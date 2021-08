in

Vous avez remarqué que vous n’avez pas reçu les alertes d’urgence de test américain sur votre iPhone qui viennent de se produire ? Ou peut-être l’avez-vous fait et souhaitez désactiver les alertes de test ? Il s’avère que ce n’est pas l’application Paramètres de votre iPhone qui les contrôle. Découvrez comment activer/désactiver les alertes d’urgence de test sur iPhone.

Vous avez probablement reçu des alertes d’urgence ou des alertes AMBER sur votre iPhone et votre Apple Watch avant qui sont activées par défaut.

Cependant, les alertes d’urgence de test sont activées séparément et vous devez vous inscrire pour les recevoir. Si vous avez remarqué que la FCC et la FEMA ont lancé une alerte d’urgence test plus tôt dans la journée, mais que vous ne les avez pas reçues, voici ce que vous devez faire.

Alternativement, si vous les avez et que vous ne voulez pas aller de l’avant, nous expliquerons également comment désactiver les alertes d’urgence de test.

Comment activer/désactiver les alertes d’urgence de test sur iPhone aux États-Unis

Lancez l’application Téléphone et choisissez le clavier Pour allumer le test alertes d’urgence, composer *5005*25371# et appuyez sur le bouton d’appel. Vous devriez voir une alerte indiquant « alertes de test activées ».

Pour désactiver le test alertes d’urgence, composer *5005*25370# et appuyez sur appel. Vous devriez voir une alerte indiquant « alertes de test désactivées ».

Voici à quoi ressemble l’activation des alertes d’urgence de test :

Apple note dans un document d’assistance que «les alertes de test du gouvernement sont disponibles auprès des opérateurs américains, y compris Porto Rico. Votre gouvernement local est responsable du contenu et de la fréquence des alertes de test.

Comment gérer les vraies alertes d’urgence sur iPhone

En ce qui concerne les alertes d’urgence et de sécurité réelles, voici comment les contrôler sur iPhone :

Ouvrez l’application Paramètres Appuyez sur Notifications Faites glisser vers le bas. Vous pouvez désormais activer ou désactiver les alertes AMBRE, d’urgence et de sécurité publique. Avec les alertes d’urgence, vous pouvez choisir de les recevoir sans son en désactivant « Toujours livrer »

Lire plus de tutoriels . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :