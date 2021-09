Comment acheter un PC de jeu sans se faire arnaquer

Lorsque vous envisagez d’acheter un nouveau PC de jeu, vous pouvez généralement procéder de trois manières différentes : vous pouvez le construire vous-même, en acheter un sur une étagère de magasin (ce qui inclut, par exemple, Amazon), ou vous pouvez aller sur le site d’un fabricant et configurer le système de vos rêves.

Et maintenant qu’il est si difficile de trouver des composants PC à un prix raisonnable, en particulier des cartes graphiques, plus de gens que jamais choisissent des PC de jeu pré-construits. Mais, lorsque vous allez sur CyberPowerPC, Maingear ou même sur le site Web de Dell pour configurer un PC de jeu Alienware, il y a beaucoup d’écueils qui signifient que vous pourriez dépenser beaucoup d’argent supplémentaire sans que cela n’aboutisse vraiment à une meilleure expérience pour vous.

Malheureusement, cela signifie que vous aurez besoin d’au moins quelques connaissances en matière de composants PC pour vraiment savoir comment configurer un PC de jeu qui vaut réellement l’argent que vous y dépensez. Mais, pour la PC Gaming Week, nous avons décidé qu’il était temps d’entrer dans le vif du sujet et de vous donner quelques éléments pour garder les yeux ouverts lorsque vous magasinez pour un nouveau PC de jeu.

(Crédit image : Avenir)

N’achetez pas le modèle d’entrée de gamme

Lorsque vous visitez le site Web d’un fabricant, il est facile de voir un PC à partir de 1 000 $ et de penser que cela semble être une excellente affaire – ce n’est presque jamais le cas. Par exemple, en ce moment chez Dell, vous pouvez obtenir l’Alienware Aurora R12 – un ordinateur que nous avons adoré – pour seulement 1 129 $. Mais cliquez sur cette configuration de départ, et vous obtenez un Intel Core i5-11400F, 8 Go de RAM (et probablement un seul stick – plus à ce sujet plus tard) et une Nvidia GeForce GTX 1650 Super. Et pour aggraver les choses, il possède également un disque dur rotatif de 1 To et pas de SSD.

Et ce n’est pas seulement Alienware non plus. Il suffit de regarder iBuyPower, et il a publié une “Offre quotidienne Intel 10th Gen Gamer”, à partir de 1 429 $. Mais cela n’a aussi qu’un seul bâton de 8 Go de RAM et il commence même avec un Intel Core i3-10105F. Il a au moins un SSD pour commencer et un AMD Radeon RX 6600 XT, mais ce n’est pas un PC à 1400 $, nous sommes désolés.

Certains fabricants proposent des configurations d’entrée de gamme plus raisonnables. Maingear et NZXT BLD sont tous deux bons pour ne pas vous donner un PC totalement merdique simplement parce que vous ne voulez pas dépenser des milliers de dollars. Mais, ces deux options sont également plus chères dans tous les domaines.

Il y a probablement beaucoup de gens qui verront cela et diront simplement « à quel point est-il difficile de simplement regarder les spécifications pour voir ce que vous achetez avant de vérifier ? » mais beaucoup de gens qui vont opter pour le premier Alienware qui apparaît sur la page vont être des parents qui essaient juste d’offrir à leurs enfants un cadeau d’anniversaire génial, et ils ne sont peut-être pas nécessairement à jour avec le dernière technologie. Surtout quand c’est quelque chose comme cette option iBuyPower que nous avons mentionnée plus tôt, qui a un processeur de dernière génération dans sa configuration de départ à 1 429 $.

(Crédit image : MSI)

Ne vous perdez pas dans toutes les options

L’une des premières choses que vous remarquerez probablement dès que vous visiterez ces sites Web de créateurs de boutiques est qu’il existe une tonne d’options de personnalisation différentes. C’est un rêve devenu réalité pour ceux qui veulent vraiment créer la machine de leurs rêves, mais c’est un cauchemar pour quiconque n’est pas familier avec le monde merveilleux des composants PC.

En regardant simplement ce PC promu par CyberPowerPC, il existe 51 options de châssis différentes, 19 ensembles de ventilateurs différents et 26 refroidisseurs de processeur différents. Et, pour aggraver les choses, si vous essayez d’économiser de l’argent, vous pourriez recevoir un message d’erreur vous criant que vous faites le mauvais choix.

Par exemple, avec ce PC, nous avons sélectionné le Cooler Master Hyper 212 Black Edition – qui est l’un des meilleurs refroidisseurs de processeur sur le marché, remarquez – et il nous a dit qu’il ne serait pas assez costaud pour gérer le processeur par défaut, qui est juste un Intel Core i7-11700KF. Oui, cela ne va probablement pas pousser ce processeur dans la stratosphère avec un overclock élevé, mais avec les paramètres d’origine, il gardera ce petit morceau de silicium plus que suffisamment froid.

Ce qui aggrave la situation, cependant, c’est qu’avec autant d’options de refroidisseur de processeur disponibles, certaines augmentant le prix jusqu’à 253 $, nous pouvons totalement voir quelqu’un être intimidé par un message d’avertissement comme celui-ci pour passer à un refroidisseur AIO inutilement puissant.

