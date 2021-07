Comment activer/désactiver iCloud Private Relay dans iOS 15

L’une des nouvelles fonctionnalités de sécurité arrivant avec iOS 15 apporte un nouveau niveau de confidentialité à la navigation Web au-delà de ce qu’offrent les VPN. Mais bien que la fonctionnalité bénéficie d’un cryptage total, il existe un inconvénient potentiel à le maintenir activé. Voici comment activer/désactiver iCloud Private Relay sur iPhone et iPad sous iOS 15.

Apple a annoncé iCloud Private Relay dans le cadre de ses fonctionnalités améliorées iCloud + à la WWDC avec la fonctionnalité en direct dans les bêtas iOS 15. À première vue, cela ressemble à un VPN, mais c’est notamment différent avec le processus comprenant « deux relais Internet distincts ». Le deuxième relais signifie que même Apple ne sait pas qui sont les utilisateurs et les sites qu’ils visitent.

Lors de la navigation avec Safari, Private Relay garantit que tout le trafic sortant de l’appareil d’un utilisateur est crypté, de sorte que personne entre l’utilisateur et le site Web qu’il visite ne peut y accéder et le lire, pas même Apple ou le fournisseur de réseau de l’utilisateur. Toutes les demandes de l’utilisateur sont alors envoyées via deux relais internet distincts. Le premier attribue à l’utilisateur une adresse IP anonyme qui correspond à sa région mais pas à son emplacement réel. Le second décrypte l’adresse Web qu’ils souhaitent visiter et les transmet à leur destination. Cette séparation des informations protège la vie privée de l’utilisateur car aucune entité ne peut identifier à la fois qui est un utilisateur et quels sites il visite.

Le vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a également expliqué plus en détail iCloud Private Relay dans une interview, notamment : « Nous espérons que les utilisateurs croient en Apple comme un intermédiaire digne de confiance, mais nous ne voulions même pas que vous nous fassiez confiance. [because] nous n’avons pas cette capacité à rechercher simultanément votre IP et la destination où vous allez, et c’est différent des VPN.

iCloud Private Relay est disponible avec iCloud+ et la fonctionnalité ne fonctionne qu’avec Safari dans iOS 15 sur iPhone et iPad et Mac avec macOS Monterey.

Le principal inconvénient que vous pourriez voir lors de l’utilisation de la fonctionnalité est une vitesse Internet plus lente. Au cours des tests bêta, certains utilisateurs ont même connu de sérieux ralentissements de Safari avec Private Relay activé. Mais votre kilométrage peut varier.

iOS 15 est actuellement disponible en version bêta publique et pour les développeurs, avec une sortie officielle prévue pour l’automne 2021.

Comment activer/désactiver le relais privé iCloud

Une bizarrerie que nous avons vue dans la version bêta d’iOS 15 est qu’iCloud Private Relay s’allume automatiquement. Si vous remarquez que votre connexion Internet ralentit de manière aléatoire lors de l’exécution d’iOS 15, vous voudrez peut-être vérifier si cela s’est produit. Vous pouvez également voir une notification sur votre écran de verrouillage indiquant que Private Relay est activé.

Sur iPhone ou iPad sous iOS 15, ouvrez le Application de paramètres

Robinet votre nom en haut > choisir iCloud

Robinet Relais privé

Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver iCloud Private Relay. Lorsqu’il est activé, vous pouvez également choisir de “Maintenir l’emplacement général” qui est la valeur par défaut ou le changer en “Utiliser le pays et le fuseau horaire” (plus privé mais peut supprimer du contenu local dans Safari) Sur Mac, si vous exécutez la version bêta de macOS Monterey, accédez à Préférences Système > Identifiant Apple > iCloud > Relais privé.

Voici à quoi ressemble le processus sur iPhone :

Vous pouvez maintenant activer/désactiver le relais privé ou modifier les paramètres de votre adresse IP.

Si vous avez activé la fonctionnalité, Apple donne un avertissement détaillé sur ce que vous renoncez à la confidentialité lorsque vous désactivez la fonctionnalité.

Que pensez-vous d’iCloud Private Relay, l’avez-vous testé ? Si votre connexion est plus lente avec elle activée, cela vaut-il la peine d’augmenter la confidentialité ?

