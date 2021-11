Meilleure réponse: Les politiques d’achat de Sony n’autorisent pas les détaillants autres que le PlayStation Store à vendre des téléchargements de jeux numériques. Pour cette raison, vous devrez acheter une carte-cadeau si vous souhaitez offrir un jeu numérique à votre ami.

Comment acheter une copie numérique d’un jeu PS4 ou PS5 pour votre ami

Malheureusement, techniquement, vous ne pouvez plus offrir une copie numérique d’un jeu, sur PS4 ou PS5. Alors que c’était une option, ce n’est plus possible. Désormais, si vous souhaitez offrir un jeu numérique à un ami, vous devrez lui envoyer une carte-cadeau PlayStation Store afin qu’il puisse acheter le jeu lui-même. C’est loin d’être idéal, mais c’est la seule vraie option. Vous pouvez acheter un jeu physique à quelqu’un, mais vous devrez ensuite le lui envoyer et il ne pourra pas y jouer s’il utilise une édition numérique PS5. Bien que peu pratique, si vous voulez vraiment acheter un jeu pour quelqu’un sans qu’il l’achète techniquement sur le PlayStation Store, une copie physique sera votre seule option.

Heureusement, si c’est vraiment la façon dont vous voulez procéder, Sony continue de produire des copies physiques de tous ses jeux propriétaires de Sony Worldwide Studios et des principaux titres tiers d’autres sociétés. Tous les meilleurs jeux PS5 seront disponibles physiquement et numériquement dans un avenir prévisible. Donc, si vous insistez pour acheter un jeu pour votre ami, assurez-vous d’avoir son adresse (ou si vous le voyez en personne), et tant qu’il est d’accord avec les lecteurs de disque, vous pouvez lui donner une copie physique du jeu.

Pourquoi ne pouvons-nous plus offrir de jeux numériques ?

À compter du 1er avril 2019, Sony a interdit aux détaillants de vendre des codes de téléchargement de jeux numériques complets.

« Nous pouvons confirmer qu’à compter du 1er avril 2019, Sony Interactive Entertainment ne proposera plus de jeux complets via le programme Global Digital at Retail de SIE », a déclaré un porte-parole de PlayStation à The Verge. « Cette décision a été prise pour continuer à aligner les entreprises clés à l’échelle mondiale. Pour prendre en charge les jeux complets et les éditions premium, SIE introduira des dénominations accrues chez certains détaillants. Les DLC, les modules complémentaires, la monnaie virtuelle et les abonnements de saison seront toujours disponibles. «

Auparavant, les gens pouvaient acheter des codes de jeu numériques dans des magasins comme Amazon, Best Buy et GameStop. Maintenant, cependant, ce n’est plus une option. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’autres options pour ceux qui recherchent des chemins différents pour offrir des jeux à leurs amis, surtout si vous cherchez strictement à acheter une copie numérique.

Qu’en est-il des abonnements aux jeux ?

Sans offrir directement un jeu, vous avez également la possibilité d’acheter à votre ami un service d’abonnement comme PlayStation Plus. Toute personne abonnée à PlayStation Plus obtient des jeux mensuels gratuits qu’elle peut conserver pour toujours, avec des titres premium souvent proposés, afin que les propriétaires de PS5 aient accès à de nombreux jeux. De plus, ils auront également un accès instantané à la collection PlayStation Plus, une sélection de jeux PS4 accessible aux utilisateurs PS5 abonnés à PlayStation Plus.

Vous pouvez également offrir à votre ami un abonnement à PlayStation Now. Ce service n’a pas autant de jeux plus récents, et il ne prend pas non plus en charge les versions PS5 des jeux, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de fonctionnalités telles que le lancer de rayons, le chargement ultra-rapide ou la prise en charge de 120 FPS. Dans cet esprit, il donne accès à une bibliothèque relativement étendue de plusieurs centaines de jeux. Ces jeux peuvent être diffusés en continu, ils n’ont donc pas besoin d’être téléchargés sur une console avant de jouer.

Notre choix

Carte-cadeau PlayStation Store

Contourner la politique obsolète de Sony

Ce n’est pas l’idéal, mais si vous vous demandez comment offrir des jeux numériques PS4 à vos amis, vous devrez leur acheter une carte-cadeau. Heureusement, vous avez le choix entre plusieurs dénominations, et cela donne à votre ami le choix de ce qu’il choisit.

Une autre option

Abonnement PlayStation Plus 1 ou 3 mois

Restez abonné pour de nouveaux jeux

Bien que vous n’achetiez pas directement un jeu à votre ami, il appréciera toujours un abonnement PlayStation Plus, qui offre plusieurs jeux gratuits par mois.

Alternative supplémentaire

Abonnement Playstation Now 1 mois

Grand catalogue au choix

PlayStation Now ne propose pas une tonne des derniers jeux, mais il possède une vaste bibliothèque de titres PS3 et PS4 pouvant être diffusés en continu. Si vous n’êtes pas sûr d’obtenir un jeu en particulier, offrir un abonnement PlayStation Now fonctionnera bien.

