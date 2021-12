Comment activer la coopération sur canapé dans Halo Infinite via un problème

Quelqu’un a trouvé un problème qui permet la coopération en écran partagé dans Halo Infinite. C’est étonnamment facile à retirer, mais cela risque de supprimer votre fichier de sauvegarde.

343 Industries a annoncé que la campagne coopérative ne serait pas disponible avant l’année prochaine, mais il existe désormais un moyen non officiel de jouer à la campagne de Halo Infinite avec un ami. YouTuber NobleActual a fait la découverte, sur laquelle Kotaku a ensuite fait une histoire. Veuillez noter que cela ne semble fonctionner que sur Xbox One et Xbox Series X|S. Désolé, joueurs PC.

Voici comment activer la coopération dans Halo Infinite via un problème :

Halo Infinite doit être hors ligne Connectez une deuxième manette Connectez-vous à un compte Xbox Commencez la campagne sur la première manette Pendant le jeu, appuyez sur stat, puis revenez Sur la deuxième manette, ajoutez le deuxième joueur à une escouade

Faites tout ça, et hop ! Coopérative locale pour Halo Infinite. N’oubliez pas que c’est assez glitch, car le deuxième joueur n’a pas de HUD et les cinématiques ne fonctionnent pas. Veuillez garder à l’esprit que ceci n’est pas officiel et peut supprimer votre fichier de sauvegarde. Alors faites-le à vos risques et périls !

Découvrez un clip NobleActual réalisé à partir de la coopérative non officielle de Halo Infinite ci-dessous.

Quiconque tente de maîtriser la campagne de Halo Infinite devrait consulter notre guide sur la façon de le faire. Nous avons également des guides multijoueurs sur les paramètres de décalage des armes ainsi que sur la façon d’obtenir toutes les médailles.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.