou sous un bureau, la taille et le poids globaux de votre ordinateur peuvent ne pas avoir beaucoup d’importance. Mais si vous voulez un ordinateur portable, vous devrez vous assurer d’avoir quelque chose d’assez petit pour s’adapter à votre style de vie.

Bien sûr, il y a quelques compromis à considérer. De manière générale, plus l’ordinateur portable est fin et léger, plus il est difficile pour l’appareil de gérer la chaleur générée par le processeur et le GPU. Mais des entreprises comme Apple ont sérieusement innové sur ce front, et vous pouvez toujours obtenir un ordinateur portable assez puissant, léger et fin. Cependant, la plupart des ordinateurs portables de jeu sont encore assez épais.

Affichage

Dell XPS 13 9310 Display Source de l’image : Christian de Looper pour .

Si vous achetez un ordinateur portable, vous voudrez considérer l’affichage sur l’appareil. Il y a quelques métriques à considérer pour l’affichage.

Pour commencer, vous devrez penser au type d’affichage. La plupart des ordinateurs portables ont des écrans LED, qui peuvent devenir assez lumineux. Cependant, certains ordinateurs portables plus récents sont passés à l’OLED, qui offre des niveaux de noir plus profonds et un contraste plus élevé. En savoir plus sur les types d’affichage ici.

Ensuite, il y a la résolution d’affichage. Les écrans à plus haute résolution semblent plus nets, mais ils nécessitent également généralement plus de batterie. Vous devrez décider quelle résolution vous voulez. Ceux qui veulent la pointe peuvent vouloir un écran d’ordinateur portable 4K, cependant, la plupart des utilisateurs seront parfaitement satisfaits d’un écran 1 080p.

Le dernier mais non le moindre est le taux de rafraîchissement. La plupart des écrans d’ordinateurs portables sont actualisés à 60 Hz, cependant, ces dernières années, les ordinateurs portables ont été mis à niveau vers des panneaux de 120 Hz +. Cela rendra les animations plus fluides et une sensation généralement plus réactive, mais encore une fois, cela a un impact sur la durée de vie de la batterie.

Clavier

Clavier Dell XPS 13 9310 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le clavier est une partie très importante de la façon dont vous interagissez avec votre ordinateur. Malheureusement, bien sûr, il peut être difficile de juger à quoi ressemblera le clavier d’un ordinateur portable avant de voir l’ordinateur portable en personne. C’est là que nous vous recommandons d’essayer de trouver un magasin où vous pouvez essayer le clavier ou de lire des critiques.

En fin de compte, vous pouvez toujours utiliser un clavier externe, même si vous avez un ordinateur portable. Cela dit, si vous achetez un ordinateur portable, vous l’utiliserez probablement en déplacement. Emporter un clavier, dans ce cas, n’est pas très pratique.

Batterie

Si vous achetez un ordinateur portable à utiliser sur la route, vous aurez besoin de quelque chose qui puisse durer. Ces dernières années, les MacBook Air et MacBook Pro M1 d’Apple ont offert des autonomies de batterie incroyables, grâce au passage d’Apple à ARM.

Malheureusement, il ne suffit pas de regarder la taille de base de la batterie pour savoir combien de temps durera l’appareil. Des éléments tels que le processeur, l’écran, etc., ont un impact considérable sur la durée de vie de la batterie. Ainsi, deux ordinateurs portables avec des processeurs et des écrans différents mais la même taille de batterie pourraient avoir une autonomie de batterie radicalement différente.

C’est un autre domaine où nous vous recommandons de consulter les avis. En règle générale, les fabricants indiquent également la durée de vie de la batterie en heures, bien que la façon dont ils la mesurent varie d’une entreprise à l’autre.