in

Depuis des années, certaines des meilleures tablettes Android pour enfants qui ont gagné la confiance des parents sont les tablettes Amazon Fire Kids. Les principales raisons à cela : le prix des tablettes d’Amazon et le fantastique logiciel Amazon Kids. Eh bien, Google a développé son propre logiciel pour donner aux parents encore plus de choix pour les tablettes qu’ils peuvent se sentir à l’aise de laisser leurs enfants utiliser. En connectant le Google Family Link déjà utile à cette couche logicielle appelée Kids Space, Google offre un écosystème complet pour les enfants et les parents. Alors, voici comment activer Kids Space pour la tablette de votre enfant.

Comment activer Kids Space sur votre tablette Android

Actuellement, Google Kids Space est disponible sur un nombre limité d’appareils, mais le logiciel s’ouvrira à plus d’appareils à l’avenir. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez d’abord créer un compte pour votre enfant dans Google Family Link. Une fois terminé, voici les étapes pour l’activer si vous avez l’un des appareils prenant en charge Kids Space maintenant.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Allumez la tablette et se connecter au Wi-Fi. S’il s’agit de la première configuration de l’appareil, appuyez sur Mon enfant. Si l’appareil est déjà configuré, appuyez sur le Icône de l’espace enfants ça ressemble à un haut. Connectez-vous à votre compte Google de l’enfant. Sélectionner D’installation pour commencer le processus de création de profil Kids Space.

Choisir la applications et autres contenus vous voulez que votre enfant y ait accès.

Source : Google Lorsque vous avez terminé, appuyez sur J’accepte.

Examiner et accepter les paramètres et les informations. Sélectionner Fait.

Une fois que vous avez terminé le processus de configuration initiale, vous pouvez apporter des modifications ultérieurement dans l’application Google Family Link. Cette application est également l’endroit où vous surveillerez l’utilisation et approuverez les demandes d’application de votre enfant.

Les appareils qui prennent en charge Google Kids Space, comme le Lenovo Smart Tab M10 HD, font un excellent travail d’implémentation de la couche logicielle, rendant un seul appareil disponible pour toute la famille. Kids Space regorge d’applications, de jeux et de livres approuvés par les enseignants, ainsi que YouTube Kids, afin que votre enfant puisse s’amuser et apprendre tout en explorant la technologie.

de nouveaux groupes pour ton as

Voici les meilleurs groupes pour Fitbit Ace 3 en 2021

Le Fitbit Ace 3 est un excellent tracker d’activité pour les jeunes enfants de 6 à 12 ans, mais il n’est disponible qu’en deux couleurs. Si l’enfant veut changer le look, ou si un bracelet remplaçable est nécessaire pour remplacer un bracelet cassé, il existe de nombreuses options tierces qui méritent d’être envisagées.