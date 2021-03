Vous cherchez à empêcher le lancement de certaines applications lorsque vous démarrez votre Mac ou à ajouter à celles qui le font? Suivez pour voir comment activer / désactiver les applications Mac qui s’ouvrent à la connexion, comment ouvrir et masquer automatiquement les applications, ainsi qu’empêcher les applications de s’ouvrir automatiquement au cas par cas, et plus encore.

Selon la fréquence à laquelle vous redémarrez / vous connectez à votre Mac, il peut être facile d’oublier les applications qui s’ouvrent automatiquement lors du démarrage. Mais bien sûr, lorsque vous le faites, cela peut être frustrant si vous devez quitter une poignée d’applications et lancer manuellement ce dont vous avez besoin.

Prendre quelques minutes pour mettre à jour les applications que vous souhaitez activer / désactiver pour l’ouverture automatique vaut bien le temps.

Nous verrons également comment ouvrir et masquer automatiquement les applications lors de la connexion, ainsi qu’empêcher les applications de s’ouvrir automatiquement au cas par cas.

Comment activer / désactiver les applications Mac qui s’ouvrent lors de la connexion

Option 1

Voici le moyen le plus rapide pour activer / désactiver l’ouverture automatique des applications Mac:

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une application dans votre Dock Survolez les options Cochez ou décochez « Ouvrir à la connexion » Si vous souhaitez aller plus loin avec la personnalisation, vous pouvez attribuer les paramètres à « Tous les bureaux » ou « Ce bureau »



Option 2

Pour voir toutes les applications qui s’ouvrent automatiquement à la connexion, accédez aux Préférences Système Cliquez sur Utilisateurs et groupes Choisissez un utilisateur En haut, choisissez l’onglet «Éléments de connexion» Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs applications pour désactiver l’ouverture automatique Après avoir sélectionné un élément (ou plusieurs en maintenant la commande + clic) choisissez l’icône – Pour ajouter des applications à ouvrir automatiquement lors de la connexion, cliquez sur l’icône + Remarque vous pouvez également cocher ou décocher la case sous la colonne « Masquer » pour personnaliser à votre guise



Empêcher manuellement les applications de s’ouvrir automatiquement lors de la connexion

Si vous souhaitez empêcher les applications de s’ouvrir au cas par cas, vous pouvez maintenir la touche Maj enfoncée tout en cliquant sur le bouton de connexion, puis la relâcher lorsque vous voyez le Dock.

Si vous n’avez pas de journal dans une fenêtre lors du démarrage de votre Mac, Apple dit que vous pouvez «maintenir la touche Maj enfoncée lorsque vous voyez la barre de progression dans la fenêtre de démarrage, puis relâcher la touche Maj après l’apparition du bureau».

