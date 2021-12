Comment acheter un terrain virtuel dans le métaverse : guide du débutant

Source : Adobe / velirina

Il y a quelques années, investir dans l’immobilier virtuel semblait absurde. Aujourd’hui, l’histoire est bien différente. Maintenant, vous pouvez acheter des machines à sous virtuelles sur des mondes numériques comme Decentraland (MANA), et avec le métavers à l’horizon, les investisseurs s’accumulent.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le métaverse et sur la façon dont vous pouvez investir dans l’immobilier virtuel pour vous lancer tôt dans l’accaparement potentiel des terres du métaverse.

Qu’est-ce que le métaverse ?

Le métavers est maintenant souvent expliqué comme une réalité numérique alternative qui combine la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité étendue où les humains pourront travailler, jouer et vivre numériquement.

Le métavers est un terme et un concept qui existe depuis plus de trois décennies, mais ce n’est que récemment, après Facebook ont annoncé leur intention de devenir une entreprise de métaverse, que l’idée de métaverse a gagné en popularité.

En conséquence, de plus en plus d’investisseurs explorent les opportunités d’investissement dans ce nouvel espace en croissance rapide. L’achat de terrains virtuels dans les principaux mondes numériques fait partie de ces opportunités.

Alors creusons plus profondément et explorons ce qu’est la Terre virtuelle et pourquoi les investisseurs s’y lancent.

Qu’est-ce qu’un terrain virtuel et pourquoi les investisseurs l’achètent-ils ?

L’immobilier est l’une des classes d’actifs les plus populaires au monde et existe désormais également dans le domaine numérique.

La Terre virtuelle est une terre immatérielle qui existe dans les mondes virtuels. Comme le terrain physique, il est également vendu sous forme de parcelles et peut être acheté avec la devise du terrain spécifique. Aujourd’hui, il existe plusieurs mondes virtuels qui vous permettent d’acheter de l’immobilier virtuel. Decentraland est probablement le plus populaire d’entre eux.

La terre virtuelle dans le métaverse en herbe a été vendue pour des centaines de milliers de dollars.

En juin de cette année, un terrain a été vendu pour plus de 900 000 USD dans le Decentraland. Et ce n’est qu’un exemple. À la lumière de l’intérêt croissant pour le métaverse, le potentiel de retour sur investissement (retour sur investissement) de la terre virtuelle semble prometteur pour les spéculateurs cryptos avertis. ( Plus d’informations: Tokens.com achète pour 2,8 millions de dollars de terrain virtuel dans le futur quartier de la mode)

Deuxièmement, les investisseurs peuvent utiliser leur terrain virtuel et en tirer des revenus : Si vous possédez un terrain virtuel, vous pouvez organiser des événements ou des fêtes exclusifs et facturer ceux qui souhaitent y assister .

Par exemple, le rappeur américain Snoop Dogg a organisé une soirée exclusive sur la plateforme de jetons non fongibles (NFT ) du bac à sable pour reconstruire votre vrai manoir. Les participants devaient avoir un NFT, qui servait de laissez-passer et leur donnait accès à l’événement.

Troisièmement, les investisseurs peuvent générer des revenus réguliers à partir de leurs terres virtuelles . Par exemple, vous pouvez construire une maison virtuelle en utilisant NFT sur votre terrain virtuel et la louer pour un revenu mensuel. Ou créez une galerie d’art NFT et louez l’espace à des artistes cryptographiques émergents pour afficher leur travail dans le métaverse.

Comment acheter un TERRAIN sur Decentraland : un guide étape par étape

Decentraland est une plate-forme de réalité virtuelle basée sur la blockchain qui permet aux utilisateurs d’acheter des terrains, de jouer à des jeux, d’héberger des événements et d’interagir les uns avec les autres de plusieurs manières.

C’est le plus grand univers virtuel de l’espace NFT qui possède ses propres jetons : MANA et LAND. Chaque morceau de TERRE dans Decentraland mesure 16 mètres sur 16 mètres et est représenté comme un NFT. Le nombre de lots dans le Decentraland est plafonné à 90 000, ce qui contribue à créer une pénurie. Tout le monde peut acheter, louer ou vendre un terrain au Decentraland via OpenSea , une place de marché NFT ou la place de marché officielle Decentraland.

Maintenant que vous savez ce qu’est Decentraland, voici un guide étape par étape sur la façon d’acheter un terrain à Decentraland directement depuis votre Marketplace.

Étape 1 : Accédez à Decentraland Marketplace

Pour commencer, vous devrez visiter le Decentraland Marketplace et vous connecter ou vous inscrire si vous ne l’avez pas déjà fait.

Une fois connecté, recherchez « Parcelles et fermes ». Cliquez ensuite sur ‘Voir tout’.

Étape 2 : sélectionnez une parcelle de TERRAIN

L’étape suivante consiste à parcourir les terrains disponibles et à sélectionner votre choix de terrain préféré. L’avantage d’acheter un terrain à Decentraland directement du marché est que vous pouvez voir les quartiers voisins et la proximité de quartiers célèbres.

Une fois que vous avez sélectionné votre terrain virtuel, cliquez dessus pour le lire en détail. Ici vous verrez le prix du terrain en MANA, la disponibilité et le nom du propriétaire.

Appuyez sur « Acheter » pour effectuer l’achat.

Étape 3 : connectez votre portefeuille à Decentraland Marketplace

Pour effectuer l’achat, vous devrez vous assurer que votre portefeuille est connecté à votre compte, car le sol sera envoyé à votre portefeuille sous forme de NFT une fois l’achat réussi et terminé.

Si vous n’avez pas de portefeuille, vous pouvez télécharger des portefeuilles comme MetaMask et Trust Wallet. N’oubliez pas que votre portefeuille préféré doit avoir suffisamment de MANA ou d’Ethereum (ETH) pour que vous puissiez effectuer l’achat.

De plus, vous devez avoir des jetons supplémentaires pour prendre en charge les frais de carburant.

Étape 4 : Confirmez votre TERRE virtuelle

Une fois l’achat terminé, vous pouvez confirmer votre TERRE dans votre portefeuille.

Si vous utilisez Trust Wallet, vous pouvez confirmer la même chose dans « Objets de collection » et dans l’onglet « NFTs » dans le portefeuille MetaMask.

Faut-il acheter de l’immobilier virtuel dans le métaverse ?

Jusqu’à présent, le marché de l’immobilier virtuel n’a connu qu’une seule direction, et c’est la montée en puissance. Alimenté par la poussée de Facebook dans le métaverse et l’intérêt des investisseurs centré sur le Web 3.0 pour tout ce qui concerne le métaverse, l’immobilier virtuel pourrait devenir une classe d’actifs très lucrative, en particulier pour les premiers utilisateurs.

Cependant, comme pour tout investissement que vous faites, vous ne devriez pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Bien que l’on ne puisse nier que le marché de l’immobilier virtuel s’est considérablement développé, il s’agit d’un marché relativement nouveau et les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et effectuer des recherches appropriées avant d’investir.

