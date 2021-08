Comment activer et modifier les gestes de navigation sur le téléphone Samsung Galaxy

J’utilise la navigation gestuelle sur mes smartphones depuis la sortie de l’iPhone X. J’ai donc été ravi lorsque certains OEM Android comme Samsung et OnePlus ont commencé à ajouter leurs propres interprétations avant de l’introduire au niveau du système d’exploitation dans Android 9 et plus tard perfectionné avec Android 10. Si vous avez un ancien téléphone Samsung Galaxy et que vous n’avez pas activé la navigation gestuelle ou n’étaient pas au courant de toutes les personnalisations et paramètres que vous pouvez modifier, vous allez avoir des surprises amusantes ! Dans les étapes ci-dessous, nous allons vous montrer comment modifier les gestes de navigation sur les téléphones Galaxy.

Comment activer la navigation gestuelle sur votre téléphone Samsung Galaxy

Ouvrez le Paramètres application. Appuyez sur Affichage. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Barre de navigation.

Appuyez sur Gestes de balayage.

Maintenant, vous pourrez faire un demi-balayage vers le haut depuis le bas de l’écran pour ouvrir le multitâche ou glisser vers la gauche ou la droite le long du bas de l’écran pour changer d’application.

Si vous souhaitez personnaliser davantage vos paramètres de geste, procédez comme suit :

Sous Gestes plein écran, appuyez sur le Plus d’options sous l’option Gestes de balayage. Appuyez sur Balayez depuis le bas ou Glissez des côtés et du bas, selon votre préférence. Appuyez sur le curseur en bas de l’écran pour personnaliser le Sensibilité des gestes du dos. Sortez de cet écran pour revenir à l’écran de la barre de navigation. Activer Conseils gestuels pour vous rappeler d’où glisser. Activer Afficher le bouton pour masquer le clavier en mode portrait.

Activer Bloquer les gestes avec S Pen afin que l’utilisation du stylet ne déclenche pas accidentellement des changements de navigation.

Pour encore plus de commandes de navigation gestuelle :

Retour au Paramètres écran principal de l’application. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Fonctionnalités avancées. Appuyez sur Mouvements et gestes.

Activer/désactiver les options comme Ascenseur pour se réveiller, Appuyez deux fois pour allumer/éteindre l’écran, Muet avec des gestes pour faire taire votre téléphone en couvrant l’écran, et Coup de paume pour capturer pour faire une capture d’écran.

Voilà. Si vous êtes prêt à passer de la disposition à trois boutons à la navigation plus moderne et naturelle basée sur les gestes, c’est assez facile à faire sur n’importe quel téléphone Galaxy. Une fois cela fait, vous pouvez également activer le mode sombre sur votre téléphone Samsung Galaxy.

