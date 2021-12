Apple et Google se sont associés pour offrir une mise en œuvre sécurisée et privée de la recherche de contacts contre les coronavirus sur iOS et Android. Suivez comment activer/désactiver le suivi des contacts COVID-19 sur iPhone dans les paramètres iOS.

Mise à jour 30/12/21 : L’un des dirigeants d’Apple a expliqué comment la recherche des contacts n’a pas été largement adoptée aux États-Unis et a déclaré qu’il n’aurait pas dû être laissé aux États individuels de l’adopter. Juste après, un rapport du Washington Post a souligné que plus de 20 États américains ne prennent pas en charge la recherche des contacts d’Apple/Google.

Le suivi anonyme des contacts COVID-19 via Bluetooth (pas la localisation GPS) est devenu disponible à partir d’iOS 13.5. Le suivi des contacts s’appelle « Notifications d’exposition » sur iPhone et est désactivé par défaut.

Apple et Google ont expliqué en détail comment le suivi des contacts repose sur la confidentialité et la sécurité, en savoir plus à ce sujet dans notre explicateur complet et sur le site Web d’Apple.

Les notifications d’exposition COVID-19 (recherche des contacts) sont désactivées par défaut dans iOS. Cela signifie qu’il ne collecte aucune donnée sans que vous n’activiez la fonction. Suivez ci-dessous pour vérifier nos paramètres.

Dans iOS 14/15 et versions ultérieures

Ouvrez le Application de paramètres sur votre iPhone Balayez vers le bas et appuyez sur Notifications d’exposition juste au-dessus Le suivi des contacts de la batterie (notifications d’exposition) est désactivé par défaut – vous pouvez confirmer votre réglage en haut. Activer les notifications d’exposition pour voir si la fonction est disponible dans votre région Vous ne pouvez utiliser la fonction que si une autorité sanitaire locale l’a rendue disponible Vous pouvez désactiver les « Alertes de disponibilité » si vous ne voulez pas savoir quand la recherche des contacts est disponible dans votre région



Dans iOS 13.6.1 et versions antérieures

Dirigez-vous vers Paramètres sur votre iPhone Balayez vers le bas et appuyez sur Vie privée

Maintenant, choisissez Santé

Robinet Journalisation de l’exposition au COVID-19 en haut Vous aurez besoin d’une application autorisée avant de pouvoir activer les notifications d’exposition. Mais vous pouvez ensuite appuyer sur la bascule pour activer ou désactiver les notifications. Vous pouvez également supprimer les journaux d’exposition manuellement à tout moment en bas des paramètres.