Avec autant d’options disponibles, il est incroyablement facile de dépenser de l’argent que vous n’avez pas vraiment besoin de dépenser, d’une manière qui n’affectera pas vraiment votre expérience ou les performances de jeu de votre tout nouveau PC.

(Crédit image : Avenir)

Ne vous embêtez pas avec les overclocks

De nombreux constructeurs de PC boutique auront une option lorsque vous configurerez votre PC pour overclocker votre système pour vous. Maintenant, nous aimons l’overclocking autant que n’importe qui, mais en termes de performances supplémentaires que vous allez obtenir, cela ne vaut probablement pas vraiment la peine de dépenser de l’argent supplémentaire pour cela.

Après tout, l’attrait principal de l’overclocking est de retirer un peu de performances gratuites de votre ordinateur, mais cet attrait est atténué lorsque vous devez payer pour cela. Tout au plus, vous allez voir une différence de 5 à 10% dans les jeux et c’est assez peu probable, surtout avec un overclocking du processeur.

Notre conseil, si vous voulez vraiment vous embêter avec l’overclocking de votre PC, est de le faire vous-même après avoir pris le PC en main. Le processus est assez infaillible à ce stade, et vous n’avez probablement même pas besoin d’aller dans le BIOS pour le faire comme nous devions le faire autrefois.

Vous pouvez utiliser quelque chose comme EVGA Precision X1 ou MSI Afterburner pour overclocker votre carte graphique. Et, pour votre CPU, vous n’avez vraiment qu’à penser à l’overclocking des puces Intel – les puces AMD n’overclockent pas vraiment bien – et vous pouvez simplement utiliser l’utilitaire Intel Extreme Tuning pour le faire en toute sécurité.

Donc, cela ne vaut probablement pas vraiment la peine de payer Origin ou Cyberpower PC pour overclocker votre PC, lorsque vous pouvez télécharger une application et appuyer sur quelques boutons pour obtenir le même résultat. Ces options avaient probablement un peu plus de sens il y a une décennie, lorsque l’overclocking vous obligeait vraiment à fouiller dans le BIOS et à modifier des paramètres compliqués et dangereux, mais ce n’est vraiment plus le cas.

Cela ne vaut tout simplement pas la peine à ce stade, il suffit de tout obtenir avec les paramètres d’usine. Même dans le meilleur des cas, un overclock ne fera pas la différence entre exécuter un jeu et ne pas l’exécuter.

(Crédit image : Avenir)

Que faut-il rechercher concrètement ?

Généralement, nos conseils sur l’achat d’un PC de jeu et les choses que vous devriez y mettre resteront en grande partie les mêmes : cela dépend.

Pour la plupart des gens, cependant, vous serez d’accord avec la carte mère par défaut, surtout si vous n’êtes pas du genre à vous embêter avec l’overclocking.

En ce qui concerne votre processeur, nous constatons qu’un processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 sera le point idéal pour la plupart des joueurs. Vous pouvez aller plus loin si vous avez besoin de cette puissance de calcul supplémentaire – comme si vous allez faire du montage vidéo ou quelque chose du genre – mais un processeur à 6 cœurs sera suffisant pour la plupart des gens.

Assurez-vous simplement d’avoir quelque chose de la génération actuelle. Vous allez probablement dépenser plus d’un millier de dollars ou de livres sterling pour votre plate-forme, vous devrez donc vous assurer d’obtenir une puce de 11e génération pour Intel ou une 5e génération pour AMD Ryzen. Si vous suiviez nos conseils et obteniez le milieu de gamme, ce serait l’Intel Core i5-11600K (ou 11600KF) pour Team Blue ou l’AMD Ryzen 5 5600X pour Team Red.

Quant à votre carte graphique, cela dépend en grande partie de la résolution à laquelle vous souhaitez jouer à vos jeux. Bien sûr, beaucoup de gens veulent un nouveau RTX 3080 brillant, mais à moins que vous ne jouiez à des jeux en 4K, cela ne vaut probablement pas la dépense supplémentaire. Si vous voulez juste tout jouer en 1080p, une AMD Radeon RX 6600 XT ou une Nvidia GeForce RTX 3060 seront plus que suffisantes.

Juste un conseil, ne dépensez pas plus de 1 000 $ sur un PC de jeu qui utilise quelque chose comme la Nvidia GeForce GTX 1650 Super. Cette carte, même si elle est gonflée à cause du cryptomining, ne vaut tout simplement pas cette somme d’argent.

Enfin, procurez-vous vos accessoires ailleurs

Pratiquement toutes les entreprises qui vendent des PC de jeu essaieront également de vous vendre des moniteurs, des claviers, des casques et d’autres articles similaires. Notre conseil ? N’achetez la plate-forme de jeu qu’auprès du constructeur de PC.

Le plus souvent, vous allez économiser une somme d’argent assez substantielle en achetant simplement le périphérique ou l’accessoire que vous voulez sur Amazon ou Newegg, plutôt que de l’avoir fourni avec votre machine.

