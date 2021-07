Le passage aux solutions numériques devrait augmenter au cours de cette décennie.

Buy Now Pay Later (BNPL) est devenu une forme de financement importante au cours des dix dernières années, en particulier avec les spécialistes de BNPL tels que Affirm et Klarna qui gagnent en popularité. En Inde, la demande de BNPL augmente depuis environ 2-3 ans, encore accélérée par COVID-19. Les changements économiques induits par la pandémie ont poussé les gens à chercher des moyens de financer leurs achats, y compris les produits de première nécessité. BNPL a émergé comme plus qu’un moyen de paiement pratique ; il a essentiellement réduit la charge financière des emprunteurs en offrant des IME sans frais.

La pandémie a propulsé une nouvelle tendance

La demande des consommateurs pour les services de commerce électronique a augmenté en raison des blocages. BNPL a aidé les clients à décomposer les dépenses importantes en IME plus petits et sans intérêt, plutôt que d’avoir à fouiller profondément dans leur portefeuille. BNPL a non seulement facilité les achats de produits essentiels du quotidien, mais a même mis à portée de main des produits ambitieux.

Tendances et projections annoncent un avenir radieux pour la relation symbiotique entre le e-commerce et BNPL. Poussée par la demande des consommateurs, l’industrie indienne du commerce électronique est sur le point de croître pour devenir un marché de 99 milliards de dollars d’ici 2024, a déclaré Goldman Sachs. Dans le même temps, BNPL deviendra le moyen de paiement en ligne à la croissance la plus rapide, passant d’une part de 3 % en 2020 à 9 % en 2024.

Une tendance populaire parmi les jeunes

L’Inde abrite l’une des plus grandes populations de la génération Y et de la génération Z au monde. Ces groupes démographiques contribuent de plus en plus à l’utilisation exponentielle des smartphones et préfèrent les paiements numériques transparents.

BNPL est une option rapide et pratique pour tous ces consommateurs. Le processus d’inscription est simple et peut être initié et complété lors du paiement sur les sites de commerce électronique. Les clients reçoivent une approbation en temps réel et n’ont pas à gérer de lourdes formalités administratives. Ces mérites s’adressent directement aux jeunes, qui sont des natifs du numérique et sont habitués à des vitesses ultra-rapides et à une commodité à portée de main.

Comme étant opposés aux cartes, ces personnes gravitent vers les options de crédit virtuel. Diverses statistiques reflètent un attrait moindre des cartes de crédit dans la population du millénaire aux États-Unis et en Europe.

Plus important encore, BNPL propose un produit de microcrédit formel de manière informelle et conviviale. C’est une solution agile qui séduit les jeunes d’aujourd’hui, connus pour leur besoin de gratification instantanée. De plus, avec BNPL, le fardeau financier auquel de nombreuses familles sont confrontées pendant la saison des cadeaux festifs est allégé. Ils peuvent effectuer les achats qu’ils souhaitent, en les payant via des EMI simples, petits et gratuits. Aucun achat n’est trop petit pour BNPL.

Une histoire de croissance continue

BNPL augmente les taux de conversion et les valeurs moyennes des commandes (AOV) pour les commerçants en réduisant les hésitations d’achat des acheteurs. BNPL devrait continuer à gagner en popularité en tant que méthode de paiement avec des avantages pour tous les joueurs.

Une enquête BNPL au quatrième trimestre 2020 a prédit que BNPL augmenterait de 65,5% en Inde, pour atteindre une valeur de 11 570,7 millions de dollars en 2021. L’adoption de ce mode de paiement devrait augmenter à un TCAC de 24,2% de 2021 à 2028, en prenant le brut valeur marchande de BNPL en Inde à 52 827,2 millions de dollars d’ici 2028, contre 6 990,5 millions de dollars en 2020.

La voie vers l’inclusion financière

En raison de la faible pénétration des cartes de crédit en Inde, complétée par des critères d’éligibilité traditionnellement stricts pour bénéficier d’un financement formel, il existe une importante population mal desservie avec peu ou pas d’historique de crédit. Cette situation perpétue un cycle dans lequel les personnes cherchant un crédit formel sont refusées en raison de cotes de crédit indisponibles ou inadéquates. BNPL s’appuyant sur des sources de données alternatives pour la souscription, les nouveaux clients créditeurs sont intégrés dans l’écosystème financier formel du pays.

Le passage aux solutions numériques devrait augmenter au cours de cette décennie. Et, avec la pénétration accélérée des smartphones et de la connectivité Internet à travers l’Inde, la portée des fournisseurs de paiement BNPL ne fera que s’accroître.

par, Ankit Satsangi, directeur des risques, Flotteur de capital

