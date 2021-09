Comment acheter un stylet S de remplacement pour votre Samsung Galaxy Tab

Meilleure réponse: Si vous avez besoin d’un S Pen de remplacement pour votre Samsung Galaxy Tab, vous devrez en acheter un.

La décision de Samsung d’inclure un stylet S dans la boîte avec ses derniers appareils Galaxy Tab est géniale. Cela vous évite d’avoir à acheter autre chose juste pour profiter pleinement de l’appareil. La tendance se poursuit car la Galaxy Tab S7 FE inclut un S Pen directement dans la boîte.

Non seulement le stylet S Pen de la Galaxy Tab S7 FE se fixe magnétiquement à l’arrière, mais il ouvre un monde de possibilités créatives et productives. De pouvoir profiter des meilleures applications de dessin pour Android contrôler votre Galaxy Tab avec Air Actions, ou même marquer ces PDF ennuyeux, il y en a pour tous les goûts.

Il est facile de comprendre pourquoi la famille de tablettes Galaxy Tab S7 fait partie des meilleures tablettes Android, et c’est sans plonger dans des fonctionnalités logicielles supplémentaires comme le mode Samsung DeX. Le dernier stylet Galaxy Tab S présente la même latence ultra-faible de 9 ms que celle du Galaxy Note 20, et vous pouvez même l’utiliser comme télécommande.

Obtenez le S Pen de remplacement pour la Galaxy Tab

Bien qu’il soit fantastique que Samsung inclue un stylet S dans la boîte, la vie arrive. Si vous perdez le S Pen ou s’il est endommagé d’une manière ou d’une autre, vous devrez acheter un remplacement pour votre Galaxy Tab. Ne pas avoir peur ! Samsung rend les S Pen disponibles chez bon nombre de vos détaillants locaux et en ligne préférés. Malheureusement, étant donné que le S Pen n’est pas couvert par la garantie, vous devrez payer de votre poche si vous avez besoin d’un remplacement. Alors que la marque ne peut dire que « Galaxy Tab S7 et Tab S7+ », faites confiance qu’il s’agit du même stylet S Pen inclus avec le Galaxy Tab S7 FE.

D’un autre côté, vous risquez de manquer quelques fonctionnalités clés, vous pouvez donc également utiliser le tout nouveau S Pen Pro de Samsung. Cela a été annoncé aux côtés du Galaxy S21 Ultra, mais n’a été publié qu’avec le Samsung Galaxy Z Fold 3. Avec le S Pen Pro, il existe un commutateur matériel pour passer du Z Fold 3 à tout autre appareil compatible avec le S Pen, y compris certains des meilleurs ordinateurs portables de Samsung.

C’est un peu plus cher que le S Pen inclus avec votre Galaxy Tab, mais il offre également un peu plus de fonctionnalités. En plus d’utiliser le S Pen Pro avec votre Z Fold 3 et votre Galaxy Tab, il est compatible Bluetooth et a une autonomie de 16 jours. Vous pourrez également profiter des commandes gestuelles, du commandement aérien et des actions aériennes, quel que soit l’appareil que vous utilisez à ce moment-là. Si vous l’égarez, le S Pen Pro peut être localisé à l’aide de Samsung SmartThings, vous n’aurez donc pas besoin de sortir pour le remplacer.

La dernière Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S7 FE – Tablette Android

La dernière tablette de Samsung pour les fans

Samsung reprend toutes les fonctionnalités exceptionnelles de la gamme Galaxy Tab S7 et les regroupe dans une édition plus économique dans la Galaxy Tab S7 FE. De son écran de 12,4 pouces au S Pen inclus et à la connectivité 5G, il sera capable de gérer à peu près tout ce que vous lui lancerez.

Stylo S de remplacement

Stylet Samsung Galaxy Tab S7/S7+

Celui qui vient dans la boîte

Si vous perdez le S Pen inclus dans la boîte, faites confiance que vous pourrez obtenir un remplacement assez facilement. Le stylet Galaxy Tab S7 S se fixe magnétiquement, sert également de télécommande Bluetooth et offre une faible latence par rapport aux itérations précédentes.

Pour tout

Stylet Samsung S Pen Pro

Parfait pour l’écosystème Samsung

Ceux qui sont fermement ancrés dans l’écosystème Samsung avec plusieurs appareils compatibles S Pen voudront découvrir le S Pen Pro. Non seulement c’est une excellente option pour le Galaxy Z Fold 3, mais il peut également être utilisé avec votre Galaxy Tab, les anciens appareils Galaxy Note et même les meilleurs ordinateurs portables Samsung.

